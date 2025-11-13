Nhật Bản: Sắc Thu rực rỡ của vùng núi Phú Sĩ trong tiết trời se lạnh đầu Đông

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, khu vực Ngũ Hồ Phú Sĩ (Fujigoko) thuộc tỉnh Yamanashi (Nhật Bản) từ lâu được xem là một trong những quần thể cảnh quan tiêu biểu nhất để chiêm ngưỡng núi Phú Sĩ.

Mỗi mùa mang đến một nét đặc trưng riêng, song mùa Thu được đánh giá là thời điểm cảnh sắc đạt đến độ hài hòa rõ nét nhất. Từ sắc vàng của hàng ngân hạnh, sắc đỏ của rừng phong cho đến màu xanh sâu của mặt hồ, tất cả tạo nên một bức tranh thiên nhiên giàu chiều sâu, trang nhã và cân đối.

Năm nay, do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, mùa Đông đến sớm hơn, khiến mùa lá đỏ và lá vàng của khu vực Ngũ Hồ cũng đến sớm hơn mọi năm.

Tuy nhiên, chính điều đó lại mang đến một trải nghiệm độc đáo cho du khách: được ngắm sắc Thu rực rỡ trong tiết trời se lạnh đầu Đông, khi hơi sương phủ mờ trên mặt hồ và tuyết đầu mùa đã lấp ló trên đỉnh Phú Sĩ.

Hành trình khám phá mùa Thu Phú Sĩ thường bắt đầu từ Hồ Kawaguchi - nơi giao thông thuận lợi và có hệ thống dịch vụ phát triển nhất.

Vào tháng 10 và tháng 11, hai bên tuyến đường ven hồ bừng sáng với hàng ngân hạnh vàng rực, lá rơi phủ lối đi, phản chiếu ánh nắng dịu của những ngày đầu Đông.

Nổi bật nhất là đường hầm Momiji trên bờ phía Bắc hồ - nơi những cây phong cổ thụ giao tán tạo thành một mái vòm đỏ rực. Khi bước qua “đường hầm” này, du khách có cảm giác như đi xuyên qua cánh cổng của mùa, nơi thời gian được nhuộm trong sắc đỏ nồng ấm.

Rời Kawaguchi, hành trình dẫn về Hồ Sai - nơi cảnh sắc mang sắc thái trầm và tĩnh. Không gian nơi đây bao quanh bởi rừng phong và bạch dương chuyển màu, hòa cùng màu nước xanh đậm, tạo nên những lớp màu đan xen giữa đỏ, vàng và xanh thẫm.

Mặt hồ phẳng lặng phản chiếu trọn vẹn hình ảnh núi Phú Sĩ, đặc biệt vào buổi sáng khi sương tan chậm, khiến dáng núi thanh thoát hiện lên giữa sắc trời nhạt.

Giữa khung cảnh ấy, làng cổ Iyashi no Sato Nenba hiện ra bên bờ hồ như một nét chấm phá của văn hóa truyền thống.

Ngôi làng với hơn 20 ngôi nhà mái tranh được phục dựng sau trận sạt lở năm 1966, nay trở thành nơi lưu giữ ký ức về nước Nhật Bản xưa. Du khách có thể mặc kimono, áo giáp samurai, hay tham gia các lớp học làm giấy washi, gốm và đồ thủ công truyền thống.

Núi Phú Sĩ nhìn từ phía Nam. (Ảnh: Xuân Giao/TTXVN)

Khi ánh hoàng hôn buông xuống, khói lam tỏa ra từ những mái nhà tranh khiến bức tranh Saiko càng thêm cổ kính, gợi nhớ vẻ đẹp yên bình của nông thôn Nhật Bản thời Edo.

Tiếp nối hành trình là Hồ Shoji, hồ nhỏ nhất nhưng lại mang đến khung cảnh phản chiếu núi Phú Sĩ rõ nét bậc nhất. Nhờ diện tích nhỏ và mặt nước phẳng, hình ảnh ngọn núi hiện lên với độ đối xứng gần như hoàn hảo.

Mùa Thu đến, rừng cây quanh hồ đổi màu đồng loạt, tạo nên những tầng màu phân biệt - vàng ở đỉnh đồi, đỏ giữa triền dốc và xanh thẫm dưới chân - soi bóng xuống mặt nước, tựa như một bức tranh sơn dầu tự nhiên.

Shoji vẫn giữ được vẻ nguyên sơ, ít chịu tác động của con người, vì vậy trở thành điểm đến yêu thích của những người tìm kiếm sự tĩnh lặng và chiêm nghiệm.

Kết thúc hành trình là Hồ Motosu, nơi nổi tiếng với sắc nước xanh lam sâu thẳm quanh năm. Độ tinh khiết và độ sâu của lòng hồ khiến màu nước giữ nguyên sắc độ ngay cả khi mùa Thu đã trôi qua.

Tại đây, hình ảnh núi Phú Sĩ soi bóng xuống mặt hồ đã được chọn in trên mặt sau của tờ tiền 1.000 yen cũ - một biểu tượng khẳng định giá trị thẩm mỹ và văn hóa của cảnh quan này trong tâm thức người Nhật.

Vào buổi sáng, khi ánh nắng sớm phản chiếu trên mặt nước và tuyết trắng bắt đầu phủ lên đỉnh núi, toàn bộ khung cảnh như được bao phủ bởi sắc xanh trong veo của trời và nước, tạo cảm giác trang nghiêm và khoáng đạt.

Dù mùa Thu ở Ngũ Hồ Phú Sĩ chỉ diễn ra trong thời gian ngắn, sự thay đổi khí hậu gần đây khiến chu kỳ ấy càng ngắn hơn, nhưng chính sự ngắn ngủi ấy lại làm tăng thêm giá trị của khoảnh khắc: mỗi chiếc lá rơi, mỗi lớp sương giăng đều trở thành một phần trong bản giao hưởng sắc màu mà thiên nhiên ban tặng.

Sắc vàng của ngân hạnh, sắc đỏ của momiji, sắc xanh của mặt hồ và tuyết trắng thấp thoáng trên đỉnh núi - tất cả hòa quyện thành một khung cảnh hài hòa, biểu trưng cho tinh thần thẩm mỹ “hữu tình” của người Nhật.

Ngũ Hồ Phú Sĩ mùa Thu không chỉ là điểm đến để ngắm cảnh, mà còn là không gian để cảm nhận sự giao hòa giữa con người và tự nhiên, giữa quá khứ và hiện tại. Trong tiết trời se lạnh như đầu Đông, khi lá phong vẫn rực đỏ và tuyết đã chớm rơi, hành trình từ Kawaguchi đến Motosu tựa như một bản giao hưởng sắc màu trong âm thanh nhẹ của gió và rừng cây./.

Chiêm ngưỡng vẻ đẹp ngỡ ngàng của núi Phú Sĩ vào mùa Thu Mùa Thu là thời gian đặc biệt để chiêm ngưỡng núi Phú Sĩ với sắc lá vàng và đỏ tuyệt đẹp. Ngọn núi biểu tượng của Nhật Bản phô bày vẻ đẹp vừa có sự nhẹ nhàng vừa đủ rực rỡ và đầy quyến rũ.