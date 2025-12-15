Khai trương công viên băng tuyết lớn nhất thế giới

Công viên băng tuyết lớn nhất thế giới, Harbin Ice-Snow World lần thứ 27, sẽ mở cửa đón khách vào ngày 17/12 tại "thành phố băng" Cáp Nhĩ Tân (Harbin), thủ phủ của tỉnh Hắc Long Giang (Heilongjiang), Đông Bắc Trung Quốc.



Với diện tích kỷ lục 1,2 triệu m2 và sử dụng 400.000 m3 băng tuyết, công viên năm nay có chủ đề "Băng Tuyết, thế giới cổ tích".



Công viên sẽ có 3 trục cảnh quan chính, một cuộc diễu hành theo chủ đề quy mô lớn, một sân khấu ngoài trời và một công trình mới được xây dựng rộng 5.000 m2 được nâng đỡ bằng khí nén.

Địa điểm này tích hợp các yếu tố công nghệ như hệ thống chiếu sáng thông minh và tương tác trí tuệ nhân tạo (AI).



Một loạt sự kiện, trong đó có lễ khai mạc Lễ hội Băng tuyết quốc tế Cáp Nhĩ Tân, các cuộc thi điêu khắc băng quốc tế, các trận đấu bóng đá trên tuyết và khúc côn cầu trên băng, cũng như một buổi hòa nhạc đêm giao thừa, được lên kế hoạch tổ chức trong công viên.



Vé có thể được mua trước qua tài khoản WeChat chính thức của Thế giới Băng tuyết Cáp Nhĩ Tân và các kênh trực tuyến khác. Giá vé khuyến mãi 298 nhân dân tệ (khoảng 42 USD) cho người lớn sẽ được áp dụng từ ngày 17 – 23/12, trước khi trở lại giá vé tiêu chuẩn là 328 NDT.



Bên cạnh Thế giới Băng Tuyết, Cáp Nhĩ Tân còn quảng bá hai điểm đến mùa Đông lớn khác: Triển lãm Tuyết Đảo Mặt Trời rộng 1,5 triệu m2 và Lễ hội Băng Tuyết dọc theo sông Songhua đóng băng, với khoảng 260 tác phẩm điêu khắc tuyết và 60 dự án giải trí băng tuyết./.

Trung Quốc: Khởi công xây công viên băng đăng lớn nhất thế giới tại Cáp Nhĩ Tân 10.000 công nhân sẽ sử dụng khoảng 200.000m3 băng được lưu trữ hơn 10 tháng để tạo thành các tác phẩm điêu khắc và công trình, do các con sông vẫn chưa đóng băng hoàn toàn trong mùa Đông năm nay.