Du lịch

Điểm đến

Khai trương công viên băng tuyết lớn nhất thế giới

Công viên sẽ có 3 trục cảnh quan chính, một cuộc diễu hành theo chủ đề quy mô lớn, một sân khấu ngoài trời và một công trình mới được xây dựng rộng 5.000 m2 được nâng đỡ bằng khí nén.

Bích Liên
Ảnh chụp từ trên cao Công viên băng đăng Cáp Nhĩ Tân. (Ảnh: VCG)
Ảnh chụp từ trên cao Công viên băng đăng Cáp Nhĩ Tân. (Ảnh: VCG)

Công viên băng tuyết lớn nhất thế giới, Harbin Ice-Snow World lần thứ 27, sẽ mở cửa đón khách vào ngày 17/12 tại "thành phố băng" Cáp Nhĩ Tân (Harbin), thủ phủ của tỉnh Hắc Long Giang (Heilongjiang), Đông Bắc Trung Quốc.

Với diện tích kỷ lục 1,2 triệu m2 và sử dụng 400.000 m3 băng tuyết, công viên năm nay có chủ đề "Băng Tuyết, thế giới cổ tích".

Công viên sẽ có 3 trục cảnh quan chính, một cuộc diễu hành theo chủ đề quy mô lớn, một sân khấu ngoài trời và một công trình mới được xây dựng rộng 5.000 m2 được nâng đỡ bằng khí nén.

Địa điểm này tích hợp các yếu tố công nghệ như hệ thống chiếu sáng thông minh và tương tác trí tuệ nhân tạo (AI).

Một loạt sự kiện, trong đó có lễ khai mạc Lễ hội Băng tuyết quốc tế Cáp Nhĩ Tân, các cuộc thi điêu khắc băng quốc tế, các trận đấu bóng đá trên tuyết và khúc côn cầu trên băng, cũng như một buổi hòa nhạc đêm giao thừa, được lên kế hoạch tổ chức trong công viên.

Vé có thể được mua trước qua tài khoản WeChat chính thức của Thế giới Băng tuyết Cáp Nhĩ Tân và các kênh trực tuyến khác. Giá vé khuyến mãi 298 nhân dân tệ (khoảng 42 USD) cho người lớn sẽ được áp dụng từ ngày 17 – 23/12, trước khi trở lại giá vé tiêu chuẩn là 328 NDT.

Bên cạnh Thế giới Băng Tuyết, Cáp Nhĩ Tân còn quảng bá hai điểm đến mùa Đông lớn khác: Triển lãm Tuyết Đảo Mặt Trời rộng 1,5 triệu m2 và Lễ hội Băng Tuyết dọc theo sông Songhua đóng băng, với khoảng 260 tác phẩm điêu khắc tuyết và 60 dự án giải trí băng tuyết./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Cáp Nhĩ Tân #Thế giới băng tuyết Cáp Nhĩ Tân #Công viên băng tuyết Cáp Nhĩ Tân Trung Quốc
Theo dõi VietnamPlus

Tin liên quan

Du khách tham quan “Thế giới băng tuyết” Cáp Nhĩ Tân ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc ngày 23/1/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Kinh tế băng tuyết – "Vàng trắng" của Trung Quốc

Theo kế hoạch quốc gia của Trung Quốc về kinh tế băng tuyết, ngành này được dự đoán sẽ đóng vai trò lớn hơn trong việc mở rộng việc làm và thúc đẩy sự phát triển kinh tế chất lượng cao vào năm 2030.

Tin cùng chuyên mục

Mọi góc nhỏ ở Val’Quirico đều mang hơi thở Địa Trung Hải. Đường đá uốn lượn, những dãy nhà gỗ và đá mang sắc vàng nâu trầm ấm tạo cảm giác như lạc vào một làng cổ châu Âu. (Ảnh: Phương Lan/TTXVN)

Khám phá Val’Quirico- ngôi làng Tuscany của Mexico

 Val’Quirico được mệnh danh là “ngôi làng Tuscany của Mexico” với phong cách kiến trúc mô phỏng làng cổ châu Âu; điểm đến này thu hút lượng lớn khách du lịch trong, ngoài nước thăm quan mỗi năm.

Những tấm vải thổ cẩm có tuổi đời gần 100 năm được người dân thôn Lặn Ngoài, xã Pù Luông sưu tầm, gìn giữ. (Ảnh: Hoa Mai/TTXVN)

Giữ hồn thổ cẩm giữa đại ngàn Pù Luông

Làng nghề dệt thổ cẩm thôn Lặn Ngoài đã trải qua 276 năm hình thành, phát triển và được Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa công nhận là Làng nghề truyền thống vào năm 2021.

Hội nghị Tổng kết và Triển khai chương trình liên kết du lịch giữa các tỉnh Tây Bắc mở rộng và Thành phố Hồ Chí Minh năm 2026 tại Điện Biên. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Du lịch Tây Bắc “bấm nút” chuyển đổi số để bứt phá trong năm 2026

Kế hoạch bứt phá không đơn thuần là các hoạt động xúc tiến du lịch, mà là một lộ trình chuyển đổi số toàn diện với 5 trụ cột: Xây dựng nền tảng số chung, chiến lược nội dung số (VR/AR, KOLs), khai thác dữ liệu lớn, phát triển dịch vụ tương tác số (chatbot 24/7) và đào tạo nhân lực số.

Ngắm 'dải lụa hồng' mai anh đào ở Sa Pa

Ngắm 'dải lụa hồng' mai anh đào ở Sa Pa

Từ tháng 12 đến đầu năm kế tiếp là thời điểm đẹp để ngắm sắc hoa mai anh đào Sa Pa với tất cả vẻ đẹp rực rỡ nhất. (Ảnh: Trần Hương Sơn/Vietnam+)

Rực rỡ sắc hoa mai anh đào tuyệt đẹp ở Sa Pa

Rực rỡ sắc hoa mai anh đào tuyệt đẹp ở Sa Pa

Đi Sapa vào tháng 12 là hành trình đi tìm những khoảnh khắc kỳ diệu của thiên nhiên, từ tháng 12 đến đầu năm kế tiếp là thời điểm đẹp để ngắm sắc hoa mai anh đào Sapa với tất cả vẻ đẹp rực rỡ nhất.