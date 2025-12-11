Những điểm đến lý tưởng cho chuyến du lịch một mình

Trong vài năm trở lại đây, du lịch một mình đang trở thành xu hướng mạnh mẽ trên toàn cầu, đặc biệt tại Việt Nam.

Không chỉ là một chuyến đi, hành trình “solo travel” còn được xem như một khoảng lặng để tái tạo năng lượng, lắng nghe chính mình và tận hưởng cảm giác độc lập trọn vẹn. Khi bỏ lại phía sau những bộn bề thường nhật, mỗi điểm đến lại trở thành tấm gương phản chiếu nội tâm, giúp ta trưởng thành hơn qua từng trải nghiệm.

Dưới đây là bốn thành phố lý tưởng cho hành trình “me-time” dành cho những ai muốn rời xa nhịp sống vội vàng mà vẫn có đủ trải nghiệm thú vị.

Phú Quốc - thiên đường biển Việt Nam dành cho người yêu sự yên bình

Theo khảo sát năm 2025, có đến 62% du khách Việt dự định đi du lịch trong nước một mình, trong đó 50% mong muốn gần gũi thiên nhiên và 33% yêu thích cảm giác khám phá một thị trấn nhỏ. Phú Quốc đáp ứng trọn vẹn cả ba mong đợi ấy. Đảo ngọc sở hữu bờ biển dài, nước trong như pha lê, thời tiết dễ chiều lòng người quanh năm, tạo ra một không gian hoàn hảo cho những ngày lặng yên bên biển.

Phú Quốc vừa đủ nhịp sống để du khách không cảm thấy cô đơn, nhưng vẫn đủ nhẹ nhàng để mỗi người tìm được khoảng riêng tư giữa thiên nhiên. Một ngày trên đảo có thể bắt đầu bằng buổi chèo kayak tại sông Cửa Cạn, thăm trang trại ong mật hay dạo quanh các làng chài. Khi chiều buông, du khách có thể lên thuyền câu mực đêm, ngắm hoàng hôn tím sẫm hoặc chỉ đơn giản nằm dài trên bãi cát để thả lỏng tâm hồn.

Để chuyến đi thêm phần trọn vẹn, hành trình khám phá quần đảo An Thới là điểm nhấn không thể bỏ qua. Những bãi biển hoang sơ, nước xanh thẳm cùng hoạt động lặn ngắm san hô và thưởng thức bữa trưa ngay trên thuyền sẽ mang đến cho bạn cảm giác “chạm tay vào thiên đường," một khoảnh khắc thoát ly hiếm có giữa nhịp sống thường ngày.

Tokyo - thành phố lớn dành cho tâm hồn thích chuyển động

Trong số những người đi du lịch một mình, có đến 45% mong muốn trải nghiệm một thành phố lớn với đầy đủ văn hóa, nhịp sống và năng lượng. Tokyo chính là đại diện tiêu biểu cho điều đó: một đô thị không ngủ, vừa hiện đại, vừa truyền thống, vừa náo nhiệt nhưng cũng đầy những góc nhỏ bình yên.

Tại Tokyo, du khách có thể ghé thăm tháp Tokyo để ngắm nhìn khung cảnh thành phố từ trên cao, dạo quanh Harajuku - nơi tôn vinh văn hóa thời trang đường phố, hoặc đi xe buýt vòng quanh thành phố để ngắm hoa anh đào nở rực rỡ khi vào mùa. Bên cạnh đó, những lớp trải nghiệm văn hóa samurai, trà đạo hay các bảo tàng nghệ thuật độc đáo cũng mang đến một góc nhìn sâu sắc về con người Nhật Bản.

Tokyo luôn khiến người đi một mình cảm thấy “được chào đón”, bởi bạn có thể hòa vào dòng người tấp nập mà không bị chú ý, sống đúng nhịp của bản thân và tự do tận hưởng từng khoảnh khắc.

(Ảnh: Getty images)

Singapore - thành phố hiện đại, an toàn và đa văn hóa

Với độ an toàn cao và hệ thống du lịch cực kỳ chuyên nghiệp, Singapore từ lâu đã là “thiên đường” cho những ai yêu thích du lịch một mình. Thành phố mang trong mình tinh thần giao thoa của nhiều nền văn hóa, từ Trung Hoa, Malaysia, Ấn Độ đến phương Tây, tạo nên bức tranh đa sắc màu trong mọi trải nghiệm.

Ban ngày, du khách có thể ghé thăm Gardens by the Bay, Marina Bay Sands hay Night Safari - những biểu tượng nổi tiếng toàn cầu. Khi màn đêm buông xuống, hành trình ẩm thực tại các khu Hawker trở thành điểm nhấn thú vị. Cơm gà, cua sốt ớt hay cháo ếch đều là những món “must-try” để cảm nhận trọn vẹn tinh thần ẩm thực Singapore.

Nếu bạn yêu thích sự lãng mạn, một ly cocktail tại các quán bar rooftop nhìn xuống toàn cảnh thành phố là trải nghiệm khó quên. Trong khi đó, sân bay Changi - được xem là một trong những sân bay thú vị nhất thế giới, lại mang đến cho du khách cảm giác đang bước vào một công viên giải trí thu nhỏ. Với những ai yêu văn hóa, các tour đi bộ khám phá Chinatown, Little India hay Kampong Glam là cơ hội để hiểu sâu hơn về đời sống cộng đồng tại đảo quốc sư tử.

Bangkok - điểm đến quốc tế hoàn hảo cho người lần đầu du lịch một mình

Đối với 42% du khách Việt lên kế hoạch du lịch nước ngoài một mình, Bangkok trở thành lựa chọn hàng đầu nhờ khoảng cách gần, không cần visa và chi phí hợp lý. Thành phố này là sự hòa trộn giữa nhịp sống hiện đại và những giá trị văn hóa truyền thống khiến người ta dễ dàng bị cuốn hút ngay từ lần đầu ghé thăm.

Bangkok sở hữu hệ thống giao thông công cộng phát triển, đặc biệt là BTS và MRT, giúp việc di chuyển giữa các khu mua sắm, đền chùa và điểm vui chơi trở nên dễ dàng ngay cả với người mới đi lần đầu. Ban ngày, du khách có thể dạo quanh các khu phố cổ, thăm Wat Arun hay Wat Pho, trải nghiệm lớp học nấu ăn để tự tay chế biến các món đặc sản như Tom Yum hay Pad Thai.

Khi Mặt Trời lặn, Bangkok lại khoác lên mình vẻ đẹp khác: sôi động, náo nhiệt nhưng vẫn đầy sức hút. Việc ghé qua các quán bar như Havana Social, dạo đêm tại RCA hay lên du thuyền Chao Phraya để ngắm thành phố lung linh là những hoạt động khiến chuyến đi thêm phần đáng nhớ.

Bangkok không chỉ tiện lợi và sôi động, mà còn thân thiện và an toàn - những yếu tố quan trọng đối với một chuyến đi một mình./.

(Ảnh: Getty images)

