Thăm đất nước Nam Âu xinh đẹp, nơi "phía trước là núi và phía sau cũng là núi"

Có một đất nước Nam Âu xinh đẹp với ẩm thực ngon, rượu vang hảo hạng và không hề đông đúc khách du lịch.

Với những dãy núi mang đến cảnh quan bốn mùa trọn vẹn - từ những sườn đồi xanh mướt đến những vách đá phủ tuyết - Bắc Macedonia hấp dẫn những du khách tìm kiếm những địa điểm đẹp nhưng vẫn còn vắng vẻ.

Bắc Macedonia là một vùng đất vẫn còn ít được khám phá, nằm trong vùng Balkan với lịch sử lâu đời và đa dạng kết hợp với những ngọn núi hùng vĩ, khiến nơi đây hội tụ nhiều nền văn hóa khác nhau được bảo tồn cẩn thận, cùng những người dân địa phương hiếu khách.

Nằm ngay phía bắc Hy Lạp, quốc gia này là một trong những quốc gia có nhiều núi nhất thế giới, và địa hình hùng vĩ chính là cốt lõi tạo nên bản sắc của họ.

“Khi tôi bước vào xe, dù muốn lái theo hướng nào, tôi cũng thấy một ngọn núi trước mặt và một ngọn núi sau lưng,” Frosina Pandurska-Dramikjanin, sống tại thủ đô Skopje của Macedonia, chia sẻ. “Tôi nghĩ đây là cách tốt nhất để miêu tả đất nước tôi.”

Quốc gia với 2 triệu dân này vẫn chưa phải trải qua cảnh chen chúc du khách như phần lớn các nước khác trong khu vực Nam Âu mỗi mùa Hè. Những người làm trong ngành du lịch rất thận trọng với loại hình du lịch đại chúng này, vì nó có thể ảnh hưởng tiêu cực đến chất lượng cuộc sống của người dân.

Aleksandar Bogoevski, chủ sở hữu của Sustainable Adventure Travels, cho biết hàng năm có rất nhiều du khách lái xe qua đất nước này để đến các điểm nóng lân cận như Hy Lạp hoặc Albania. Ông muốn họ biết rằng Macedonia là một điểm đến độc đáo.

“Khoảng một triệu hành khách quá cảnh Macedonia vào mùa Hè. Họ không dừng lại,” Bogoevski nói.

Khung cảnh tuyệt đẹp ở Macedonia. (Nguồn: TripAdvisor)

Tu viện, hồ nước suối và đi bộ đường dài

Phần lớn những gì có thể nhìn thấy ở Bắc Macedonia nằm dọc theo hai bên những con đường nhỏ quanh co uốn lượn xuyên qua vùng nông thôn dọc theo thung lũng.

Những tuyến đường này rải rác những tu viện Byzantine được bảo tồn nguyên vẹn, một số tu viện có niên đại hơn 1.000 năm, với đồ gỗ trang trí công phu khảm xà cừ, đèn chùm mạ vàng và những bức bích họa cổ.

Nổi tiếng nhất là Tu viện Bigorski, nơi có một nhà khách giá cả phải chăng chào đón những người đi bộ đường dài mệt mỏi từ Công viên Quốc gia Mavrovo gần đó. Ở đó, những ngọn cây hồng ngọc và topaz rực rỡ trên một con đường quanh co vào tháng Mười có thể khiến bất kỳ tấm bưu thiếp nào của New England cũng phải xấu hổ.

Sveti Naum, tọa lạc bên bờ Hồ Ohrid từ năm 905, là một tu viện nổi tiếng khác - và rất đáng ghé thăm. Hồ Ohrid, với làn nước lấp lánh nằm ở phía nam Mavrovo trên biên giới Albania, là viên ngọc quý của Bắc Macedonia.

Là Di sản Thế giới được UNESCO công nhận, được bao quanh bởi những ngọn núi, khu vực Hồ Ohrid thu hút du khách từ khắp vùng Balkan mỗi mùa hè. Một số người đến đây để du lịch sinh thái. Hồ nước suối này tự hào có khoảng 1.200 loài thực vật và động vật.

Khung cảnh tuyệt đẹp ở Macedonia. (Nguồn: TripAdvisor)

Những người khác đến để trải nghiệm du lịch truyền thống hơn: mua sắm ngọc trai nước ngọt dọc theo phố chợ ở thị trấn lịch sử Ohrid trên bờ đông bắc của hồ, hoặc nhâm nhi cocktail spritz tại các quán bar bãi biển nằm dọc bờ hồ. Một công viên quốc gia tuyệt đẹp khác, Galicica, ôm trọn bờ phía đông với Hồ Prespa hùng vĩ ngay phía đông nam của công viên đó.

Cách đó hơn 160km về phía bắc trong dãy núi Šar, trên biên giới tây bắc của đất nước với Kosovo, những người đi bộ đường dài và leo núi có thể tìm thấy vô số cung đường đầy thử thách. Một số dân làng trên núi vẫn duy trì tập tục chăn cừu cổ xưa, được gọi là chăn thả di cư, bằng cách dẫn đàn cừu di cư theo mùa xuống làng vào mùa Đông và lên đỉnh núi vào mùa Hè.

Pandurska-Dramikjanin rất biết ơn vì tập tục ngày càng hiếm hoi này vẫn còn tồn tại ở đất nước mình và cho rằng có thể giúp duy trì hình thức này thông qua việc bảo tồn du lịch. Tuy nhiên, cô cũng bày tỏ sự thận trọng về việc thương mại hóa quá mức lối sống truyền thống.

“Ở các quốc gia khác, tôi đã chứng kiến ​​những ví dụ rất, rất tồi tệ về việc du lịch đại chúng đã hủy hoại văn hóa địa phương như thế nào,” Pandurska-Dramikjanin nói. “Chúng tôi muốn giữ chân những du khách thực sự trân trọng thiên nhiên và văn hóa của chúng tôi.”

Khung cảnh tuyệt đẹp ở Macedonia. (Nguồn: TripAdvisor)

Vẻ đẹp thiên nhiên và những truyền thống văn hóa được bảo tồn

Ana Labor hiện đang quản lý Spirit of Prespa, một doanh nghiệp du lịch cộng đồng tại vườn táo của gia đình cô ở phía bắc Hồ Prespa, chỉ rộng năm hecta. Các trang trại gia đình nhỏ là tiêu chuẩn ở Macedonia, cho phép nông dân dành nhiều thời gian hơn cho việc chăm sóc cây trồng.

Sự quan tâm đó đồng nghĩa với việc một thực khách Macedonia bình thường sẽ được thưởng thức những sản phẩm trông như ngoài hành tinh trong một siêu thị tại Mỹ - những cây tỏi tây dài gần một mét, những quả cà chua to bằng quả bóng tennis, và những quả ớt đỏ mà bạn có thể ngửi thấy từ góc phố.

Labor cũng đang nỗ lực xây dựng cơ sở hạ tầng du lịch nông thôn trên khắp đất nước, và cô đang giúp đỡ những người nông dân khác tăng thêm thu nhập cho gia đình thông qua du lịch nông nghiệp.

Cô thích những đám đông du khách vừa phải, nơi mà, giống như vườn táo của gia đình, cô có thể dành đủ sự quan tâm cho từng cá nhân vốn không thể thực hiện được với những nhóm khách quá đông.

“Tôi không dành đủ thời gian cho họ… vì bạn không thể quan tâm đến từng người một. Và rồi khi nhóm người rời đi, tôi luôn cảm thấy không hài lòng với bản thân, vì họ đã không được trải nghiệm một cách hoàn hảo nhất của trang trại,” Labor nói.

Những ngọn núi, nền tảng của vẻ đẹp tự nhiên Bắc Macedonia, cũng đóng vai trò như những rào cản vật lý hình thành nên những vùng văn hóa riêng biệt, từ đó vun đắp và duy trì những truyền thống đã mai một ở những nơi khác. Labor cho biết cô từng đến thăm một vùng đất chỉ cách đó vài chục km mà đã không thể nhận ra đến một nửa trong số các món ăn trên bàn.

Mặc dù rất đa dạng theo vùng miền, ẩm thực tại Bắc Macedonia vẫn có một số điểm chung, như việc sử dụng rất ít các loại gia vị mạnh để ưu tiên làm nổi bật sự tươi ngon của các nguyên liệu từ nông trại.

Ẩm thực Macedonia. (Nguồn: TripAdvisor)

Ajvar, một loại ớt chuông đỏ kem được tìm thấy trên khắp vùng Balkan, đặc biệt được ưa thích ở đây. Ngoài ra còn có Rakija, một loại rượu mạnh Balkan có nồng độ cồn cao thường được ủ từ nho, được phục vụ nguyên chất cùng với các phần salad, thịt nướng và bánh mỳ mới ra lò.

Khí hậu nắng ấm của Bắc Macedonia có thể là một trong những lý do khiến nơi này trở thành một trong những vùng sản xuất rượu vang lớn nhất khu vực, đặc biệt tập trung ở vùng Tikves.

Những món ăn khác mà du khách nên thử bao gồm bánh borek làm từ bột phyllo bơ, thường được phục vụ vào bữa sáng và thịt nướng kebapi. Những món đặc sản địa phương khác bao gồm bánh pastirmalija hình thuyền với thịt lợn và trứng, có nét tương đồng với bánh pide của Thổ Nhĩ Kỳ, và một loạt các món súp thịnh soạn được gọi là corbas.

Đặc biệt, tại các quán rượu kafana, du khách có thể trải nghiệm cảm giác được chen chúc nhau trước những đĩa thức ăn đủ lớn để nuôi sống cả một ngôi làng.

Các quán rượu kafana thường có ban nhạc địa phương đi từ bàn này sang bàn khác theo phong cách nhạc mariachi, chơi những bài hát yêu thích cho khách trả tiền.

Mitko Panov, một đạo diễn phim người Macedonia, coi sự bền bỉ của các nhạc công kafana là biểu tượng cho sự tồn tại của văn hóa dân gian Macedonia.

“Nhiều quốc gia đã mất đi loại hình giải trí dân gian của họ,” Panov nói. “Có bao nhiêu nơi ở Mỹ mà bạn có thể đến một quán càphê, thưởng thức nhạc sống, trả tiền cho người phục vụ và yêu cầu họ, ‘Này, hát bài này đi, vì tôi thích nó, và anh hát hay lắm,’ để họ có thể tự nuôi sống bản thân?”

Kafana có rất nhiều ở Skopje, đặc biệt là trong những hành lang lát đá cuội của khu phố Debar Malo và các quận Karposh và Bunjakovec gần đó của thủ đô, nằm ở phía bắc đất nước.

Khu chợ Skopje. (Nguồn: TripAdvisor)

Một tuyến đường sắt leo núi và một khu chợ ngoằn ngoèo

Gần như bị san phẳng trong trận động đất năm 1963, Skopje là nơi du khách có thể tìm kiếm bất cứ thứ gì, từ nông sản tươi sống đến các quán bar bình dân và đồ cổ, giữa những con hẻm chằng chịt đến mức họ có thể bị lạc đường.

Các bàn càphê trong khu chợ và xa hơn nữa luôn đông nghịt khách từ sáng sớm đến tối muộn, và càphê latte matcha luôn được ưa chuộng bên cạnh càphê Thổ Nhĩ Kỳ.

Thành phố có quy mô trung bình này nổi bật với các sự kiện văn hóa, bao gồm nhạc jazz, phim ảnh và các lễ hội âm nhạc. Phần lớn những điều này là di sản còn sót lại từ thời Nam Tư, khi chính phủ trợ cấp mạnh tay cho các trung tâm văn hóa và chương trình nghệ thuật.

Đối với những du khách muốn nghỉ ngơi sau những đêm dài ở kafana và lang thang giữa vô số quán bar cocktail trong thành phố, vùng nông thôn ngay bên ngoài Skopje có rất nhiều điểm tham quan, bao gồm cả tuyến đường sắt leo núi lên Vodno Cross, một cây thánh giá thép cao chót vót nằm trên đỉnh núi, mang đến tầm nhìn toàn cảnh thành phố và những ngọn núi phía xa.

Du khách cũng có thể chèo thuyền kayak qua vùng nước xanh biếc ở Hẻm núi Matka hoặc ghé thăm vô số hang động giống như trên sao Hỏa của hẻm núi, nơi có những nhũ đá nhỏ giọt siêu thực và là điểm dừng chân thường xuyên của các tour lặn hang động toàn cầu. Các tour đi bộ đường dài cũng du khách đến cả ba ngọn núi.

Pandurska-Dramikjanin nói rằng có rất nhiều điều thú vị.

"Đó là một trải nghiệm nông thôn đa tầng với những cảnh quan thiên nhiên đẹp nhất mà bạn từng thấy ở một quốc gia nhỏ bé như vậy"./.