Khám phá 10 con phố hấp dẫn nhất thế giới, trong đó có một đại diện của Việt Nam

Phố ốc Vĩnh Khánh, phường Khánh Hội, Thành phố Hồ Chí Minh vừa góp mặt ở vị trí thứ 10 trong danh sách bảng xếp hạng “31 con đường hấp dẫn nhất thế giới 2025” do Tạp chí Time Out (Anh) công bố.

Theo cẩm nang du lịch toàn cầu Time Out, đường phố của một thành phố là nơi bạn sẽ tìm thấy "cuộc sống địa phương chân thực nhất."

Ý tưởng đó đã tạo nên danh sách "những con phố tuyệt vời nhất" hàng năm của tạp chí này, trong đó tổng hợp các lối đi bộ, ngõ hẻm và các tuyến đường huyết mạch khác của đô thị.

Ấn bản năm 2025 đã ra mắt, tôn vinh, như Grace Beard, biên tập viên du lịch của Time Out, chia sẻ với CNN Travel, rằng "đường phố là tất cả những gì làm nên sự rực rỡ của cuộc sống đô thị."

Để biên soạn ấn phẩm này, tạp chí đã dựa vào mạng lưới biên tập viên và cây bút toàn cầu, mỗi người đều tranh luận về những góc phố xứng đáng được chú ý trong thành phố của họ.

Con phố giành chiến thắng năm nay là Rua do Senado ở Rio de Janeiro của Brazil. Time Out cho biết khu phố trung tâm này rất sôi động với những địa điểm mới mở mang đến "một nguồn năng lượng tươi mới" cho khu vực, bên cạnh những địa điểm như Armazém Senado, nơi diễn ra các buổi biểu diễn samba sôi động hàng tuần.

Luiz Felipe Bernardo, người điều hành trang Instagram RIO DESTAQUE, chia sẻ với CNN Travel rằng Rua do Senado là tổng hòa của "lịch sử, sự đa dạng và một phong trào văn hóa không bao giờ ngừng nghỉ" của thành phố. Đó là nơi "âm nhạc, ẩm thực, nghệ thuật và một nguồn năng lượng vô song hòa quyện."

Điều gì tạo nên một con phố "hấp dẫn"?

Tất nhiên, "hấp dẫn" là một khái niệm chủ quan, nhưng biên tập viên Beard của Time Out cho biết những con phố trong danh sách này "đầy rẫy các cửa hàng tư nhân, những địa điểm ăn uống tuyệt vời và những hoạt động thú vị."

Về mặt kiến ​​trúc, không có điểm chung nào giữa những con phố được lựa chọn. Theo Beard, dù đó là "một con đường dành cho người đi bộ ven kênh hay một trục đường chính" thì cũng không quan trọng.

Hãy lấy ví dụ về Đường cao tốc Bờ biển Thái Bình Dương ở Malibu, nằm ở vị trí số 25. Hầu hết mọi người sẽ không coi đây là một "con phố" mà là một con đường bộ kinh điển của Bờ Tây California.

Nhưng Time Out gợi ý rằng nếu bạn thực sự dừng xe lại, bạn sẽ tìm thấy rất nhiều điều thú vị để tận hưởng. "Nơi đây có rất nhiều điều thú vị để làm, ăn và uống," Beard nói, đồng thời chỉ ra "tinh thần cộng đồng" của con đường sau vụ cháy rừng Palisades hồi tháng 1.

Time Out cho biết tình đồng chí và sự sáng tạo của một con phố cũng quan trọng như các quán bar và quán càphê.

Còn nơi nào khác lọt vào danh sách này?

Vị trí số 2 là Phố Orange, ở Osaka, Nhật Bản, một khu phố từng là nơi săn đồ cổ, giờ đây là sự pha trộn giữa phong cách đường phố, cửa hàng retro, quán ăn ngoài trời và những ly cocktail sành điệu.

Vị trí số 3 là Phố Bonjardim ở Porto, Bồ Đào Nha, với các cửa hàng tạp hóa, khách sạn kiểu cũ - bao gồm cả nhà máy xà phòng cũ Torel Saboaria - và các nhà hàng đậm chất nghệ thuật như Ottto.

Phố Phương Hoa của Thành Đô đứng thứ 4 trong danh sách "khu phố lý tưởng để ngắm người qua lại" của thành phố.

Phố Sherbrooke Street West ở Montreal, địa chỉ được xếp hạng cao nhất ở Bắc Mỹ, đứng thứ năm. Nơi đây được có các tòa nhà lịch sử, bảo tàng và bầu không khí học thuật của Đại học McGill cùng lễ hội văn học Blue Metropolis.

Cựu sinh viên McGill, Katherine Davidson, chia sẻ với CNN rằng con phố này "rất gần với những gì làm nên sự tuyệt vời của Montreal," từ những quán càphê sân thượng cho đến Bảo tàng Mỹ thuật.

Trong khi đó, phố Orchard ở khu Lower East Side của thành phố New York đứng thứ 8 trong bảng xếp hạng của Time Out, được khen ngợi vì có nhiều cửa hàng và doanh nghiệp thú vị, bao gồm cả hiệu sách/studio podcast P&T Knitwear mới khai trương.

Trên tạp chí Time Out, đường Vĩnh Khánh được mô tả là linh hồn của khu vực, được công nhận là phố ẩm thực từ năm 2018.

Trên đường Vĩnh Khánh với chiều dài khoảng 1km, hàng chục quán hải sản nướng mọc san sát, rộn ràng xuyên đêm, tạo nên “thiên đường” ẩm thực, thu hút người dân, du khách trong và ngoài nước.

Phố Orange Street của Nhật Bản. (Nguồn: tokyoweekender.com)

Danh sách này dành cho khách du lịch hay người dân địa phương?

Time Out khẳng định bảng xếp hạng của họ mang đến nguồn cảm hứng cho cả khách du lịch và người dân địa phương.

"Những con phố này được công nhận là địa điểm yêu thích của người dân địa phương," biên tập viên Beard của Time Out giải thích. “Nhưng vẫn có một số người dân địa phương chưa từng đến thăm hoặc thậm chí chưa từng nghe đến con phố nổi bật trong thành phố của họ.

Đối với du khách, chúng tôi hy vọng danh sách này có thể cung cấp những thông tin hữu ích, giúp họ lên kế hoạch cho chuyến đi tiếp theo trong thành phố - và dành thời gian cũng như tiền bạc cho các doanh nghiệp địa phương.”

Top 10 con phố tuyệt vời nhất năm 2025 của Time Out 1. Rua do Senado, Rio de Janeiro, Brazil 2. Orange Street, Osaka, Nhật Bản 3. Rua do Bonjardim, Porto, Bồ Đào Nha 4. Fanghua Street, Thành Đô, Trung Quốc 5. Sherbrooke Street West, Montreal, Canada 6. Montague Road, Brisbane, Australia 7. Maybachufer, Berlin, Đức 8. Olympou Street, Thessaloniki, Hy Lạp 9. Orchard Street, New York City, Mỹ 10. Phố Vĩnh Khánh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam