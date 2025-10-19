Điểm “trú Đông” Phú Quốc sẽ đón hàng chục nghìn du khách Nga mỗi tháng

Chiều 19/10, tại Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc (đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang), chiếc máy bay mang số hiệu Airbus 321-VJ 3522 của hãng hàng không Vietjet Air đã đáp xuống sân bay quốc tế Phú Quốc, đánh dấu sự kiện mở lại đường bay từ Nga đến đảo Ngọc Phú Quốc, phục vụ du khách Nga trong mùa cao điểm du lịch mùa đông 2025-2026.

Đây là chuyến bay thẳng đầu tiên từ thành phố Vladivostok (Cộng hòa Liên bang Nga) chở 220 du khách đáp xuống sân bay quốc tế Phú Quốc sau khoảng 7 giờ bay - những du khách Nga đầu tiên trong chương trình charter tour trọn gói gồm vé máy bay, lưu trú, tham quan và dịch vụ địa phương do Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại và Du lịch Anex Việt Nam (Anex Vietnam) trực tiếp vận hành.

Chính quyền đặc khu Phú Quốc tổ chức đón đoàn du khách quốc tế Nga trang trọng, chu đáo, tạo thiện cảm và ấn tượng, khẳng định hình ảnh đảo Ngọc là điểm đến an toàn, hiếu khách, hấp dẫn trong mắt khách du lịch quốc tế.

Du khách Nga tại Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc. (Ảnh: TTXVN phát)

Sau chuyến bay này, Đặc khu Phú Quốc sẽ tiếp tục đón các chuyến bay charter khởi hành từ 14 thành phố của Nga và các quốc gia thuộc Cộng đồng các Quốc gia độc lập (CIS) do Azur Air và Vietjet Air khai thác, với tần suất 75-80 chuyến/tháng, vận chuyển hơn 10.000 du khách quốc tế mỗi tháng.

Trước đó, sáng 12/10, chuyến bay mang số hiệu BRU 8197 Hãng hàng không quốc gia Belavia (Belarusian Airlines) của Belarus chở hơn 280 du khách cũng đã hạ cánh xuống Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc.

Đây là chuyến bay thẳng đầu tiên kết nối thủ đô Minsk (Belarus) với đảo ngọc Phú Quốc (Việt Nam). Tuyến bay Minsk-Phú Quốc sẽ được khai thác định kỳ tần suất 10 ngày/chuyến, với khoảng 300 hành khách mỗi chuyến.

Việc mở lại các đường bay thẳng từ Cộng hòa Liên bang Nga cũng như một số quốc gia khác đến Phú Quốc là một bước ngoặt quan trọng trong chiến lược phát triển du lịch quốc tế của đảo Ngọc.

Đây vừa là cơ hội để đón làn sóng du khách quốc tế, vừa là dịp để quảng bá hình ảnh Phú Quốc đến các hãng hàng không và công ty lữ hành toàn cầu. Qua đó, tăng cường hợp tác quốc tế, triển khai tour trọn gói, quảng bá hình ảnh Phú Quốc như điểm đến “trú Đông” lý tưởng trong mùa cao điểm du lịch mùa Đông 2025-2026.

Đặc biệt, việc mở lại các đường bay quốc tế có ý nghĩa sâu sắc khi Phú Quốc sẽ là nơi đăng cai Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương vào năm 2027 (APEC 2027).

Những tuyến bay quốc tế không chỉ kết nối giao thương, mà còn tạo đà lan tỏa tích cực, giúp đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang khẳng định vị thế là điểm đến “an toàn-thân thiện” hội nhập sâu rộng, là “hòn đảo của hợp tác và phát triển bền vững,” lan tỏa hình ảnh đất nước, con người Việt Nam thân thiện, năng động, mến khách./.

Hãng hàng không quốc gia Belarus mở đường bay thẳng tới đảo Phú Quốc Theo kế hoạch, các chuyến bay thuê bao tuyến Minsk-Phú Quốc sẽ được khai thác với tần suất 11 ngày một chuyến, bao gồm cả hạng ghế phổ thông và thương gia.