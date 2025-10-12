Hãng hàng không quốc gia Belarus mở đường bay thẳng tới đảo Phú Quốc

Cắt băng khai trương đường bay thẳng đầu tiên giữa Belarus và Việt Nam (Thủ đô Minsk-Phú Quốc). (Ảnh: TTXVN phát)

Ngày 11/10, Hãng hàng không quốc gia Belavia của Belarus đã khai trương chuyến bay thẳng đầu tiên kết nối Thủ đô Minsk với đảo Phú Quốc của Việt Nam, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong kết nối hàng không và du lịch giữa hai nước.

Theo kế hoạch, các chuyến bay thuê bao tuyến Minsk-Phú Quốc sẽ được khai thác với tần suất 11 ngày một chuyến, bao gồm cả hạng ghế phổ thông và thương gia.

Du khách có thể đặt vé thông qua các gói du lịch do các công ty lữ hành Belarus cung cấp.

Đại diện công ty lữ hành AeroBel Service, đơn vị đặt thuê bao chuyến bay cho biết đơn vị đã bán hết vé trên các chuyến bay đến tháng 3/2026, và dự đoán trong mùa du lịch 2025-2026, lượng khách đến Việt Nam qua đường bay của Belavia có thể đạt tới gần 10.000 khách.

Thứ trưởng Ngoại giao Belarus Sergei Lukashevich, Đại sứ Việt Nam tại Belarus Nguyễn Văn Trung, Cục trưởng Cục Hàng không, Bộ Giao thông Vận tải Belarus và Phó Tổng Giám đốc Hãng hàng không Belavia đã tham dự buổi họp báo chính thức công bố đường bay Minsk-Phú Quốc.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Ngoại giao Sergei Lukashevich khẳng định đường bay mới là thành quả đầu tiên của quan hệ đối tác chiến lược được hai nước tuyên bố tại chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng Bí thư Tô Lâm tháng 5/2025.

Ông nhấn mạnh quan hệ giữa Belarus và Việt Nam đang phát triển hết sức tích cực trên các lĩnh vực chính trị và kinh tế, trong đó hai bên rất quan tâm thúc đẩy phát triển du lịch và đánh giá, việc mở đường bay Minsk-Phú Quốc sẽ góp phần hiện thực hóa tiềm năng hợp tác này.

Hành khách đầu tiên trên chuyến bay thẳng Minsk-Phú Quốc. (Ảnh: TTXVN phát)

Ông cũng chỉ ra rằng chính sách miễn thị thực 30 ngày tại Việt Nam cho công dân Belarus đã mở ra cơ hội tuyệt vời để người dân Belarus khám phá một đất nước tươi đẹp và mến khách.

Phát biểu với báo chí, Đại sứ Nguyễn Văn Trung nhấn mạnh việc khai trương chuyến bay thẳng đầu tiên là một dấu mốc lịch sử, là bước đi cụ thể đầu tiên triển khai thỏa thuận giữa lãnh đạo cấp cao hai nước trong chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư Tô Lâm tới Belarus.

Đại sứ khẳng định với truyền thống hiếu khách đất nước Việt Nam có rất nhiều địa danh du lịch đẳng cấp thế giới, đã thu hút du khách từ khắp thế giới đến khám phá và trải nghiệm.

Việt Nam rất coi trọng việc phát triển du lịch với Belarus, góp phần thúc đẩy giao lưu nhân dân, tăng cường tình đoàn kết giữa hai dân tộc.

Về phần mình, ông Gleb Parkhamovich, Phó Tổng Giám đốc Điều hành thứ nhất của hãng Belavia, khẳng định các chuyến bay đến Việt Nam là một ưu tiên hàng đầu của hãng và sự kiện khai trương đường bay có tầm quan trọng đối với hoạt động của hãng.

Ông cũng cho biết Belavia sẽ không dừng lại ở Phú Quốc mà sẽ xem xét các điểm đến nghỉ dưỡng khác của Việt Nam cho các chuyến bay thuê bao trong tương lai, đặc biệt là khi Belavia đã bổ sung nhiều tàu bay Airbus A330-200 hiện đại vào đội bay của mình./.

Khách du lịch trên chuyến bay hạ cánh tại sân bay Phú Quốc. (Ảnh: TTXVN phát)

Thành phố Hồ Chí Minh và Phú Quốc tỏa sáng trong Top du lịch cao cấp châu Á-TBD Sự hiện diện của Thành phố Hồ Chí Minh và Phú Quốc trong bảng xếp hạng du lịch cao cấp châu Á-Thái Bình Dương năm 2025 không chỉ là niềm tự hào, còn là minh chứng cho sức bật mới của du lịch Việt Nam.