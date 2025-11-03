Trung Quốc mở rộng quá cảnh miễn thị thực tại 5 cửa khẩu mới của Quảng Đông

Trung Quốc vừa công bố một loạt biện pháp nhằm thúc đẩy giao lưu nhân dân và hợp tác du lịch với các nước, trong đó có việc khôi phục hoạt động của các công ty lữ hành đưa du khách Trung Quốc đến Canada và gia hạn chính sách miễn thị thực cho nhiều quốc gia.

Phát biểu tại buổi họp báo thường kỳ tại Bắc Kinh ngày 3/11, người phát ngôn Bộ ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh cho biết nước này quyết định khôi phục hoạt động của các công ty lữ hành đưa cho công dân Trung Quốc đến Canada, dựa trên nhu cầu du lịch nước ngoài của người dân Trung Quốc, môi trường du lịch của Canada và nhiều yếu tố khác.

Bà Mao Ninh bày tỏ tin tưởng điều này sẽ thúc đẩy hơn nữa giao lưu nhân dân giữa Trung Quốc và Canada, đồng thời tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau và tình hữu nghị giữa người dân hai nước.

Bà nói: “Chúng tôi sẵn sàng hợp tác với Canada để tạo điều kiện thuận lợi hơn cho giao lưu nhân dân, hy vọng Canada sẽ đáp lại bằng cách cung cấp môi trường du lịch an toàn và thoải mái cho du khách Trung Quốc."

Cũng theo nữ phát ngôn của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, để thực hiện tinh thần của Hội nghị toàn thể lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa XX (Hội nghị Trung ương 4) về mở rộng và tạo điều kiện thuận lợi cho giao lưu nhân dân giữa Trung Quốc và các nước khác, Trung Quốc sẽ gia hạn chính sách miễn thị thực cho công dân Pháp và một số nước khác đến ngày 31/12/2026, miễn thị thực cho công dân Thụy Điển từ 10/11/2025-31/12/2026.

Cũng trong ngày 3/11, Cục Quản lý Xuất Nhập cảnh Trung Quốc (NIA) thông báo mở rộng áp dụng chương trình quá cảnh miễn thị thực 240 giờ ở 5 cửa khẩu mới thuộc tỉnh Quảng Đông. Các cửa khẩu này nằm tại thành phố Quảng Châu, Hoành Cầm, Trung Sơn, cầu Hong Kong-Chu Hải-Macau và ga Tây Cửu Long của tuyến tàu cao tốc Quảng Châu-Thâm Quyến-Hong Kong.

Chính sách mới sẽ có hiệu lực từ ngày 5/11 và nâng tổng số cửa khẩu được áp dụng chính sách này từ 60 lên 65.

NIA cho biết du khách từ 55 quốc gia đủ điều kiện được áp dụng quy định miễn thị thực 10 ngày này, nếu họ đáp ứng một số tiêu chí nhất định, trước khi tiếp tục hành trình đến quốc gia hoặc vùng lãnh thổ thứ ba.

Đây là một trong 10 chính sách mới được NIA công bố liên quan đến quản lý xuất nhập cảnh nhằm tạo thuận lợi hơn nữa cho việc đi lại quốc tế của cả công dân Trung Quốc và người nước ngoài.

Theo các biện pháp này, 10 sân bay quốc tế ở Thiên Tân, Nam Kinh, Trùng Khánh và một số thành phố khác sẽ được bổ sung vào danh sách các cửa khẩu cho phép quá cảnh trực tiếp trong 24 giờ mà không cần làm thủ tục kiểm tra biên giới.

Ngoài ra, NIA cũng thông báo rằng kể từ ngày 20/11, du khách nước ngoài đến Trung Quốc có thể điền tờ khai nhập cảnh trực tuyến trước khi đến, hoặc khai tại chỗ bằng giấy hay bằng thiết bị điện tử được bố trí tại các điểm kiểm tra.

Trong khi đó, các cư dân Trung Quốc được áp dụng quy định đơn giản hóa thủ tục đi lại từ đại lục tới Hong Kong, Macau và Đài Loan, cũng như Đài Loan đến đại lục./.

