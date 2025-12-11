Du lịch Việt sắp đón vị khách quốc tế thứ 20 triệu tại Phú Quốc

Thông tin từ Cục Du lịch Quốc gia cho hay Lễ đón khách du lịch quốc tế thứ 20 triệu sẽ diễn ra tại Sân bay quốc tế Phú Quốc vào giữa tháng 12.

Đây là cột mốc có ý nghĩa đặc biệt đối với ngành du lịch Việt. Lãnh đạo ngành đánh giá con số 20 triệu khách quốc tế khẳng định sức hút và vị thế mới của quốc gia trên bản đồ du lịch thế giới, chứng minh Việt Nam đang trở thành điểm đến hàng đầu khu vực, hấp dẫn du khách nhờ văn hóa độc đáo, thiên nhiên tươi đẹp, ẩm thực đặc sắc và trải nghiệm đa dạng, phong phú.

Dấu mốc này khẳng định sự phục hồi mạnh mẽ của thị trường du lịch quốc tế sau đại dịch, trong đó, Việt Nam đang bắt nhịp tốt với xu thế phục hồi toàn cầu, tiếp tục duy trì đà tăng trưởng bền vững thể hiện qua tốc độ tăng trưởng ổn định và lượng khách quay trở lại cao.

Đặc biệt hơn, “dấu ấn 20 triệu” khẳng định niềm tin của du khách quốc tế dành cho Việt Nam, một điểm đến an toàn-thân thiện-giàu trải nghiệm, với vẻ đẹp bất tận từ vô hình đến hữu hình.

Đây đồng thời sẽ đánh dấu bước tiến quan trọng, tạo đà để Việt Nam tiến tới mục tiêu 35 triệu khách quốc tế vào năm 2030, góp phần đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn và nâng tầm thương hiệu quốc gia.

Du khách quốc tế trải nghiệm gói bánh chưng đón Tết Nguyên Đán ở Việt Nam. (Nguồn ảnh: Cục Du lịch Quốc gia)

Theo số liệu thống kê, sau 11 tháng năm 2025, Việt Nam đã đón khoảng 19 triệu lượt khách quốc tế (tăng 20,4% so với cùng kỳ năm 2024). Với đà tăng trưởng ổn định trong Quý IV và nhu cầu du lịch quốc tế tiếp tục phục hồi tích cực, việc đạt mốc 20 triệu lượt khách quốc tế vào giữa tháng 12/2025 được đánh giá là khả thi và có cơ sở vững chắc.

Đây là lần đầu tiên trong 65 năm hình thành và phát triển, ngành su lịch Việt đạt mốc 20 triệu lượt khách quốc tế trong một năm, đánh dấu ngưỡng phát triển mới của du lịch nước nhà trong tiến trình phục hồi và tăng trưởng.

Kết quả này góp phần khẳng định tính hiệu quả của những chỉ đạo quyết liệt, xuyên suốt của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ trong việc triển khai các nhiệm vụ, giải pháp thúc đẩy phục hồi và phát triển du lịch thời gian qua. Đặc biệt, cho thấy hiệu quả từ cải thiện chính sách thị thực, mở rộng thị trường khách quốc tế, tăng cường xúc tiến-quảng bá và nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ du lịch.

Những chủ trương, chính sách đúng đắn, đồng bộ đã góp phần củng cố vị thế của Việt Nam là điểm đến an toàn, hấp dẫn và có sức cạnh tranh ngày càng cao trong khu vực và trên thế giới./.

Theo dự kiến, sự kiện đón vị khách thứ 20 triệu sẽ bao gồm: Lễ chào mừng hành khách trong chuyến bay có hành khách thứ 20 triệu; Lễ vinh danh 3 vị khách quốc tế, gồm khách thứ 19.999.999, khách thứ 20.000.000 và khách thứ 20.000.001 với nhiều món quà hấp dẫn.