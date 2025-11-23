Festival Thăng Long 2025: Du khách quốc tế thích thú với cuộc thi kéo co ngồi

Kéo co ngồi, di sản lễ hội đặc sắc của Festival Thăng Long - Hà Nội 2025, cuốn hút du khách quốc tế bằng nghi thức cổ truyền gắn với đời sống nông nghiệp và không gian văn hóa đậm bản sắc Việt Nam.

Cuối tuần qua, hàng nghìn người dân và du khách quốc tế đã tề tựu tại Hà Nội để tham dự Festival Thăng Long - Hà Nội 2025, sự kiện văn hóa mang đậm dấu ấn lịch sử và cộng đồng, với điểm nhấn là những trận kéo co truyền thống có từ hàng trăm năm nay.

Từ sáng sớm, khu vực đền Trấn Vũ (Long Biên) đã trở thành tâm điểm của lễ hội. Không chỉ người dân Hà Nội mà cả du khách nước ngoài cũng hào hứng tham gia và cổ vũ cho những trận thi đấu kéo co – trò chơi dân gian gắn với đời sống tinh thần của nhiều làng quê Việt.

Điểm nhấn đặc biệt của lễ hội năm nay là phần thi kéo co ngồi, nghi lễ truyền thống được gìn giữ qua bao thế hệ. Hai đội ngồi đối diện, cùng nắm lấy sợi dây thừng lớn tượng trưng cho sức mạnh – tinh thần đoàn kết – và sự gắn kết cộng đồng./.