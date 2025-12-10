7 lời khuyên giúp tận hưởng hành trình du lịch một mình trọn vẹn nhất

Du lịch một mình - hay còn gọi là solo trip, ngày càng trở thành xu hướng được nhiều người lựa chọn như một hành trình tái tạo năng lượng và thấu hiểu bản thân.

Nếu trước đây việc xách balô lên đường một mình thường bị xem là táo bạo, thì nay, nó được nhìn nhận như một cách yêu chiều chính mình, tạo khoảng lặng để lắng nghe tiếng nói bên trong.

Tuy nhiên, ngay cả với những người đam mê xê dịch, solo trip đôi khi vẫn mang theo cảm giác cô đơn hay những nỗi sợ mơ hồ.

Để mỗi chuyến đi trở nên trọn vẹn hơn, dưới đây là bảy gợi ý giúp bạn tận hưởng hành trình độc hành một cách trọn vẹn và an nhiên nhất.

Bắt đầu thật chậm rãi - dù chỉ bằng một buổi chiều thảnh thơi

Không cần ngay lập tức lao vào những chuyến phiêu lưu dài ngày, bạn có thể làm quen với solo trip bằng những bước thật nhỏ. Đó có thể là chuyến đi trong ngày đến một thị trấn gần nhà, buổi chiều dạo quanh bảo tàng quen thuộc hay ngồi thưởng thức cà phê ở góc quán bạn chưa từng ghé.

Chỉ một khoảnh khắc dám dành thời gian cho riêng mình cũng đủ để nuôi dưỡng niềm tin rằng bạn có thể khám phá thế giới mà không cần sự đồng hành của bất kỳ ai. Khi sự tĩnh lặng trở nên thân thuộc, bạn sẽ nhận ra rằng thế giới rộng lớn vẫn luôn chờ mình bước đến, bằng sự chủ động và can đảm rất riêng.

Chọn homestay - nơi những mối duyên nhỏ bé bắt đầu

Homestay trở thành lựa chọn lý tưởng với du khách đi một mình nhờ tính an toàn, ấm cúng và dễ kết nối cộng đồng. Bạn có thể chọn phòng dorm để hòa mình vào không khí tập thể hoặc phòng riêng nếu cần sự riêng tư.

Điều đặc biệt ở mô hình này là sự gần gũi giữa những người xa lạ. Một câu chuyện trên bàn ăn chung, một lời gợi ý về điểm tham quan, hay cuộc trò chuyện bên hiên nhà cũng đủ để khiến hành trình thêm ấm áp. Không ít du khách từng chia sẻ rằng họ tìm thấy bạn đồng hành, nguồn cảm hứng mới hoặc những kỷ niệm đẹp nhất chính tại những homestay nhỏ xinh này.

(Ảnh: Nguyễn Cường/TTXVN)

Tham gia các hoạt động theo nhóm

Du lịch một mình không đồng nghĩa với việc bạn phải đối mặt với tất cả mọi thứ đơn độc. Thay vào đó, hãy chủ động đăng ký các hoạt động có tổ chức như tour city tour, khóa học nấu ăn, trekking nhóm nhỏ hay picnic ngoài trời.

Việc có sẵn một điểm hẹn mỗi ngày giúp bạn cảm thấy yên tâm hơn và tạo cho mình điều gì đó để mong đợi. Đồng thời, đây cũng là dịp để bạn gặp gỡ những người bạn mới, mở rộng góc nhìn và tận hưởng niềm vui bất ngờ từ những cuộc gặp gỡ tình cờ. Đôi khi chỉ một cái gật đầu đồng ý tham gia tour nhóm cũng đủ mở ra những hành trình thú vị không ngờ tới.

Tạo một playlist thật riêng

Một bản nhạc vang lên qua tai nghe có thể thay đổi hoàn toàn cảm xúc của chuyến đi. Giữa những âm thanh náo nhiệt nơi bến tàu hay góc phố đông người, giai điệu quen thuộc khiến thế giới như chậm lại, mang đến cảm giác bình yên.

Âm nhạc còn là chất xúc tác để hành trình solo trở nên thi vị hơn, như soundtrack của bộ phim mà bạn là nhân vật chính. Khi trở về, chỉ cần nghe lại playlist này, mọi ký ức của chuyến đi sẽ ùa về - sống động, nguyên vẹn và đầy cảm xúc.

Luôn mang theo một cuốn sách

Trong những khoảng trống giữa hành trình - khi bạn chờ tàu, gọi món trong nhà hàng hay ngồi trong quán cà phê nơi thành phố xa lạ, một cuốn sách sẽ trở thành người bạn đồng hành tuyệt vời. Đọc sách không chỉ giúp giết thời gian mà còn tạo ra “vùng an toàn” nhỏ bé, giúp bạn có khoảng riêng khi không muốn bắt đầu cuộc trò chuyện ngẫu nhiên.

Một vài trang thơ, một tiểu thuyết mỏng hay cuốn du ký viết về chính vùng đất bạn đang đặt chân đến đôi khi cũng đủ để mở ra một thế giới khác, khiến hành trình thêm sâu lắng và ý nghĩa.

(Ảnh: Getty images)

Đặt lịch cho những ngày thật chậm

Không phải lúc nào du lịch cũng cần kín lịch trình. Đôi khi, sự “không làm gì cả” lại chính là điều khiến chuyến đi trở nên đáng nhớ. Hãy dành một ngày để ngủ nướng, ngồi bên cửa sổ quán cà phê nhìn dòng người qua lại, hoặc đơn giản là đi bộ quanh khu bạn ở mà không có điểm đến cụ thể.

Chuyến đi một mình cho phép bạn sống đúng với nhịp điệu cơ thể - không ai hối thúc, không cần chạy đua thời gian. Những khoảnh khắc chậm ấy chính là khi cảm xúc lắng lại, ký ức đọng sâu hơn và tâm trí được tái tạo.

Đừng ngại ghé những địa điểm lãng mạn

Nhiều người cho rằng những nơi được gọi là lãng mạn chỉ dành cho các cặp đôi. Nhưng thực tế, vẻ đẹp ấy thuộc về bất kỳ ai biết cảm nhận - kể cả bạn, người đang đi một mình. Hoàng hôn trên đỉnh đồi, ban công nhỏ nhìn xuống phố cổ, cây cầu sáng đèn trong tối… tất cả đều trở nên đẹp hơn khi bạn dành thời gian lặng lẽ chiêm ngưỡng.

Sự lãng mạn đôi khi không đến từ ánh mắt của người khác, mà từ chính khoảnh khắc bạn mỉm cười với mình - vì đã đủ dũng cảm để bước đi, để tận hưởng và để sống một chuyến đi thật trọn vẹn./.

Việt Nam lọt top 5 quốc gia lý tưởng nhất cho du lịch một mình Theo Travel+Leisure, Việt Nam mang lại trải nghiệm “đủ đầy” cho người đi một mình (solo travel): từ kỳ quan thiên nhiên đến văn hóa bản địa đặc sắc.