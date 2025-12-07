Khách Đông Bắc Á đến Việt Nam 11 tháng qua chiếm tới 76% thị trường quốc tế

Trung Quốc là thị trường khách quốc tế đến Việt Nam đông nhất, với gần 4,8 triệu lượt trong 11 tháng qua (chiếm gần 40% tổng số khách ngoại). Hàn Quốc đứng thứ hai với hơn 3,9 triệu lượt. Đây là số liệu do Cục Thống kê (Bộ Tài chính) vừa công bố.

Theo đó, trong tháng 11, lượng khách quốc tế đến Việt Nam đạt gần 1,98 triệu lượt (tăng 14% so với tháng trước và tăng gần 16% so với cùng kỳ năm ngoái). Đây là tháng có lượng khách quốc tế cao thứ 3 tính từ đầu năm (tháng Một và tháng Ba đạt trên 2 triệu lượt).

Tính chung 11 tháng, khách quốc tế đến Việt Nam đạt 19,15 triệu người (tăng 21% so với cùng kỳ 2024, vượt mốc 18 triệu lượt kỷ lục của năm 2019).

Các chuyên gia nhận định con số tích cực này đạt được nhờ chính sách thị thực thuận lợi, chuỗi chương trình xúc tiến, quảng bá du lịch được đẩy mạnh cùng các sự kiện quy mô lớn tổ chức ở nhiều địa phương trên cả nước.

Sự tăng trưởng mạnh của Bắc Mỹ và châu Âu trong tháng 11 cho thấy xu hướng thu hút khách từ thị trường xa đến Việt Nam vào mùa cao điểm cuối năm.

Du khách quốc tế trải nghiệm chương trình nghệ thuật tại Việt Nam. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Đặc biệt, số liệu từ Cục Thống kê còn cho thấy Đông Bắc Á là khu vực đang dẫn đầu số khách gửi đến Việt Nam, với 4 thị trường trọng điểm gồm Trung Quốc đại lục, Hàn Quốc, Nhật Bản và Đài Loan chiếm tới 76% thị trường khách (tổng gần 10,5 triệu lượt). Các thị trường gửi khách hàng đầu đến Việt Nam trong top 10 còn có Mỹ, Ấn Độ, Campuchia, Nga, Malaysia, Australia, Philippines.

Tính đến thời điểm hiện tại Nga là thị trường gửi khách có mức tăng mạnh nhất năm 2025. Tổng lượng khách Nga đến Việt Nam hiện ước đạt hơn 593.000 lượt (tăng 190,9% so với cùng kỳ năm ngoái). Các thị trường có mức tăng trưởng 30-40% so với cùng kỳ có Trung Quốc, Philippines, Lào, Campuchia, Ấn Độ.

Doanh thu du lịch lữ hành 11 tháng năm 2025 ước đạt 85,4 nghìn tỷ đồng (chiếm 1,4% tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng và tăng 19,9% so với cùng kỳ năm trước).

Doanh thu 11 tháng so với cùng kỳ năm trước của một số địa phương top đầu có: Hà Nội tăng 23,4%; Thành phố Hồ Chí Minh tăng 22,3%; Quảng Ninh tăng 18,2%; Vĩnh Long tăng 14,1%; Đà Nẵng tăng 13,2%.

Bên cạnh đó, doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống 11 tháng năm 2025 ước đạt 767,8 nghìn tỷ đồng (chiếm 12,0% tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng và tăng 14,6% so với cùng kỳ năm trước). Số liệu doanh thu này của một số địa phương dẫn đầu so với cùng kỳ có: Thành phố Hồ Chí Minh tăng 17,3%; Đà Nẵng tăng 15,8%; Hà Nội tăng 13,4%; Cần Thơ tăng 12,2%; Hải Phòng tăng 11,6%./.

Du lịch Việt lọt top thế giới về mức tăng trưởng du khách quốc tế Câu chuyện thành công của du lịch Việt Nam phản ánh những nỗ lực của toàn ngành đã triển khai đồng bộ các giải pháp, từ tham mưu xây dựng chính sách, xúc tiến quảng bá, kích cầu du lịch...

Năm 2025, Chính phủ giao nhiệm vụ cho ngành du lịch Việt Nam phấn đấu đón 25 triệu lượt khách quốc tế, tăng 42% so với 17,6 triệu lượt của năm 2024.