Khép lại Lễ hội Áo dài Du lịch 2025 với hành trình tỏa sáng tinh hoa di sản

Tối 9/11, tại Bảo tàng Hà Nội, Sở Du lịch Hà Nội phối hợp các bên liên quan tổ chức bế mạc Lễ hội Áo dài Du lịch Hà Nội năm 2025 với chủ đề “Áo dài Hà Nội - Tỏa sáng tinh hoa di sản.”

Sự kiện khép lại hành trình 4 ngày (từ ngày 6-9/11) đầy sắc màu văn hóa, góp phần tôn vinh vẻ đẹp áo dài Việt Nam trong đời sống đương đại và quảng bá hình ảnh Hà Nội - Thủ đô văn hiến, văn minh, sáng tạo tới bạn bè trong nước và quốc tế.

Phó Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội Nguyễn Trần Quang nhấn mạnh, Lễ hội Áo dài Du lịch Hà Nội 2025 được tổ chức với sứ mệnh "kép" tôn vinh và bảo tồn giá trị văn hóa phi vật thể đặc sắc của chiếc áo dài Việt Nam, nâng cao nhận thức cộng đồng, đặc biệt là giới trẻ về giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc; phát triển và quảng bá du lịch Thủ đô, gắn kết hoạt động bảo tồn di sản với khai thác giá trị kinh tế du lịch.

Ban Tổ chức tin tưởng, lễ hội sẽ tiếp tục trở thành “đại sứ du lịch” mang hình ảnh Hà Nội - Việt Nam đến với bạn bè quốc tế, góp phần khẳng định Thủ đô là điểm đến “An toàn-Thân thiện-Chất lượng-Hấp dẫn."

Lễ hội Áo dài Du lịch Hà Nội là hoạt động văn hóa-du lịch thường niên do Sở Du lịch Hà Nội tổ chức, nằm trong chuỗi sự kiện hưởng ứng Festival Thăng Long-Hà Nội.

Năm nay, lễ hội quy tụ gần 80 gian trưng bày của các nhà thiết kế, thương hiệu thời trang, làng nghề truyền thống, các trường đào tạo thiết kế-nghệ thuật, góp phần tạo nên không gian trải nghiệm văn hóa phong phú cho người dân và du khách. Trong đó có nhiều tên tuổi uy tín như các nhà thiết kế Đức Hùng, La Hằng, Ngọc Hân, Quang Hòa, Quyên Nguyễn, làng nghề lụa Vạn Phúc, nghệ nhân Nghiêm Văn Đạt - áo dài Trạch Xá... cùng các cơ sở phụ kiện thủ công.

Phó Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội Nguyễn Trần Quang trao Giấy chứng nhận cho các Nghệ nhân, Nhà thiết kế. (Ảnh: Tuyết Mai/TTXVN)

Lễ hội đã thu hút hàng chục nghìn lượt khách đến tham quan, trải nghiệm, chụp ảnh và tương tác trong không gian triển lãm ảnh, khu tiểu cảnh tái hiện Khuê Văn Các và những góc phố quen thuộc của Hà Nội.

Hàng loạt chương trình biểu diễn nghệ thuật và trình diễn áo dài được tổ chức xuyên suốt. Đáng chú ý là Đêm khai mạc “Áo dài Hà Nội - Tỏa sáng tinh hoa di sản,” tái hiện hành trình di sản áo dài từ đất tổ nghề may Trạch Xá đến khắp ba miền Tổ quốc, các nhà thiết kế mang đến những bộ sưu tập đa sắc, hiện đại mà vẫn đậm bản sắc Việt.

Một điểm nhấn khác là chương trình “Em yêu Hà Nội” dành cho thiếu nhi, quy tụ hàng trăm người mẫu nhí trong nhiều bộ sưu tập sinh động, góp phần khơi dậy tình yêu quê hương và niềm tự hào với áo dài trong thế hệ trẻ.

Chung kết cuộc thi thiết kế “Áo dài - Kết nối di sản” đã diễn ra sôi nổi với 10 bộ sưu tập đặc sắc của sinh viên 5 trường đại học ở Hà Nội. Ba bộ sưu tập xuất sắc nhất được trao giải cao, trong đó giải Nhất thuộc về bộ sưu tập “Ngàn năm nước chảy đời sinh sôi” của sinh viên Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp. Bộ sưu tập được giới chuyên môn đánh giá cao về ý tưởng và kỹ thuật thể hiện, cho thấy tiềm năng sáng tạo mạnh mẽ của thế hệ nhà thiết kế trẻ.

Hoạt động đồng diễn áo dài “Phụ nữ Thủ đô hội nhập và phát triển 2025” do Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội và Sở Du lịch phối hợp tổ chức đã để lại nhiều ấn tượng sâu sắc. Hơn 600 phụ nữ Thủ đô cùng các nhà thiết kế chuyên nghiệp trình diễn nhằm tôn vinh vẻ đẹp người phụ nữ Việt Nam trong thời kỳ hội nhập, lan tỏa thông điệp về bản sắc và khát vọng vươn lên.

Lễ hội Áo dài Du lịch Hà Nội năm 2025 đã thực sự trở thành điểm hẹn văn hóa của nhân dân Thủ đô, là nơi giao thoa giữa truyền thống và sáng tạo. Các hoạt động phong phú, hấp dẫn giúp công chúng hiểu thêm về lịch sử, giá trị văn hóa của tà áo dài, thúc đẩy phát triển các ngành phụ trợ như thiết kế, dệt may, thủ công mỹ nghệ, thời trang và du lịch.

Tiếp nối thành công của lễ hội, Ban Tổ chức sẽ thực hiện chương trình Diễu hành Áo dài Du lịch Hà Nội 2025 vào chiều 15/11 tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục và không gian đi bộ hồ Hoàn Kiếm.

Sự kiện dự kiến quy tụ đông đảo nghệ sĩ, sinh viên, người dân và du khách cùng tham gia, tạo nên bức tranh sinh động về Hà Nội, nơi sắc áo dài hòa cùng nhịp sống đô thị. Ngoài ra, tour “Bus Chạm Thu Hà Nội” dành cho du khách trong trang phục áo dài sẽ được triển khai, tiếp tục lan tỏa hình ảnh Hà Nội thanh lịch, mến khách.

Lễ hội Áo dài Du lịch Hà Nội năm 2025 đã để lại nhiều ấn tượng đẹp trong lòng người dân và du khách. Sự kiện góp phần khẳng định vị thế của áo dài Việt Nam trong đời sống đương đại, quảng bá hình ảnh Thủ đô Hà Nội - điểm đến an toàn, thân thiện và sáng tạo./.

Lễ hội Áo dài Du lịch Hà Nội 2025: Tỏa sáng tinh hoa di sản Với chủ đề “Áo dài Hà Nội-Tỏa sáng tinh hoa di sản”, Lễ hội Áo dài Du lịch Hà Nội 2025 diễn ra từ ngày 7 đến 9/11 tại Bảo tàng Hà Nội và khu vực Hồ Hoàn Kiếm