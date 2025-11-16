Rộn ràng đua ghe Ngo đón Lễ cúng Trăng của đồng bào Khmer tại Cần Thơ

Hàng nghìn người dân và du khách tề tựu bên sông Maspero, hòa mình vào không khí đua ghe Ngo rộn ràng trong Lễ cúng Trăng Oóc-om-bóc của đồng bào Khmer – lễ hội văn hóa lớn và đặc sắc nhất miền Tây.

Giữa lòng miền Tây Nam Bộ hiền hòa, Cần Thơ những ngày tháng 11 rộn ràng hơn bao giờ hết. Hàng nghìn người dân và du khách cùng đổ về dòng sông Maspero, để hòa mình vào không khí lễ hội truyền thống – đua ghe Ngo, một nét văn hóa đặc sắc của đồng bào Khmer Nam Bộ nhân dịp Lễ cúng Trăng – Oóc-om-bóc.

Lễ cúng Trăng là một trong ba lễ hội lớn nhất trong năm của người Khmer, diễn ra vào rằm tháng 10 âm lịch – thời điểm kết thúc mùa mưa và mùa gặt. Đó là lúc người dân tạ ơn thần Mặt Trăng đã phù hộ cho mùa màng bội thu, cho cuộc sống yên vui.



Và giữa những điệu múa, lời kinh, tiếng trống, đua ghe Ngo trở thành tâm điểm – biểu tượng cho sức mạnh, đoàn kết và lòng tin của cộng đồng./.