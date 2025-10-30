Cần Thơ: Quảng bá văn hóa sông nước và thúc đẩy du lịch đường sông

Lễ hội Văn hóa Sông nước Cần Thơ năm 2025 có chủ đề “Cần Thơ - Sắc màu sông nước”, được tổ chức với quy mô cấp thành phố, từ ngày 27/12/2025 đến ngày 01/01/2026.

Địa điểm tổ chức lễ hội tập trung tại khu vực Công viên Sông Hậu (phường Cái Khế), Công viên Bến Ninh Kiều (phường Ninh Kiều) và các khu vực lân cận.

Lễ hội góp phần giới thiệu, quảng bá nét đặc trưng văn hóa sông nước của Đồng bằng sông Cửu Long nói chung và thành phố Cần Thơ nói riêng đến người dân và du khách trong, ngoài nước.

Chương trình khai mạc Lễ hội Văn hóa Sông nước Cần Thơ năm 2025 sẽ diễn ra vào lúc 18 giờ 30 phút, ngày 27/12/2025, trong đó, chương trình Diễu hành “Sắc màu sông nước” bắt đầu từ 18 giờ 30 phút, dự kiến tại các tuyến đường bộ khu vực trung tâm thành phố và trên sông Hậu.

Các đoàn ghe thuyền trang trí rực rỡ, diễu hành trên sông Hậu, thể hiện nét đẹp văn hóa sông nước miền Tây. Đồng thời, các nghệ sỹ biểu diễn đờn ca tài tử trên những chiếc ghe thuyền, mang đến không khí đậm đà bản sắc văn hóa Nam Bộ.

Du khách thưởng thức bữa sáng trên ghe ở Chợ nổi Cái Răng. (Ảnh: Thanh Liêm/TTXVN)

Chương trình Biểu diễn đường phố với các tiết mục múa được dàn dựng với cảm hứng từ sông nước, thể hiện sự kết hợp giữa nghệ thuật truyền thống và hiện đại, tái hiện sức sống và sự vươn lên của người dân vùng sông nước. Các đội lân-sư-rồng biểu diễn sôi động trên nền nhạc dân gian hiện đại, tạo không khí lễ hội vui tươi, náo nhiệt tại khu vực đường phố.

Chương trình nghệ thuật khai mạc được truyền hình trực tiếp từ lúc 20 giờ 00 phút, ngày 27/12, tại khu vực Cầu đi bộ, Công viên Bến Ninh Kiều (phường Ninh Kiều).

Chương trình khắc họa sắc màu văn hóa sông nước đặc trưng của thành phố thông qua những câu chuyện về ghe thuyền, sinh hoạt, sinh kế gắn với dòng sông, cùng lễ hội, tín ngưỡng dân gian và ẩm thực.

Chương trình cũng sẽ tái hiện hình ảnh chợ nổi và văn hóa chợ nổi (Cái Răng, Ngã Năm, Ngã Bảy), được giới thiệu như một biểu tượng độc đáo, góp phần quảng bá hình ảnh du lịch Cần Thơ.

Chương trình drone show và pháo hoa chào mừng bắt đầu từ lúc 21 giờ ngày 27/12, ngay sau khi kết thúc chương trình nghệ thuật. Chương trình sẽ trình diễn nghệ thuật thiết bị bay không người lái (drone light), kết hợp âm nhạc hiện đại và truyền thống nhằm tái hiện những hình ảnh khắc họa nét văn hóa, giá trị truyền thống của thành phố Cần Thơ, những di sản, kiến trúc đặc trưng của thành phố, tầm nhìn, định hướng phát triển thành phố trong tương lai.

Trong khuôn khổ lễ hội, chương trình nghệ thuật phục vụ khách tham quan hàng đêm từ ngày 28/12 đến ngày 30/12/2025, tại Công viên sông Hậu; triển lãm ảnh “Nhịp sống trên sông - Miền Tây xưa và nay”; thi đua thuyền buồm và đua thuyền Sup.

Bên cạnh đó còn có không gian trưng bày, giới thiệu sản phẩm, ẩm thực đặc trưng, sản phẩm OCOP, quảng bá sản phẩm du lịch của các địa phương với quy mô khoảng 150 gian hàng, trưng bày các ấn phẩm, trình chiếu các video clip, quảng bá sản phẩm du lịch của thành phố Cần Thơ và các tỉnh, thành phố khác.

Thành phố Cần Thơ có hơn 1.100km đường sông cùng mạng lưới kênh rạch dày đặc, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển các tour du lịch đường sông đa dạng như tham quan chợ nổi, vườn trái cây, làng nghề truyền thống và trải nghiệm văn hóa sông nước đặc trưng. ​

Với vị trí trung tâm vùng đồng bằng sông, Cần Thơ đóng vai trò là điểm kết nối lý tưởng cho các tour du lịch liên tỉnh, tạo nên chuỗi sản phẩm du lịch đường sông hấp dẫn.

Sau sáp nhập với tỉnh Hậu Giang và tỉnh Sóc Trăng, thành phố Cần Thơ (mới) sẽ có nhiều lợi thế phát triển kinh tế-xã hội, trong đó, ngành du lịch được kỳ vọng sẽ có những bước đột phá mạnh mẽ nhờ vào việc kết nối hệ sinh thái sản phẩm và tài nguyên văn hóa-thiên nhiên đặc sắc của ba địa phương.

Chợ nổi Cái Răng nhộn nhịp trong những ngày giáp Tết Ất Tỵ 2025. (Ảnh: Thanh Liêm/TTXVN)

Thành phố Cần Thơ nằm ở trung tâm vùng đồng bằng sông Cửu Long, là trung tâm du lịch với đa dạng loại hình như sinh thái, sông nước, cùng các điểm tham quan nổi tiếng như đền thờ Vua Hùng, bến Ninh Kiều, chợ nổi Cái Răng, đình Bình Thủy và các làng du lịch sinh thái.

Trong khi đó, Hậu Giang nằm ở nội địa đồng bằng sông Cửu Long, là thủ phủ của những vườn cây ăn trái bạt ngàn và thiên nhiên đa dạng. Các điểm đến nổi bật gồm chợ nổi Ngã Bảy, khu bảo tồn Lung Ngọc Hoàng, rừng tràm chim, làng trầu Vị Thủy.

Còn Sóc Trăng là tỉnh ven biển với bản sắc văn hóa độc đáo của cộng đồng Kinh-Khmer-Hoa. Tỉnh có tiềm năng du lịch tâm linh lớn với hơn 200 cơ sở thờ tự, trong đó 93 ngôi chùa Phật giáo Nam tông Khmer. Các điểm du lịch sinh thái như rừng ngập mặn Trần Đề, Cù Lao Dung, miệt vườn ven sông Hậu cùng chuỗi lễ hội đặc sắc như Óoc Om Bóc, Nghinh Ông, Thắc Côn, Phước Biển và làng nghề truyền thống (bánh pía, đan lát…) góp phần tạo nên bản sắc du lịch riêng có của địa phương.

Sự liên kết ba địa phương sẽ giúp xây dựng các chuỗi sản phẩm du lịch đặc trưng, từ du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng, du lịch trải nghiệm văn hóa.

Các tour trong thành phố sẽ trở nên linh hoạt hơn, giúp du khách có thể khám phá chợ nổi Cái Răng, trải nghiệm sinh thái Cồn Sơn, tham quan các chùa Khmer, khám phá Lung Ngọc Hoàng hay các làng nghề truyền thống, tạo nên hành trình đa dạng và hấp dẫn./.

Du lịch Cần Thơ tăng tốc, hút du khách nhờ sản phẩm mới và không gian mở Với hơn 6,3 triệu lượt khách du lịch sau 6 tháng, du lịch Cần Thơ đang bứt tốc nhờ đa dạng sản phẩm, kích cầu giá tốt và tận dụng lợi thế không gian rộng lớn sau hợp nhất địa giới.