Độc đáo show diễn thời trang tái hiện “Phiên chợ Âm Dương” ở Cần Thơ

Tối 1/6, tại Cần Thơ diễn ra đêm diễn thời trang kết hợp phục dựng, tái hiện “Phiên chợ Âm Dương: Mua may, bán rủi.”

Ông Ngô Anh Minh, Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Truyền thông Giải trí Việt News - Trưởng Ban Tổ chức cho biết: Với mong ước góp phần lan tỏa các giá trị văn hóa truyền thống độc đáo của dân tộc, lần đầu tiên “Phiên chợ Âm Dương: Mua may, bán rủi” - một hoạt động mang đậm màu sắc tín ngưỡng dân gian xứ Kinh Bắc được phục dựng, tái hiện trong một show diễn thời trang tại miền Tây.

Quan khách không chỉ được thưởng thức các màn trình diễn những bộ sưu tập của các tác giả Nam Đỗ, Lê Thành Danh với chủ đề “Hồn quê,” “Mùa gặt” mang đậm văn hóa vùng Đồng bằng sông Cửu Long; mà còn được đắm mình vào không gian của một phiên chợ độc nhất vô nhị - nơi người âm và người dương có thể gặp và mua bán với nhau.

Ông Ngô Anh Minh cho biết theo quan niệm dân gian, “Phiên chợ Âm Dương” chỉ được họp phiên duy nhất vào đêm mùng 4 và kết thúc vào rạng sáng mùng 5 tháng Giêng. Đây là dịp để người sống có cơ hội gặp lại người thân đã khuất.

Chợ không sử dụng đèn sáng mà chỉ có một số ngọn nến nhỏ bé soi hàng. Những người đi chợ không nói cười ồn ào vì sợ những linh hồn hoảng sợ, làm mất đi sự tôn nghiêm của không gian trong chợ.

Mọi người tham gia phiên chợ với tâm lý “mua may, bán rủi,” cầu cho người âm được no đủ, được hồi hướng… do đó, các vật phẩm được bày tại chợ sẽ có tiền vàng mã, cháo, gà đen…

Người bán không ra giá, người mua không mặc cả. Hai bên đều vui vẻ. Sau khi tan chợ, những người còn lại sẽ mời nhau uống nước, ăn trầu, hát quan họ.

Chị Nguyễn Thị Mộng Thương, người dân huyện Phong Điền (thành phố Cần Thơ) chia sẻ: Đây là lần đầu tiên chị được nhìn thấy và nghe về “Phiên chợ Âm Dương.”

Không gian "Phiên chợ Âm Dương" ma mị bởi ánh sáng từ những ngọn đèn dầu dẫn lối. (Ảnh: Ánh Tuyết/TTXVN)

Qua lời thuyết minh của người dẫn chương trình và các hình ảnh trực quan được tái hiện tại sự kiện, chị thấy đây là một nét văn hóa độc đáo, cần được gìn giữ và lưu truyền.

Chị mong rằng trong tương lai sẽ có dịp được đến trải nghiệm “Phiên chợ Âm Dương” ngay trên mảnh đất Bắc Ninh - nơi đang lưu giữ phong tục xưa độc đáo này./.

