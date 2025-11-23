Việt Nam khẳng định vị thế tại Liên hoan Ẩm thực Quốc tế 2025

Việt Nam khẳng định bản sắc ẩm thực và vai trò ngoại giao văn hóa khi trở thành điểm hẹn vị giác tại Liên hoan Ẩm thực Quốc tế 2025, quy tụ hơn 120 gian hàng và 50 đại sứ quán tại Hà Nội.

Việt Nam tiếp tục khẳng định bản sắc ẩm thực và vai trò trong ngoại giao văn hóa khi trở thành “điểm hẹn vị giác toàn cầu” tại Liên hoan Văn hóa Ẩm thực Quốc tế 2025. Lễ khai mạc ngày 23/11 tại Hà Nội mở ra không gian nơi ẩm thực Việt không chỉ được tôn vinh mà còn trở thành cầu nối gắn kết bạn bè năm châu.

Sự kiện diễn ra trong hai ngày 22-23/11 tại Khu Ngoại giao Đoàn, với chủ đề “Trip of Flavors”. Hơn 120 gian hàng, trong đó có hơn 50 đại sứ quán và trung tâm văn hóa nước ngoài, cho thấy sức hút của Việt Nam trong vai trò nước chủ nhà.

Ngay ngày đầu, khu vực “Ba miền đất Việt” thu hút đông khách với phở Hà Nội, mì Quảng, bánh Huế, bánh mì Sài Gòn… Những món ăn quen thuộc trở thành “đại sứ văn hóa”, giúp bạn bè quốc tế hiểu thêm về sự tinh tế của ẩm thực Việt. Các hoạt động như trình diễn ẩm thực ba miền, “Hương vị Việt Nam” và ứng dụng “Góc tương tác số” thể hiện cách Việt Nam hiện đại hóa trải nghiệm cho khách tham quan.

Song song đó, gian hàng từ Pháp, Mexico, Ấn Độ, Thổ Nhĩ Kỳ, Hàn Quốc… bổ sung sắc màu, tạo nên “bản đồ ẩm thực thế giới thu nhỏ” tại Hà Nội. Liên hoan tiếp tục khẳng định Việt Nam là điểm kết nối văn hóa quốc tế./.