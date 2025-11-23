Khai mạc Ngày hội Văn hóa dân tộc Mường lần thứ 2 năm 2025

Sáng 23/11, Ngày hội Văn hóa dân tộc Mường lần thứ 2 năm 2025 đã chính thức khai mạc tại Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đoài Phương, Hà Nội).

Sự kiện do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp các tỉnh, thành phố Hà Nội, Phú Thọ, Lào Cai, Sơn La và Thanh Hóa tổ chức, với sự tham gia của các nghệ nhân, diễn viên quần chúng dân tộc Mường.

Phát biểu khai mạc, Cục trưởng Văn hóa các dân tộc Việt Nam Trịnh Ngọc Chung cho biết, Ngày hội Văn hóa dân tộc Mường lần thứ 2 là chương trình điểm nhấn với chuỗi hoạt động phong phú của Tuần “Đại đoàn kết các dân tộc-Di sản văn hóa Việt Nam.”

Ngày hội là dịp để đồng bào dân tộc Mường tụ hội tại ngôi nhà chung, cùng tôn vinh, lan tỏa những giá trị văn hóa dân tộc Mường đồng thời đóng góp vào bức tranh toàn cảnh của công tác bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa các dân tộc Việt Nam, góp phần phát triển kinh tế-xã hội địa phương.

Ông Trịnh Ngọc Chung, Cục trưởng Cục trưởng Cục Văn hóa các dân tộc Việt Nam phát biểu tại lễ khai mạc. (Ảnh: Khánh Hoà/TTXVN)

Theo ông Trịnh Ngọc Chung, bước vào giai đoạn phát triển mới của đất nước - kỷ nguyên chuyển đổi số, hội nhập sâu rộng và phát triển bền vững, văn hóa tiếp tục giữ vai trò là nền tảng tinh thần của xã hội, là sức mạnh nội sinh, động lực phát triển đất nước.

Với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, sự chỉ đạo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, cùng sự nỗ lực của các địa phương và đồng bào dân tộc Mường, các giá trị văn hóa Mường sẽ tiếp tục được gìn giữ, lan tỏa và phát huy mạnh mẽ trong đời sống đương đại, góp phần xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc…

Trong khuôn khổ Ngày hội, diễn ra nhiều hoạt động phong phú, đặc sắc như: Trưng bày, giới thiệu không gian văn hóa Mường, trình diễn nghề thủ công truyền thống, liên hoan văn nghệ, trình diễn trang phục, giới thiệu trích đoạn lễ hội- nghi thức sinh hoạt văn hóa và đặc biệt là chương trình biểu diễn văn hóa nghệ thuật đặc sắc tại sân khấu Hồ Gươm, trung tâm của Thủ đô nghìn năm văn hiến.

Các đội Mường tham gia trình diễn nghệ thuật tại Ngày hội. (Ảnh: Khánh Hoà/TTXVN)

Ngày hội không chỉ tôn vinh những giá trị truyền thống trong nền văn hóa đa dạng của 54 dân tộc Việt Nam, mà còn là dịp quảng bá rộng rãi tới doanh nghiệp, du khách trong và ngoài nước về tiềm năng phát triển văn hóa, thể thao, du lịch và các giá trị di sản đặc sắc của dân tộc Mường.

Hoạt động này góp phần thu hút nguồn lực đầu tư, thúc đẩy xúc tiến, quảng bá, liên kết vùng, qua đó đẩy nhanh quá trình hình thành các khu, điểm du lịch trọng điểm tại những địa phương có đông đồng bào Mường sinh sống.

Tại lễ khai mạc, người dân và du khách được thưởng thức các tiết mục văn nghệ chào mừng do các nghệ nhân và diễn viên đồng bào Mường biểu diễn.

Màn đồng diễn chiêng, dân ca, dân vũ mang âm hưởng của núi rừng, thể hiện tinh thần đoàn kết và niềm tự hào dân tộc do các đoàn nghệ thuật trình diễn chính thức mở màn Ngày hội Văn hóa dân tộc Mường lần thứ 2 năm 2025.

Với tinh thần đoàn kết học hỏi, cùng lan tỏa giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc Việt Nam, Ngày hội mang đến nhiều trải nghiệm hấp dẫn về văn hóa của dân tộc Mường đến du khách./.

Bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Mường trong kỷ nguyên mới Ngày hội Văn hóa dân tộc Mường lần thứ II năm 2025 được tổ chức có quy mô từ ngày 21-23/11/2025, tại Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam.