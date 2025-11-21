Multimedia

Bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Mường trong kỷ nguyên mới

Ngày hội Văn hóa dân tộc Mường lần thứ II năm 2025 được tổ chức có quy mô từ ngày 21-23/11/2025, tại Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam.

bao-ton-phat-huy-ban-sac-van-hoa-dan-toc-muong-trong-ky-nguyen-moi1.jpg

Với chủ đề “Bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Mường trong kỷ nguyên mới” Ngày hội Văn hóa dân tộc Mường lần thứ II năm 2025 được tổ chức có quy mô gồm các tỉnh, thành phố là Hà Nội, Phú Thọ, Lào Cai, Sơn La và Thanh Hóa, từ ngày 21-23/11/2025, tại Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam./.

