Với chủ đề “Bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Mường trong kỷ nguyên mới” Ngày hội Văn hóa dân tộc Mường lần thứ II năm 2025 được tổ chức có quy mô gồm các tỉnh, thành phố là Hà Nội, Phú Thọ, Lào Cai, Sơn La và Thanh Hóa, từ ngày 21-23/11/2025, tại Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam./.

Tuần đại đoàn kết dân tộc: Nơi tôn vinh bản sắc Việt Nam và “di sản Mường” Không chỉ là ngày hội lớn của đại đoàn kết dân tộc, của di sản văn hóa Việt Nam, Chương trình còn là nơi “di sản Mường” được tôn vinh trong kỷ nguyên mới với nhiều hoạt động đặc sắc, ý nghĩa.