Lào Cai: Sắp diễn ra Festival Khèn Mông, Lễ hội Hoa Tớ dày ở Mù Cang Chải

Festival Khèn Mông và Lễ hội hoa Tớ dày dự kiến khai mạc lúc 20 giờ ngày 10/01/2026 tại Sân vận động trung tâm xã Mù Cang Chải, tỉnh Lào Cai.

Các hoạt động trọng tâm gồm Festival Khèn Mông, Lễ hội hoa Tớ dày, diễu diễn đường phố, chương trình nghệ thuật, Hội thi Khèn Mông, Lễ hội giã bánh giầy, biểu diễn đánh quay và nhiều trò chơi dân gian khác.

Năm nay, Festival Khèn Mông dự kiến có thêm phần trình diễn trang phục dân tộc, nhảy sạp và giao lưu văn hóa giữa các nhóm dân tộc.

Hoạt động trưng bày, giới thiệu và bán sản phẩm OCOP, nông sản đặc trưng, sản phẩm từ sơn tra và không gian tái hiện văn hóa truyền thống sẽ được tổ chức từ ngày 31/12/2025 đến 20/1/2026.

Các gian hàng giới thiệu sản phẩm OCOP, sản phẩm thủ công, ẩm thực truyền thống được sắp xếp nhằm tạo điểm nhấn thu hút khách.

Bên cạnh Festival Khèn Mông, Lễ hội hoa Tớ dày còn có chuỗi hoạt động văn hóa chào năm mới

Đây là sự kiện thường niên mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc, thu hút đông đảo người dân và du khách, góp phần quảng bá hình ảnh thiên nhiên - con người Mù Cang Chải.

Hiện xã Mù Cang Chải đang gấp rút hoàn tất các khâu chuẩn bị cho Festival Khèn Mông, Lễ hội hoa Tớ dày và chuỗi hoạt động văn hóa chào năm mới.

Các nghệ nhân khèn tại các thôn, xã đang tích cực tập luyện, hoàn thiện tiết mục hòa tấu, độc tấu và múa khèn; lực lượng thanh thiếu niên được huy động tham gia giao lưu nhằm giữ gìn và truyền dạy kỹ năng biểu diễn truyền thống.

Song song với đó, công tác chuẩn bị cho Lễ hội hoa Tớ dày - biểu tượng của mùa xuân vùng cao cũng được triển khai đồng bộ. Các tuyến đường vào trung tâm xã được trang trí cờ hoa rực rỡ; người dân được vận động giữ gìn cảnh quan, bảo vệ hoa rừng và hỗ trợ du khách chụp ảnh, trải nghiệm.

Để bảo đảm lễ hội diễn ra an toàn, xã Mù Cang Chải xây dựng phương án bảo đảm an ninh trật tự, điều tiết giao thông và phòng ngừa cháy nổ. Trạm y tế xã chuẩn bị nhân lực và vật tư phục vụ sơ cấp cứu. Đoàn thanh niên thành lập lực lượng tình nguyện hỗ trợ du khách, hướng dẫn tham quan và tuyên truyền bảo vệ môi trường.

Công tác truyền thông được đẩy mạnh qua hệ thống loa truyền thanh, cổng thông tin điện tử và fanpage du lịch, tạo hiệu ứng lan tỏa rộng rãi. Người dân các thôn bản chủ động chỉnh trang nhà cửa, vệ sinh đường làng, chuẩn bị các sản phẩm đặc trưng phục vụ lễ hội.

Với sự chuẩn bị chu đáo, đồng bộ của chính quyền và người dân, Festival Khèn Mông, Lễ hội hoa Tớ dày và các hoạt động chào Xuân 2026 hứa hẹn mang đến không gian văn hóa giàu bản sắc, tạo điểm nhấn thu hút du khách và góp phần thúc đẩy phát triển du lịch-kinh tế-xã hội của Mù Cang Chải trong mùa Xuân mới.

Với tầm nhìn chiến lược xây dựng Mù Cang Chải phát triển toàn diện, bền vững theo hướng “xanh - hài hòa - bản sắc và hạnh phúc”, Đại hội Đảng bộ xã lần thứ nhất đã xác lập lộ trình cho giai đoạn 2025- 2030.

Ba đột phá chiến lược trọng tâm đã được xác định rõ, gồm phát triển nguồn nhân lực, nâng cao năng lực người dân làm du lịch và kinh tế; huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực, đầu tư đồng bộ hạ tầng (giao thông, số, liên vùng); tập trung phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, đưa Mù Cang Chải thành điểm đến tiêu biểu của Tây Bắc./.

Mãn nhãn với mùa vàng rực rỡ ở Mù Cang Chải Hằng năm, tháng 9-10 là thời điểm đẹp nhất trong năm khi những thửa ruộng bậc thang ở các xã Mù Cang Chải, Púng Luông (tỉnh Lào Cai) chuyển màu vàng óng, rực rỡ cả núi rừng Tây Bắc.