Tối 23/11, lễ bế mạc Festival Thu Hà Nội lần thứ 3 đã diễn ra trong không khí ấm áp, sôi nổi tại không gian phố đi bộ Trần Nhân Tông, khép lại hành trình “Thu Hà Nội - Mùa Thu ký ức” đầy cảm xúc.

Ban Tổ chức chương trình và các đơn vị đồng hành đã phát động quyên góp ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên bị thiệt hại do thiên tai.

Hoạt động này không chỉ thể hiện truyền thống tương thân tương ái của người Hà Nội mà còn lan tỏa giá trị nhân văn sâu sắc, góp phần làm nên ý nghĩa thiết thực cho Festival Thu Hà Nội lần thứ 3.

Phó Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội Trần Trung Hiếu cho biết Festival Thu Hà Nội năm nay đã thực sự mang đến một không gian trọn vẹn sắc Thu với những cảm xúc đặc trưng của Thủ đô.

Đất trời Hà Nội những ngày này nắng vàng nhưng se lạnh, tạo cảm xúc tuyệt vời để kết nối ký ức, hiện tại và khát vọng tương lai, tôn vinh vẻ đẹp thanh lịch và hoài niệm của mùa Thu Hà Nội.

Festival năm nay nằm trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm những sự kiện lớn của đất nước và Thủ đô, chương trình càng có ý nghĩa khi góp phần lan tỏa giá trị văn hóa, di sản và hình ảnh một Hà Nội thanh lịch, sáng tạo, giàu bản sắc.

Trong 3 ngày, các không gian trải nghiệm như “Sắc màu mùa Thu,” “Vị ký ức,” “Hà Nội - nhịp sống thanh xuân,” cùng triển lãm ảnh và các chương trình đồng diễn… đã thu hút hơn 50.000 lượt người dân và du khách, tạo nên một bức tranh sống động về du lịch mùa Thu Hà Nội.

Đến thời điểm này, chúng ta có thể khẳng định Festival Thu Hà Nội 2025 đã thành công tốt đẹp, để lại những ấn tượng khó phai trong lòng người dân và du khách, ông Trần Trung Hiếu thông tin.

Festival Thu Hà Nội 2025 tiếp tục là một trong những sự kiện văn hóa-du lịch thường niên nổi bật của Thủ đô, góp phần kích cầu du lịch nội địa và quảng bá hình ảnh Thủ đô như một điểm đến văn minh, thân thiện.

Tuyến phố đi bộ Trần Nhân Tông và Công viên Thống Nhất trở thành trung tâm trải nghiệm với hàng chục gian trưng bày sản phẩm du lịch, thủ công mỹ nghệ, ẩm thực truyền thống và các hoạt động biểu diễn nghệ thuật đặc sắc.

Không gian triển lãm “Hà Nội – Mùa Thu nhìn từ ống kính” thu hút sự quan tâm của đông đảo du khách với hàng trăm bức ảnh nghệ thuật và tư liệu quý về Hà Nội xưa và nay.

Không gian ẩm thực “Vị ký ức” mang đến những món ngon gắn với mùa thu Hà Nội. Các chương trình nghệ thuật như “Sắc Thu Hà Nội”, sân chơi “Fall for Hanoi” hay hoạt động thiếu nhi “Ước mơ mùa Thu em” đã mang đến bầu không khí đa sắc màu, góp phần lan tỏa tinh thần trẻ trung, hiện đại mà vẫn đậm chất Hà Nội.

Nổi bật là chương trình đồng diễn nghệ thuật “Hà Nội - Miền ký ức” thu hút sự tham gia của nhiều câu lạc bộ, đội văn nghệ địa phương, như Múa Lân-Sư-Rồng Thanh Oai, Múa rối cạn Tế Tiêu, Múa hát chèo tàu Đan Phượng, Tinh hoa Bắc Bộ, Nhóm múa sinh viên Đại học Văn hóa Hà Nội, Câu lạc bộ Annie Modernkids, Hát trống quân Thường Tín và Cồng chiêng Phú Cát.

Với sự kết hợp hài hòa giữa nghệ thuật truyền thống và hiện đại, chương trình đã tái hiện những ký ức mùa Thu Hà Nội qua các nhịp điệu, sắc màu đa dạng, tạo nên dấu ấn đẹp trong lòng người xem.

Khép lại Festival Thu Hà Nội lần thứ 3, những giá trị được lan tỏa sẽ tiếp tục đồng hành cùng người dân và du khách, trở thành ký ức đẹp về một Thủ đô thanh lịch, hiền hòa, nơi mùa Thu luôn là nguồn cảm hứng bất tận.

Festival Thu Hà Nội, qua các mùa tổ chức đã khẳng định vai trò là sản phẩm du lịch đặc trưng mang dấu ấn riêng, kết nối cộng đồng và tôn vinh tinh hoa văn hóa Hà Nội trong dòng chảy hiện đại.

Festival Thu Hà Nội sẽ tiếp tục được đổi mới để có quy mô và chất lượng cao hơn, xứng đáng với vị thế của Thủ đô ngàn năm văn hiến và hướng tới mục tiêu trở thành điểm đến du lịch hàng đầu của khu vực./.

