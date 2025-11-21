Ngày hội Sợi gạo Việt 2025: Món ngon từ bún kết nối tinh hoa ẩm thực

Tối 20/11, Ngày hội "Sợi gạo Việt - Món ngon từ bún" lần thứ nhất đã khai mạc tại Công viên 23/9, TP Hồ Chí Minh, thu hút đông đảo người dân và du khách.

Sự kiện quy mô với gần 100 gian hàng giới thiệu hàng trăm món ăn đặc sắc từ bún, phở của ba miền, kết hợp trình diễn nghề truyền thống như kéo bún, làm bánh. Du khách hào hứng trải nghiệm không khí lễ hội sôi động, thưởng thức ẩm thực đậm đà và tìm hiểu văn hóa ẩm thực Việt.

Ban tổ chức nhấn mạnh ý nghĩa tôn vinh giá trị sợi gạo - biểu tượng văn minh lúa nước, đồng thời vinh danh nhiều nghệ nhân có đóng góp cho sự phát triển ẩm thực nước nhà. Công tác an toàn thực phẩm được giám sát chặt chẽ. Sự kiện kỳ vọng trở thành điểm hẹn định kỳ, góp phần quảng bá du lịch và văn hóa Việt Nam./.