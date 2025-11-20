Ngày 20/11, tại Công viên 23/9, Thành phố Hồ Chí Minh, Hiệp hội Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng một số đơn vị tổ chức khai mạc Ngày hội sợi gạo lần thứ I năm 2025, với chủ đề “Món ngon từ bún”; đồng thời tổ chức hoạt động xác lập kỷ lục 100 món ngon làm từ sợi gạo và bún.

Lần đầu tiên được tổ chức, Ngày hội quy tụ gần 100 gian hàng món ngon vùng miền, thể hiện sự phong phú của văn hóa ẩm thực Việt trải dài từ Bắc vào Nam.

Ngày hội mang lại ấn tượng công chúng và du khách bởi không gian check-in với cối xay bột và 3 tô sợi, gồm: phở, bún mắm, bún bò Huế với đường kính 80cm.

Ngày hội còn giới thiệu không gian nghề truyền thống với những hoạt động biểu diễn làm bánh tằm, làm bún theo cách truyền thống, sự tái hiện chái bếp ngày xưa với cối xay lúa, cối xay bột...

Đặc biệt, với không gian này, khách tham quan có thể thưởng thức và thao tác cùng nghệ nhân.

Theo bà Nguyễn Thị Khánh, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh, đến với Ngày hội, khách tham quan còn được trải nghiệm thế giới ẩm thực từ sợi gạo, với nhiều gian hàng giới thiệu đa dạng các món ngon như bún chả Hà Nội, bún chả cá, bún bò Huế, bún ốc, bún riêu, bún mắm, phở Bắc, bánh canh, bánh tằm...; nước giải khát phong phú như chè, các loại nước trái cây...

Bên cạnh đó, công chúng và du khách có thể lựa chọn, mua sắm đa dạng mặt hàng Việt tại khu vực sản phẩm OCOP từ khắp các miền trên cả nước; tham gia trò chơi dân gian một số vùng miền trên cả nước.

“Trong khuôn khổ Ngày hội, Ban tổ chức thực hiện chương trình vinh danh Nghệ nhân nghề nghiệp nhằm tôn vinh những nghệ nhân, đầu bếp gắn bó với nghề, tâm huyết, sưu tầm, nghiên cứu..., để vừa bảo tồn ẩm thực truyền thống, vừa sáng tạo nhiều món ngon. Đặc biệt, Ban tổ chức triển khai hoạt động trao quà ủng hộ đồng bào lũ lụt miền Trung rất ý nghĩa và thiết thực,” bà Khánh chia sẻ thêm.

Chi hội Đầu bếp chuyên nghiệp Sài Gòn, Trung tâm Nghiên cứu Bảo tồn và Phát triển Ẩm thực Việt Nam, Hiệp hội Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh, Công ty cổ phần sản xuất thương mại dịch vụ Nguyễn Bính cùng phối hợp tổ chức hoạt động xác lập kỷ lục 100 món ngon làm từ sợi gạo và bún.

Trong đó, có thể kể đến một số món nổi bật là Phở chua Lào Cai, phở vịt Cao Bằng, phở bò Nam Định, bánh đa cua Hải Phòng, bún bề bề Hạ Long, canh cá Quỳnh Côi, bún chả cá lăng Hà Nội, bún cá Quy Nhơn, bánh canh hẹ Phú Yên, bún mắm Cần Thơ, bún kèn Hà Tiên…

Ngoài ra, còn có những món hiện đại được biến tấu độc đáo như pizza hủ tiếu Cần Thơ, bún gạo xào ngũ sắc, phở xào, hủ tiếu xào thịt bò, bánh hỏi ngũ sắc…

Theo bà Nguyễn Thị Bính, Giám đốc Công ty cổ phần sản xuất thương mại dịch vụ Nguyễn Bính, điều trăn trở của doanh nghiệp suốt nhiều năm là các ngành nghề truyền thống Việt Nam đang dần mai một, trong khi nhiều sản phẩm sạch, an toàn từ làng nghề lại chưa được người tiêu dùng biết đến rộng rãi.

Do đó, khi người tiêu dùng có cơ hội tiếp cận nhiều hơn với sản phẩm sạch, nguồn gốc rõ ràng, vừa là lựa chọn tốt cho sức khỏe, vừa là cách góp phần gìn giữ và tiếp sức cho nghề truyền thống phát triển bền vững.

Hoạt động xác lập kỷ lục 100 món ngon làm từ sợi gạo và bún, không chỉ là thử thách về kỹ thuật mà còn là nỗ lực ghi nhận giá trị truyền thống qua chính những món ăn quen thuộc và nâng tầm món ăn Việt, đảm bảo giữ đúng tinh thần ẩm thực vùng miền nhưng vẫn có nét sáng tạo phù hợp xu hướng hiện đại.

Ngày hội diễn ra từ nay đến ngày 23/11/2025./.

