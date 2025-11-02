Ẩm thực - nhịp cầu văn hóa nối Việt Nam với bạn bè thế giới

Bánh mì, nem và càphê - những món ăn đặc trưng gắn liền với văn hóa ẩm thực Việt Nam - đã thu hút đông đảo khách tham quan tại Hội chợ Bazar ASEAN-Trung Quốc 2025, diễn ra ngày 1/11 tại Công viên Francisco Miranda, thủ đô Caracas (Venezuela).

Với hương vị đậm đà và tinh tế, ẩm thực Việt Nam không chỉ chinh phục thực khách sở tại mà còn góp phần lan tỏa hình ảnh đất nước, con người Việt Nam thân thiện, mến khách tới bạn bè quốc tế.



Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ Latinh, hội chợ do phái đoàn ngoại giao các nước ASEAN và Đại sứ quán Trung Quốc tại Venezuela phối hợp tổ chức, nhằm tăng cường quảng bá hình ảnh quốc gia, thúc đẩy giao lưu văn hóa và củng cố quan hệ hữu nghị với Venezuela. Sự kiện thu hút sự tham dự của đại diện Bộ Ngoại giao Venezuela, nhiều bộ, ngành, tổ chức chính trị-xã hội, doanh nghiệp, cùng đông đảo người dân thủ đô Caracas và đoàn ngoại giao quốc tế.



Đại diện phái đoàn ngoại giao thưởng thức càphê Việt Nam. (Ảnh: ĐSQ cung cấp)

Phát biểu khai mạc, Đại sứ Indonesia Fikry Cassidy, Chủ tịch luân phiên Ủy ban ASEAN tại Caracas (ACC), nhấn mạnh ASEAN là khu vực có nền văn hóa đa dạng, phong phú và đặc sắc hàng đầu thế giới.

Ông khẳng định tinh thần đoàn kết và đồng thuận là sức mạnh nội khối của ASEAN, đồng thời cho rằng hội chợ là dịp ý nghĩa để thúc đẩy hiểu biết, gắn kết văn hóa giữa các nước ASEAN-Trung Quốc và Venezuela.

Đại sứ Việt Nam tại Venezuela Vũ Trung Mỹ cho biết, sự kiện là cơ hội để quảng bá giá trị văn hóa-ẩm thực Việt Nam, góp phần tăng cường ngoại giao văn hóa, thúc đẩy hợp tác quốc tế và thắt chặt tình hữu nghị giữa các nước ASEAN-Trung Quốc với Venezuela.



Tại khu vực trưng bày, gian hàng Việt Nam gây ấn tượng mạnh với không gian đậm bản sắc dân tộc, giới thiệu áo dài, nón lá, sản phẩm thủ công mỹ nghệ cùng các món ăn truyền thống.

Hương vị của bánh mì, nem và càphê Việt Nam đã trở thành điểm nhấn nổi bật, thể hiện sức lan tỏa mạnh mẽ của văn hóa Việt tại khu vực Mỹ Latinh và khẳng định vai trò tích cực của Việt Nam trong giao lưu văn hóa quốc tế.



Nhiều khách tham quan bày tỏ sự yêu thích với món Việt. Bà Maria Fernanda, người dân Caracas, chia sẻ: “Tôi từng nghe nói nhiều về bánh mì Việt Nam. Khi thưởng thức tại hội chợ, tôi đặc biệt thích sự kết hợp hài hòa giữa bánh mì nóng giòn, rau tươi và nước sốt đậm đà.”

Trong khi đó, ông Guillermo Torres, một doanh nhân địa phương, nhận xét: “Ẩm thực Việt Nam tinh tế và cân bằng. Món nem rất ngon, nguyên liệu tươi và hương vị nhẹ mà sâu.”



Đại sứ Nhật Bản tại Venezuela Yasushi Sato cũng bày tỏ ấn tượng với hương vị độc đáo của bánh mì và càphê Việt Nam, đồng thời đánh giá cao nỗ lực quảng bá văn hóa của Việt Nam tại sự kiện./.

