Thế giới

ASEAN

Lễ hội thể thao, ẩm thực thắt chặt tình hữu nghị Việt-Lào tại Savannakhet

Lễ hội thể thao, ẩm thực và trình diễn robot tại Savannakhet thúc đẩy tình hữu nghị Việt-Lào, phát triển kỹ năng, sáng tạo của học sinh hai nước.

Xuân Tú-Bá Thành
Phần hội thi ẩm thực thu hút sự tham gia của tất cả các lớp, mỗi lớp chuẩn bị một món ăn đặc trưng của Lào hoặc Việt Nam. (Ảnh: TTXVN phát)
Phần hội thi ẩm thực thu hút sự tham gia của tất cả các lớp, mỗi lớp chuẩn bị một món ăn đặc trưng của Lào hoặc Việt Nam. (Ảnh: TTXVN phát)

Theo phóng viên TTXVN tại Lào, ngày 31/10 tại tỉnh Savannakhet đã diễn ra Lễ hội thể thao, ẩm thực và trình diễn robot năm học 2025-2026, do Trường trung học phổ thông Hữu nghị Lào-Việt Nam tỉnh Savannakhet tổ chức.

Đây là hoạt động thường niên nhằm tạo sân chơi bổ ích, giúp học sinh phát triển toàn diện cả về thể chất, trí tuệ và kỹ năng sống.

Tham dự sự kiện có bà Đặng Thị Hải Tâm, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Savannakhet; đại diện Sở Giáo dục và Thể thao tỉnh Savannakhet; đại diện Hội người Việt Nam tại tỉnh Savannakhet, cùng đông đảo thầy cô giáo và học sinh nhà trường.

Theo Ban Tổ chức, mục tiêu của chương trình là giúp các em học sinh không chỉ học tốt văn hóa mà còn biết rèn luyện sức khỏe, bồi dưỡng tinh thần kỷ luật, lòng nhân ái và ý thức trách nhiệm đối với xã hội.

ttxvn-le-hoi-the-thao-am-thuc-viet-lao-tai-savannakhet-2.jpg
Lễ hội thể thao, ẩm thực và trình diễn robot năm học 2025-2026 do Trường THPT Hữu nghị Lào-Việt Nam tỉnh Savannakhet tổ chức. (Ảnh: TTXVN phát)

Thông qua các hoạt động thể thao, văn nghệ, ẩm thực và trình diễn sáng tạo, học sinh được khuyến khích phát huy năng khiếu, tinh thần hợp tác và sáng tạo trong học tập cũng như trong cuộc sống.

Tại phần hội thao, các em học sinh tham gia nhiều nội dung thi đấu sôi nổi như đá bóng, cầu lông, bóng bàn, trình diễn võ thuật..., thể hiện tinh thần đoàn kết, năng động và fair-play. Không khí rộn ràng, cổ vũ nhiệt tình từ thầy cô và bạn bè đã tạo nên ngày hội thể thao đầy hứng khởi.

Phần hội thi ẩm thực thu hút sự tham gia của tất cả các lớp, mỗi lớp chuẩn bị một món ăn đặc trưng của Lào hoặc Việt Nam. Các món ăn do chính học sinh thực hiện, vừa thể hiện tinh thần giao lưu văn hóa, vừa góp phần tăng cường sự gắn kết giữa học sinh hai nước.

ttxvn-le-hoi-the-thao-am-thuc-viet-lao-tai-savannakhet-3.jpg
Các đại biểu Việt Nam và Lào cùng chụp ảnh chung tại sự kiện. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngoài ra, chương trình năm nay còn có phần trình diễn robot học đường, không chỉ khơi dậy niềm say mê khoa học-công nghệ mà còn giúp các em rèn luyện tư duy logic, khả năng làm việc nhóm và giải quyết vấn đề.

Lễ hội thể thao, ẩm thực và trình diễn robot tại Trường trung học phổ thông Hữu nghị Lào-Việt Nam tỉnh Savannakhet đã trở thành một ngày hội ý nghĩa, góp phần bồi dưỡng thế hệ trẻ năng động, sáng tạo và là cầu nối vun đắp tình hữu nghị đặc biệt giữa nhân dân hai nước Việt Nam-Lào./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Trường trung học phổ thông Hữu nghị Lào-Việt Nam #Savannakhet #Lễ hội thể thao Lào
Theo dõi VietnamPlus

Quan hệ Việt Nam-Lào

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Ảnh minh họa. (Nguồn: Yonhap)

Indonesia phát triển 30 tàu ngầm không người lái

Việc vận hành tàu ngầm tự hành giúp Indonesia tiết kiệm về nhân lực, vật tư và thời gian; sự hiện diện của đội tàu ngầm không người lái tạo ưu thế chiến lược mới cho Indonesia trong bảo vệ lãnh hải.

Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

ADMM-19: Đoàn kết ASEAN vì an ninh và thịnh vượng

Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam, do Đại tướng Phan Văn Giang làm trưởng đoàn, tham dự ADMM-19, Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN mở rộng (ADMM+) lần thứ 12.

ASEAN tăng cường quan hệ hợp tác với Chile

ASEAN tăng cường quan hệ hợp tác với Chile

Đại sứ Nguyễn Việt Cường, với tư cách Chủ tịch Ủy ban Hiệp hộ ASEAN tại Santiago, đánh giá cao ý nghĩa của việc Chile gia nhập Hiệp ước Thân thiện và Hợp tác Đông Nam Á (TAC) vào năm 2016.

Thủ tướng Campuchia Hun Manet. (Ảnh: AKP/TTXVN phát)

Cuộc gặp Campuchia-Nga bên lề Hội nghị Cấp cao ASEAN

Tại cuộc gặp giữa Thủ tướng Campuchia và Phó Thủ tướng Nga bên lề Hội nghị Cấp cao ASEAN 47, hai bên đã tái khẳng định cam kết tăng cường và mở rộng hơn nữa hợp tác song phương trên nhiều lĩnh vực.

Một tiết mục tại buổi biểu diễn. (Ảnh: Xuân Tú/TTXVN)

Nhịp cầu văn hóa kết nối hai dân tộc Việt-Lào anh em

Chương trình múa rối nước đặc sắc với chủ để “Hương sắc Việt Nam” không chỉ là món quà tinh thần dành tặng cộng đồng người Việt tại Lào, mà còn là nhịp cầu văn hóa kết nối hai dân tộc Việt-Lào.

Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Lê Minh Trí hội đàm với Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Lào Viengthong Siphandon. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Thúc đẩy hợp tác giữa các cấp Tòa án Việt Nam-Lào

Hai bên nhất trí tăng cường hợp tác giữa các cấp Tòa án, khuyến khích thiết lập kênh trao đổi trực tuyến để chia sẻ tài liệu, kinh nghiệm và phối hợp giải quyết các vụ việc có yếu tố xuyên biên giới.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tham dự Phiên toàn thể Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 47 và Lễ trao Nghị định thư thứ hai sửa đổi Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN (ATIGA). (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Hội nghị cấp cao ASEAN 47: Động lực cho Tầm nhìn 2045

Hội nghị Cấp cao ASEAN 47 khép lại với những bước tiến cụ thể về thúc đẩy kinh tế số, năng lượng xanh và hội nhập bền vững, định hình nền tảng cho Tầm nhìn 2045 hướng tới một ASEAN kiên cường và bao trùm.