Lễ hội thể thao, ẩm thực thắt chặt tình hữu nghị Việt-Lào tại Savannakhet

Theo phóng viên TTXVN tại Lào, ngày 31/10 tại tỉnh Savannakhet đã diễn ra Lễ hội thể thao, ẩm thực và trình diễn robot năm học 2025-2026, do Trường trung học phổ thông Hữu nghị Lào-Việt Nam tỉnh Savannakhet tổ chức.

Đây là hoạt động thường niên nhằm tạo sân chơi bổ ích, giúp học sinh phát triển toàn diện cả về thể chất, trí tuệ và kỹ năng sống.

Tham dự sự kiện có bà Đặng Thị Hải Tâm, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Savannakhet; đại diện Sở Giáo dục và Thể thao tỉnh Savannakhet; đại diện Hội người Việt Nam tại tỉnh Savannakhet, cùng đông đảo thầy cô giáo và học sinh nhà trường.

Theo Ban Tổ chức, mục tiêu của chương trình là giúp các em học sinh không chỉ học tốt văn hóa mà còn biết rèn luyện sức khỏe, bồi dưỡng tinh thần kỷ luật, lòng nhân ái và ý thức trách nhiệm đối với xã hội.

Lễ hội thể thao, ẩm thực và trình diễn robot năm học 2025-2026 do Trường THPT Hữu nghị Lào-Việt Nam tỉnh Savannakhet tổ chức. (Ảnh: TTXVN phát)

Thông qua các hoạt động thể thao, văn nghệ, ẩm thực và trình diễn sáng tạo, học sinh được khuyến khích phát huy năng khiếu, tinh thần hợp tác và sáng tạo trong học tập cũng như trong cuộc sống.

Tại phần hội thao, các em học sinh tham gia nhiều nội dung thi đấu sôi nổi như đá bóng, cầu lông, bóng bàn, trình diễn võ thuật..., thể hiện tinh thần đoàn kết, năng động và fair-play. Không khí rộn ràng, cổ vũ nhiệt tình từ thầy cô và bạn bè đã tạo nên ngày hội thể thao đầy hứng khởi.

Phần hội thi ẩm thực thu hút sự tham gia của tất cả các lớp, mỗi lớp chuẩn bị một món ăn đặc trưng của Lào hoặc Việt Nam. Các món ăn do chính học sinh thực hiện, vừa thể hiện tinh thần giao lưu văn hóa, vừa góp phần tăng cường sự gắn kết giữa học sinh hai nước.

Các đại biểu Việt Nam và Lào cùng chụp ảnh chung tại sự kiện. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngoài ra, chương trình năm nay còn có phần trình diễn robot học đường, không chỉ khơi dậy niềm say mê khoa học-công nghệ mà còn giúp các em rèn luyện tư duy logic, khả năng làm việc nhóm và giải quyết vấn đề.

Lễ hội thể thao, ẩm thực và trình diễn robot tại Trường trung học phổ thông Hữu nghị Lào-Việt Nam tỉnh Savannakhet đã trở thành một ngày hội ý nghĩa, góp phần bồi dưỡng thế hệ trẻ năng động, sáng tạo và là cầu nối vun đắp tình hữu nghị đặc biệt giữa nhân dân hai nước Việt Nam-Lào./.

