Việt Nam-Lào hợp tác phát triển khoa học công nghệ, chuyển đổi số giai đoạn mới

Chiều 1/10 tại Thành phố Hồ Chí Minh, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (VAST) và Bộ Công nghệ và Truyền thông Lào (MTC) đã tổ chức Khóa họp song phương lần thứ tư.

Giáo sư-Viện sỹ Châu Văn Minh, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam cùng Giáo sư-Viện sỹ Boviengkham Vongdara, Bộ trưởng Bộ Công nghệ và Truyền thông Lào đồng chủ trì khóa họp.

Giáo sư-Viện sỹ Châu Văn Minh cho biết đây là dịp quan trọng để hai bên cùng nhìn lại chặng đường hợp tác trong năm qua, đồng thời bàn thảo các bước đi tiếp theo nhằm triển khai hiệu quả những định hướng lớn mà Đảng, Chính phủ hai nước đã giao phó.

Việt Nam đã và đang triển khai mạnh mẽ việc tái cấu trúc bộ máy Chính phủ, sắp xếp và tinh gọn các bộ, ngành. Nhiều nghị quyết chiến lược đã được ban hành, nổi bật có Nghị quyết 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Theo Giáo sư-Viện sỹ Châu Văn Minh, Viện VAST đã tái cơ cấu còn 24 đầu mối, tập trung vào 8 hướng nghiên cứu ưu tiên chiến lược, qua đó càng khẳng định sự cần thiết và ý nghĩa của hợp tác với Bộ Công nghệ và Truyền thông Lào trong giai đoạn mới.

Giáo sư-Viện sỹ Châu Văn Minh tin tưởng với tinh thần hữu nghị đặc biệt, quyết tâm và trách nhiệm cao, hợp tác khoa học và công nghệ giữa hai bên sẽ ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả, góp phần phát triển bền vững của mỗi nước và củng cố quan hệ Việt-Lào.

Giáo sư-Viện sỹ Boviengkham Vongdara, Bộ trưởng Bộ Công nghệ và Truyền thông Lào cảm ơn sự hỗ trợ của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, cũng như phía Việt Nam trong thời gian qua; đồng thời chúc mừng những thành tựu phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam, trong đó có lĩnh vực khoa học và công nghệ.

Đánh giá khóa họp diễn ra trong năm 2025 có rất nhiều ý nghĩa với các sự kiện trọng đại của mỗi nước, Giáo sư-Viện sỹ Boviengkham Vongdara tin tưởng hai bên sẽ đánh giá lại những kết quả hợp tác và bàn thảo các bước đi tiếp theo, nhằm triển khai hiệu quả những định hướng lớn trong tương lai.

Lào mong muốn Việt Nam tiếp tục hỗ trợ tiếp cận những công nghệ tiên tiến, viễn thông, dữ liệu, đặc biệt là đào tạo đội ngũ chuyên gia khoa học kế cận, thông qua kết nối giữa các trường đại học.

Thời gian qua, hợp tác giữa hai bên đạt nhiều kết quả nổi bật. Phòng thí nghiệm chung về dữ liệu và truyền thông thiên tai tiếp tục vận hành hiệu quả, kịp thời ghi nhận và phân tích các sự kiện địa chấn lớn, góp phần nâng cao năng lực cảnh báo sớm cho Lào.

Trong lĩnh vực đào tạo, Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (USTH) và Viện Công nghệ Thông tin và Truyền thông Lào (IICT) đã phối hợp xây dựng kế hoạch đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao với chương trình học bổng thạc sỹ-tiến sỹ, chương trình trao đổi 2+2, đồng thời chuẩn bị đội ngũ giảng viên Lào phục vụ cho các ngành mới mở. Hợp tác trong lĩnh vực dữ liệu lớn và điện toán đám mây tiếp tục được thúc đẩy…

Ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Viện Các Khoa học Trái đất (Việt Nam) và Viện Nghiên cứu Ứng dụng công nghệ thông minh (Lào). (Ảnh: Tiến Lực/TTXVN)

Tại khóa họp lần thứ tư, hai bên nhất trí tiếp tục hoàn thiện dự thảo Dự án Trung tâm Dữ liệu và Truyền thông về thiên tai để báo cáo Chính phủ hai nước; mở rộng hợp tác về chính sách khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, học tập kinh nghiệm của Việt Nam trong quản lý, khuyến khích doanh nghiệp khởi nghiệp và thu hút đầu tư công nghệ cao; tăng cường trao đổi chuyên gia, cán bộ nghiên cứu và mở rộng các hình thức đào tạo ngắn hạn, dài hạn.

Kết thúc khóa họp, Giáo sư-Viện sỹ Châu Văn Minh và Giáo sư-Viện sỹ Boviengkham Vongdara đã ký biên bản Khóa họp song phương lần thứ tư, chứng kiến ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Viện Các Khoa học Trái đất (Việt Nam) và Viện Nghiên cứu Ứng dụng công nghệ thông minh (Lào), đánh dấu một bước tiến quan trọng trong việc hiện thực hóa các mục tiêu hợp tác khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo giữa Việt Nam và Lào trong kỷ nguyên số./.

