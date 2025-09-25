Chính trị

Hợp tác quốc phòng Việt Nam-Lào ngày càng gắn kết, bền chặt

Lãnh đạo quốc phòng hai nước nhấn mạnh vai trò quan trọng của hợp tác an ninh-quốc phòng, góp phần củng cố tin cậy chính trị, tăng đoàn kết đặc biệt và thúc đẩy quan hệ hợp tác toàn diện Việt-Lào.

Xuân Tú-Bá Thành
Đại tá Phan Hữu Thắng, Tùy viên Quốc phòng Việt Nam tại Lào, tới chào ra mắt chính thức Thượng tướng Khamlieng Outhakaysone, Bộ trưởng Quốc phòng Lào. (Ảnh: Đỗ Bá Thành/TTXVN)
Theo phóng viên TTXVN tại Lào, sáng 25/9, tại thủ đô Vienatine, Đại tá Phan Hữu Thắng, Tùy viên Quốc phòng Việt Nam tại Lào, đã chào ra mắt chính thức Thượng tướng Khamlieng Outhakaysone, Bộ trưởng Quốc phòng Lào.

Đại tá Phan Hữu Thắng đã trân trọng chuyển lời chào và lời chúc tốt đẹp của Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam, tới Bộ trưởng Quốc phòng Lào. Đại tá Phan Hữu Thắng bày tỏ niềm xúc động khi được quay trở lại Lào trên cương vị mới, như trở về quê hương thứ hai của mình; khẳng định vinh dự khi nhận nhiệm vụ tại đất nước Triệu Voi và cam kết sẽ nỗ lực hết sức để tiếp nối, phát huy những thành quả hợp tác mà các thế hệ đi trước đã gây dựng.

Đại tá Phan Hữu Thắng nhấn mạnh trọng tâm nhiệm vụ sắp tới là tiếp tục củng cố và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước, đặc biệt là hợp tác quốc phòng-an ninh, trụ cột vững chắc trong quan hệ Việt Nam-Lào.

Nhân dịp này, Đại tá Võ Văn Thống cũng đã đến chào từ biệt Thượng tướng Khamlieng Outhakaysone, kết thúc nhiệm kỳ công tác hơn 5 năm trên cương vị Tùy viên Quốc phòng Việt Nam tại Lào.

ttxvn-tang-cuong-hop-tac-quoc-phong-giua-hai-nuoc-viet-nam-lao2.jpg
Thượng tướng Khamlieng Outhakaysone tiếp Đại tá Phan Hữu Thắng nhận nhiệm vụ mới và bày tỏ tin tưởng Đại tá sẽ tiếp tục phát huy vai trò quan trọng là cầu nối giữa hai Bộ Quốc phòng. (Ảnh: Đỗ Bá Thành/TTXVN)

Đại tá Võ Văn Thống xúc động chia sẻ quãng thời gian gắn bó, coi Lào như quê hương thứ hai, đồng thời khẳng định Văn phòng Tùy viên Quốc phòng Việt Nam tại Lào luôn phối hợp chặt chẽ với Quân đội Nhân dân Lào để tham mưu, giúp lãnh đạo Bộ Quốc phòng hai nước có những quyết sách hiệu quả, góp phần củng cố lòng tin chiến lược và tăng cường hợp tác giữa hai quân đội.

Tại buổi tiếp, Thượng tướng Khamlieng Outhakaysone ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp của Đại tá Phan Hữu Thắng và Đại tá Võ Văn Thống.

Ông cũng chúc mừng Đại tá Phan Hữu Thắng nhận nhiệm vụ mới và bày tỏ tin tưởng Đại tá sẽ tiếp tục phát huy vai trò quan trọng là cầu nối giữa hai Bộ Quốc phòng, thúc đẩy quan hệ quốc phòng Lào-Việt Nam ngày càng phát triển bền chặt, trao đổi và phối hợp chặt chẽ, góp phần củng cố sự tin cậy chính trị và tình đoàn kết đặc biệt giữa hai quân đội cũng như hai dân tộc../

(TTXVN/Vietnam+)
#Hợp tác quốc phòng Việt Nam-Lào #Quan hệ Việt Lào #Đối tác quốc phòng #Quân đội Việt Nam #Quân đội Lào Lào
