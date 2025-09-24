Báo chí Việt Nam-Lào tăng cường hợp tác trong kỷ nguyên số

Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam, Đoàn đại biểu Báo Pasaxon (Lào) do Phó Trưởng ban Tuyên huấn Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Tổng biên tập Báo Pasaxon Vansay Tavinyan làm trưởng đoàn đã có các buổi tiếp xúc, làm việc với Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN).

TTXVN-Báo Pasaxon đẩy mạnh hợp tác trong chuyển đổi số báo chí

Sáng 24/9 tại trụ sở Trung tâm Thông tấn quốc gia, Tổng giám đốc TTXVN Vũ Việt Trang đã chủ trì buổi tiếp Đoàn đại biểu Báo Pasaxon. Cùng dự có đại diện Báo Nhân Dân (Việt Nam).

Phát biểu tại buổi làm việc, Tổng giám đốc TTXVN Vũ Việt Trang bày tỏ vui mừng được đón tiếp đồng chí Vansay Tavinyan - Phó Trưởng ban Tuyên huấn Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Tổng biên tập Báo Pasaxon, cùng các thành viên trong đoàn sang thăm, làm việc với TTXVN; đồng thời khẳng định TTXVN luôn trân trọng sự tin tưởng khi Báo Pasaxon thường xuyên sử dụng nguồn tin của TTXVN, cũng như tình cảm gắn bó, hợp tác của các đồng nghiệp Báo Pasaxon dành cho phóng viên thường trú TTXVN tại Vientiane.

Tổng giám đốc Vũ Việt Trang nhấn mạnh Báo Pasaxon là cơ quan ngôn luận chính thức của Đảng, Nhà nước Lào, trực thuộc Ban Tuyên huấn Trung ương, trong khi TTXVN là cơ quan Thông tấn quốc gia, cung cấp nguồn thông tin chính thống phục vụ Đảng, Nhà nước Việt Nam.

Với tôn chỉ, mục đích hoạt động tương đồng, hai cơ quan có nhiều điều kiện thuận lợi để chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm nghiệp vụ, nhất là trong bối cảnh báo chí đang chuyển mình mạnh mẽ trong môi trường chuyển đổi số. Thời gian qua, hệ thống báo chí ở cả Lào và Việt Nam đều triển khai tái cơ cấu, sắp xếp tổ chức.

Trong bối cảnh đó, vai trò của những cơ quan báo chí chủ lực như Báo Pasaxon và TTXVN càng cần được phát huy mạnh mẽ, không ngừng đổi mới để hoàn thành tốt sứ mệnh cao cả được giao phó.

Theo Tổng giám đốc Vũ Việt Trang, TTXVN vừa khai trương trang thông tin về Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, không chỉ bằng tiếng Việt mà còn bằng 5 ngôn ngữ nước ngoài.

Trang thông tin này cung cấp hệ thống tư liệu từ các kỳ Đại hội trước đến nay, đồng thời mở nhiều chuyên mục chuyên sâu, phục vụ nhu cầu tra cứu, tham khảo. Tổng giám đốc bày tỏ mong muốn Báo Pasaxon khai thác, sử dụng nguồn tư liệu này, TTXVN sẵn sàng cung cấp thêm thông tin nếu phía bạn có nhu cầu.

Tổng giám đốc Vũ Việt Trang cho biết trong những năm gần đây, TTXVN xác định chuyển đổi số là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên. Hằng năm, TTXVN tập trung đầu tư để hoàn thiện hệ thống xử lý thông tin đa phương tiện, bảo đảm liên thông từ khâu dự kiến thông tin đến xuất bản.

TTXVN cũng đã xây dựng hệ thống hạ tầng số và trung tâm dữ liệu quy mô, đồng bộ, hiện đại; đảm bảo vận hành thông suốt hàng chục đầu mối sản xuất thông tin, hàng trăm điểm kết nối trong nước và quốc tế. Tất cả các đơn vị báo chí đều có phiên bản điện tử. Bên cạnh cổng thông tin tại địa chỉ vnanet.vn, TTXVN có 16 trang/báo điện tử.

Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam Vũ Việt Trang phát biểu tại buổi tiếp. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

Các đơn vị thông tin của TTXVN đang từng bước ứng dụng các phần mềm trí tuệ nhân tạo (AI) vào quy trình sản xuất thông tin như: chuyển ngữ, đọc tin, phân tích xu hướng tìm kiếm, tiếp cận thông tin, cá nhân hóa nội dung theo nhu cầu người dùng.

Vì vậy, dù số lượng nhân sự đã giảm trong 10 năm qua (từ 2.500 xuống còn 1.900 người), nhưng sản lượng thông tin, lượng truy cập và các sản phẩm báo chí của TTXVN vẫn tiếp tục tăng trưởng nhờ đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, phát triển báo chí dữ liệu.

Đáng chú ý, TTXVN hiện xuất bản thông tin bằng tiếng Lào cả phiên bản in và điện tử. Báo ảnh Việt Nam ngữ Lào được phát hành trực tiếp tại Lào, giúp nâng cao hiệu quả tuyên truyền về mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai nước.

Tổng giám đốc TTXVN khẳng định, quan hệ hợp tác giữa TTXVN và Hãng Thông tấn KPL (Lào) là biểu tượng của tình hữu nghị, thủy chung và trong sáng.

Hai bên triển khai nhiều hoạt động hợp tác thiết thực, hiệu quả trên các lĩnh vực như trao đổi thông tin, trao đổi đoàn, hỗ trợ phóng viên tác nghiệp, hỗ trợ kỹ thuật và bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí. Qua nhiều giai đoạn phát triển, tình cảm gắn bó giữa hai hãng không chỉ là mối quan hệ nghề nghiệp mà còn là tình đồng chí, đồng nghiệp thân thiết.

Mới đây, TTXVN đã hỗ trợ KPL xây dựng trang web ASEAN 2024 phục vụ năm Lào làm Chủ tịch ASEAN, được phía bạn đánh giá cao về hiệu quả tuyên truyền.

Hiện nay, KPL đang trực thuộc Ban Tuyên huấn Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào sau khi được sắp xếp lại từ Bộ Thông tin, Văn hóa và Du lịch từ tháng 6/2025.

Tổng giám đốc Vũ Việt Trang bày tỏ mong muốn đồng chí Vansay Tavinyan và lãnh đạo Ban Tuyên huấn Trung ương tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện để TTXVN và KPL triển khai hiệu quả các hoạt động hợp tác trong thời gian tới.

Tổng giám đốc TTXVN Vũ Việt Trang bày tỏ tin tưởng và chúc Báo Pasaxon tiếp tục gặt hái nhiều thành tựu mới, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, cùng với các cơ quan báo chí khác tạo nên khối báo chí chủ lực trong hệ thống báo chí cách mạng.

Thay mặt Đoàn đại biểu Báo Pasaxon, Phó Trưởng ban Tuyên huấn Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Tổng biên tập Báo Pasaxon Vansay Tavinyan cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của TTXVN đối với đoàn; bày tỏ niềm vinh dự, xúc động khi lần đầu tiên đến thăm, làm việc với TTXVN, được xem video clip giới thiệu về hành trình 80 năm TTXVN.

Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam Vũ Việt Trang và ông Vansay Tavinyan, Phó Trưởng Ban Tuyên huấn Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Tổng Biên tập Báo Pasaxon (Lào) tại buổi tiếp. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

Ông cho biết luôn dõi theo quá trình phát triển của TTXVN, thường xuyên nghiên cứu, khai thác các ấn phẩm, sản phẩm báo chí của TTXVN. Đặc biệt, ấn phẩm bằng tiếng Lào của TTXVN có nội dung và hình thức ấn tượng, phản ánh kịp thời những sự kiện lớn của Việt Nam, góp phần hỗ trợ hiệu quả cho công tác tuyên truyền của Báo Pasaxon.

Ông cảm ơn TTXVN thời gian qua đã đồng hành, cung cấp nguồn tin chính thống, kịp thời, góp phần giúp Báo Pasaxon thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền; đồng thời nhấn mạnh, phóng viên TTXVN tại Lào đã thường xuyên phối hợp, chia sẻ thông tin, hình ảnh, qua đó tăng cường hiệu quả trao đổi nghiệp vụ giữa hai bên.

Đại diện Báo Pasaxon gửi lời chúc mừng Tổng giám đốc TTXVN Vũ Việt Trang được tín nhiệm tái cử Bí thư Đảng ủy TTXVN nhiệm kỳ 2025 - 2030, đồng thời bày tỏ ấn tượng trước đội ngũ cán bộ chủ chốt trẻ trung, năng động của cơ quan.

Ông khẳng định tại Lào, các phóng viên, nhà báo Việt Nam luôn được coi như những người anh em thân thiết trong một gia đình báo chí, gắn bó và đồng hành chặt chẽ trong công việc cũng như trong cuộc sống.

Trong quá trình thực hiện chuyển đổi số, đặc biệt là ứng dụng AI, công nghệ hiện đại vào hoạt động báo chí, phía Lào rất mong tiếp tục nhận được sự hỗ trợ, chia sẻ kinh nghiệm từ TTXVN.

Ông cũng thông tin, với sự giúp đỡ của Báo Nhân Dân (Việt Nam), Báo Pasaxon đã xây dựng và vận hành trang báo điện tử, bước đầu đạt hiệu quả tích cực khi lượng bạn đọc ngày càng tăng.

Tổng biên tập Báo Pasaxon cảm ơn Tổng giám đốc TTXVN đã chia sẻ nhiều thông tin, kinh nghiệm quý báu trong 80 năm xây dựng, phát triển của TTXVN. Ông nhấn mạnh, những kinh nghiệm về nghiệp vụ, đặc biệt trong chuyển đổi số, ứng dụng AI và công nghệ hiện đại, là bài học thiết thực đối với đội ngũ làm báo Lào.

Tổng biên tập Báo Pasaxon mong muốn trong thời gian tới, hai cơ quan sẽ thúc đẩy hợp tác thực chất hơn nữa, đặc biệt trong việc trao đổi thông tin, hình ảnh, bài viết bình luận về những sự kiện chính trị quan trọng của mỗi nước.

Báo Pasaxon hiện có chuyên mục quốc tế và luôn sẵn sàng dành dung lượng để đăng tải các tin, bài về Việt Nam, qua đó góp phần quảng bá hình ảnh đất nước và quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam – Lào.

Dịp này, Đoàn đại biểu Báo Pasaxon cũng đến thăm tòa soạn Báo Tin tức và Dân tộc (TTXVN), tìm hiểu hoạt động nghiệp vụ cũng như các ấn phẩm của báo.

Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam Vũ Việt Trang tiếp Đoàn đại biểu Báo Paxaxon - Cơ quan ngôn luận của Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tiếp đoàn công tác Báo Pasaxon

Trước đó, chiều 23/9, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Phan Xuân Thủy đã chủ trì buổi tiếp xã giao đoàn công tác Báo Pasaxon.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Phan Xuân Thủy bày tỏ vui mừng được gặp gỡ đoàn đại biểu Báo Pasaxon trong bối cảnh Việt Nam vừa kỷ niệm trọng thể 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Không khí phấn khởi, tự hào dân tộc vẫn còn lan tỏa mạnh mẽ trong toàn xã hội.

Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương nhấn mạnh, thời gian qua, các chuyến trao đổi, học hỏi giữa cơ quan báo chí hai nước đã trở thành kênh hợp tác thiết thực, góp phần tăng cường hiểu biết, chia sẻ nhiều kinh nghiệm trong công tác thông tin, tuyên truyền.

Trong bối cảnh chuyển đổi số và sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin, báo chí hai nước càng cần hỗ trợ lẫn nhau về đổi mới nội dung, phương thức truyền thông, nhất là phát triển báo điện tử. Việt Nam luôn sẵn sàng phối hợp, tạo điều kiện để cán bộ, phóng viên Báo Pasaxon sang trao đổi, học hỏi kinh nghiệm.

Thay mặt đoàn đại biểu Báo Pasaxon, Tổng biên tập Vansay Tavinyan cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, chân tình của Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương.

Ông khẳng định, tình đoàn kết đặc biệt giữa hai nước Lào-Việt Nam được phản ánh sinh động qua quan hệ gắn bó giữa các cơ quan báo chí hai bên, đặc biệt là giữa Báo Pasaxon (Lào) và Báo Nhân Dân (Việt Nam).

Trong thời gian dịch COVID-19, việc trao đổi đoàn và chia sẻ kinh nghiệm gặp nhiều trở ngại; vì vậy, chuyến công tác lần này có ý nghĩa quan trọng trong việc thúc đẩy các chương trình hợp tác đã ký kết, nhất là chương trình phối hợp giai đoạn 2024 – 2029.

Đại diện Báo Pasaxon bày tỏ trân trọng trước sự quan tâm, hỗ trợ nhiệt tình của Đảng, Nhà nước, các cơ quan báo chí Việt Nam trong thời gian qua. Nhiều dự án hợp tác đã được triển khai hiệu quả, trong đó có các chương trình hỗ trợ kỹ thuật, tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ, chia sẻ kinh nghiệm làm báo hiện đại, góp phần nâng cao năng lực chuyên môn, mở rộng lượng bạn đọc, đặc biệt ở mảng báo điện tử.

Tổng biên tập Vansay Tavinyan cũng cho biết, mặc dù hai bên đã đạt nhiều kết quả tích cực, nhưng vẫn còn một số nội dung chưa được thực hiện đầy đủ.

Vì vậy, Báo Pasaxon đề nghị Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tiếp tục chỉ đạo, tạo điều kiện để Báo Nhân Dân tổ chức thêm các lớp đào tạo, tập huấn nghiệp vụ cho phóng viên, nhà báo Lào, nhất là trong khai thác, vận hành các nền tảng báo điện tử.

Kết thúc buổi làm việc, hai bên thống nhất tiếp tục phát huy truyền thống hợp tác tốt đẹp, tăng cường trao đổi thông tin, kinh nghiệm nghiệp vụ, qua đó đóng góp tích cực vào việc củng cố, phát triển mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào./.

