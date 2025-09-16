Tổng Thư ký SVEF: TTXVN xứng tầm cơ quan báo chí đối ngoại chủ lực

Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) trong nhiều năm qua đã khẳng định vai trò là cơ quan thông tin chính thức của Nhà nước, một hãng thông tấn quốc gia có uy tín.

Thông tin do TTXVN cung cấp luôn kịp thời, chính xác, phản ánh trung thực đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước. Điều này không chỉ góp phần định hướng dư luận trong nước, mà còn giúp cộng đồng quốc tế hiểu rõ hơn về những bước tiến của Việt Nam trong hội nhập và phát triển.

Đây là lời khẳng định của bà Rachel Isenschmid, Tổng thư ký Diễn đàn Kinh tế Thụy Sĩ-Việt Nam (SVEF) trong cuộc trò chuyện với phóng viên TTXVN tại Thụy Sĩ nhân dịp 80 năm Ngày thành lập TTXVN (15/9/1945-15/9/2025).

Theo bà Rachel Isenschmid, từ góc nhìn của cá nhân, SVEF luôn đánh giá cao vai trò của TTXVN trong việc hỗ trợ lan tỏa những hoạt động kết nối kinh tế-chính trị-xã hội giữa Việt Nam và Thụy Sĩ nói riêng, cũng như quốc tế nói chung.

TTXVN đã giúp truyền tải thông điệp của SVEF lên một tầm cao hơn, đưa hình ảnh Việt Nam hội nhập, năng động và sáng tạo đến với bạn bè thế giới.

Bà khẳng định: “TTXVN đã phát huy tốt vai trò là cơ quan báo chí đối ngoại chủ lực, không ngừng cung cấp thông tin chính thống về Việt Nam tới cộng đồng quốc tế. Thông tin của TTXVN vừa đảm bảo tính chính xác, vừa mang tính hệ thống, nhấn mạnh những nỗ lực của Việt Nam trong hội nhập quốc tế, cải cách kinh tế, phát triển bền vững, và đóng góp vào các vấn đề toàn cầu. Đối với SVEF, những bản tin và bài viết của TTXVN đã tạo nên cầu nối truyền thông vững chắc, giúp bạn bè quốc tế và các nhà đầu tư có cái nhìn rõ nét hơn về tiềm năng hợp tác với Việt Nam. Những thông điệp này không chỉ phục vụ nhu cầu tìm hiểu thông tin mà còn tạo niềm tin, củng cố mối quan hệ song phương.”

Với mạng lưới 30 cơ quan thường trú ở nước ngoài, TTXVN đã phản ánh tình hình sở tại và khu vực một cách khách quan, kịp thời, cũng như giúp bạn bè quốc tế hiểu rõ hơn về đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước, các chiến lược và kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội cũng như những thành tựu của Việt Nam.

Bà Rachel Isenschmid nhấn mạnh TTXVN hiện diện tại nhiều quốc gia, không chỉ làm nhiệm vụ thông tin đối ngoại mà còn là cầu nối quan trọng với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.

Bà nói: “Thông tin từ TTXVN giúp kiều bào cập nhật kịp thời tình hình quê hương, qua đó duy trì tình cảm gắn bó, củng cố lòng tự hào dân tộc và khát vọng cống hiến. Đặc biệt, qua các hoạt động của SVEF, sự đồng hành của TTXVN đã góp phần gắn kết cộng đồng kiều bào tại Thụy Sĩ và châu Âu với quê hương, khuyến khích họ tham gia nhiều hơn vào các hoạt động hợp tác song phương”./.

