Lời cảm ơn của TTXVN nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống

Sáng 14/9, Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) đã tổ chức trọng thể Lễ đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh (lần thứ 3) và kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống TTXVN (15/9/1945-15/9/2025) tại Trung tâm Thông tấn Quốc gia, số 5 Lý Thường Kiệt, Hà Nội.

Thay mặt tập thể phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên, nhân viên toàn Ngành, Đảng ủy, Ban Lãnh đạo TTXVN trân trọng cảm ơn đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, đã đến dự, phát biểu chỉ đạo và trao Huân chương Hồ Chí Minh cho TTXVN.

TTXVN trân trọng cảm ơn đồng chí Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam; đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam; đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam; đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã gửi lẵng hoa và Thư chúc mừng 80 năm Ngày truyền thống TTXVN.

Nhân sự kiện trọng đại này, TTXVN cũng đã nhận được những lời chúc mừng tốt đẹp của các cơ quan, ban, bộ, ngành Trung ương; các đơn vị đối tác; các hãng thông tấn và tổ chức báo chí quốc tế; cùng các cơ quan báo chí trong nước đã thông tin sinh động về hành trình 80 năm đồng hành cùng đất nước của TTXVN.

Sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, sự cổ vũ, động viên của các ban, bộ, ngành, địa phương, cùng sự tin tưởng các cơ quan báo chí và công chúng ở trong và ngoài nước là nguồn cổ vũ, động viên lớn lao để tập thể những người làm báo TTXVN thực hiện tốt vai trò của cơ quan báo chí đa phương tiện chủ lực quốc gia, là trung tâm thông tin chiến lược, tin cậy của Đảng và Nhà nước.

Bước vào thời kỳ phát triển mới, tập thể những người làm báo TTXVN sẽ tiếp tục phấn đấu hoàn thành xuất sắc sứ mệnh được Đảng, Nhà nước và Nhân dân tin tưởng giao phó.

Trân trọng./.

Đảng ủy - Ban Lãnh đạo TTXVN

