80 năm Thông tấn xã Việt Nam: Nhịp cầu gắn kết Việt Nam và Campuchia

Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) là cơ quan truyền thông có vai trò quan trọng, trong đó Cơ quan thường trú (CQTT) TTXVN tại Phnom Penh được xem là nhịp cầu cộng đồng, giữ vai trò cầu nối thông tin tin cậy giữa bà con kiều bào với quê hương, đất nước, giúp gắn kết những người sống xa quê hương với đất mẹ.

Đó là cảm nhận chung của ông Sim Chy - Chủ tịch Hội Khmer-Việt Nam tại Campuchia (KVA) và bà Nguyễn Thị Thu Yến - Ủy viên Ban chấp hành, Trưởng ban Nhà hàng-Khách sạn Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam-Campuchia (VCBA), trong các cuộc trao đổi với phóng viên TTXVN tại Phnom Penh, nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống TTXVN (15/9/1945-15/9/2025).

Theo phóng viên TTXVN tại Phnom Penh, trải qua hành trình 80 năm hình thành và phát triển, TTXVN từ lâu đã gắn bó với xứ sở của kỳ quan Angkor Wat qua sự hiện diện vào những năm 80 của thế kỷ trước của các chuyên gia TTXVN tại hãng thông tấn quốc gia Campuchia SPK trước đây, nay là Thông tấn xã Campuchia AKP.

Cùng với đó là sự hiện diện của Phân xã Phnom Penh trước đây, tiền thân của Cơ quan thường trú TTXVN tại Phnom Penh hiện nay - một trong những đơn vị thông tin đầu tiên của cơ quan thông tấn quốc gia của Việt Nam được thành lập ở nước ngoài.

Trong hành trình lịch sử đó, TTXVN đã có mặt tại Campuchia qua nhiều thời kỳ, trong thời chiến cũng như thời bình, cùng sứ mệnh “giúp bạn là giúp mình” và nhiệm vụ thông tin về địa bàn của hãng thông tấn quốc gia Việt Nam.

Kênh thông tin gắn kết kiều bào với quê hương

Sinh trưởng tại Campuchia, trải qua nhiều giai đoạn lịch sử đầy biến động trên đất nước Chùa Tháp, đối với ông Sim Chy cũng như cộng đồng người gốc Việt nơi đây, sự hiện diện của các phóng viên TTXVN tại Phnom Penh qua các thời kỳ đã giúp thông tin về bà con người gốc Việt nơi đây không ngừng lan tỏa tới nhân dân trong nước, qua đó, giúp nhân dân trong nước nắm bắt được tình hình đời sống của bà con kiều bào, hiểu và đồng cảm với những người con sống xa quê hương.

Theo Chủ tịch KVA, qua những dòng tin của mình, TTXVN đóng một vai trò vô cùng quan trọng, như một cầu nối giữa cộng đồng kiều bào Việt Nam và đất nước nói chung, đặc biệt là với kiều bào tại Campuchia. Ông cho biết trong thời gian qua, Cơ quan thường trú TTXVN tại Phnom Penh đã phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với KVA, giúp cập nhật đều đặn thông tin về hoạt động của hội, cũng như tình hình đời sống của cộng đồng bà con kiều bào tại Campuchia. Qua đó, các hoạt động của KVA, những đóng góp của hội cũng như của bà con tại Campuchia đối với quê hương, đất nước đều được nhân dân trong nước nắm bắt kịp thời.

Phóng viên TTXVN tại Phnom Penh trao tặng Hội Khmer-Việt Nam tại Campuchia (KVA) ấn phẩm Báo ảnh Việt Nam ngữ Khmer, sản phẩm thông tin đối ngoại ấn hành từ năm 2025 của TTXVN. (Ảnh: Hoàng Minh/TTXVN)

Bên cạnh vai trò cầu nối gắn kết giữa kiều bào và đất nước, TTXVN còn thực hiện sứ mệnh đối ngoại, như một kênh kết nối giữa nhân dân hai nước Việt Nam và Campuchia thông qua những khung hình, dòng tin.

Ông Sim Chy cho biết, qua thông tin và các phương tiện truyền thông của mình, TTXVN đã thực hiện tốt vai trò kết nối người dân hai nước láng giềng, giúp nâng cao hiểu biết lẫn nhau, từ đó góp phần thúc đẩy mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị Việt Nam-Campuchia thông qua báo chí, truyền thông.

Nhịp cầu cộng đồng trên quê hương Chùa Tháp

Cùng chung cảm nhận với Chủ tịch KVA, bà Nguyễn Thị Thu Yến - Ủy viên Ban chấp hành, Trưởng ban Nhà hàng-Khách sạn VCBA, Chủ nhà hàng Champa tại Phnom Penh, cho rằng sự hiện diện của các phóng viên TTXVN, cũng như các cơ quan báo chí Việt Nam nói chung tại các sự kiện, hoạt động trong cộng đồng người Việt tại Campuchia đã mang tới cho bà con kiều bào không khí ấm cúng, cảm giác gần gũi hơn với quê nhà. Qua đó, bà con thấy mình được quan tâm, kết nối và luôn được cập nhật thông tin chính xác và kịp thời.

Gần 40 năm sinh sống và lập nghiệp tại Campuchia, ngay từ những ngày đầu, bà Nguyễn Thị Thu Yến đã biết đến CQTT của TTXVN tại thủ đô Phnom Penh. Theo thời gian, nơi đây đã ghi dấu bước chân của nhiều thế hệ lãnh đạo, phóng viên TTXVN trong hoạt động tác nghiệp địa bàn, góp phần quan trọng vào công tác thông tin đối ngoại của đất nước.

Nữ doanh nhân gốc Việt nhìn nhận sự hiện diện từ lâu của TTXVN tại Campuchia mang ý nghĩa rất lớn đối với bà con kiều bào. Theo bà, không chỉ là nguồn tin chính thống, kịp thời và chuẩn xác về tình hình quê hương, TTXVN còn phản ánh chân thực đời sống, hoạt động của cộng đồng người Việt ở nước sở tại.

Bà Nguyễn Thị Thu Yến cho biết nhờ thông tin của TTXVN, những kiều bào như bà cảm thấy mình được quan tâm, gắn bó hơn với đất mẹ; đồng thời có thêm niềm tin và động lực để gìn giữ văn hóa, bản sắc dân tộc trong môi trường xa quê.

Bà chia sẻ: “Thông tin từ TTXVN như một nhịp cầu kết nối bà con kiều bào và cộng đồng doanh nghiệp nơi đây với quê nhà, cũng như hỗ trợ thông tin cho các hoạt động kết nối hợp tác, định hướng hoạt động đầu tư và kinh doanh.”

Có thâm niên hơn 30 năm kinh doanh trong lĩnh vực ẩm thực tại Phnom Penh, tham gia vào lĩnh vực thương mại điện tử Campuchia trong thời gian gần đây, bà Nguyễn Thị Thu Yến nhận thấy những thông tin xác thực từ TTXVN rất hữu ích, có giá trị tham khảo tốt, tạo thêm sự tin cậy, giúp doanh nhân như bà yên tâm trong định hướng mở rộng kết nối và hội nhập, hỗ trợ tốt cho công việc kinh doanh, làm ăn.

Bà Nguyễn Thị Thu Yến, Ủy viên Ban chấp hành, Trưởng ban Nhà hàng-Khách sạn Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam-Campuchia (VCBA), Chủ nhà hàng Champa ở thủ đô Phnom Penh trả lời phỏng vấn phóng viên TTXVN tại Campuchia. (Ảnh: Hoàng Minh/TTXVN)

Bên cạnh đó, bà Nguyễn Thị Thu Yến cũng nhận thấy thông tin của TTXVN góp phần quan trọng trong việc giới thiệu, quảng bá hình ảnh Việt Nam đến bạn bè Campuchia và quốc tế, tăng cường sự hiểu biết và gắn kết giữa các dân tộc. Đặc biệt, nữ doanh nhân bày tỏ ấn tượng với ấn phẩm Báo ảnh Việt Nam tiếng Khmer của TTXVN, giúp người dân Campuchia tiếp cận thông tin bằng ngôn ngữ bản địa.

Với mong muốn giới thiệu ẩm thực và văn hóa Việt tới thực khách bản địa và quốc tế, bà Nguyễn Thị Thu Yến hy vọng có thêm những ấn phẩm như vậy tại chuỗi nhà hàng Champa ở thủ đô Phnom Penh.

Vững tin vào nhịp cầu thông tin đáng tin cậy

Ông Trần Văn Dũng, một người Việt sinh sống, làm việc lâu năm tại Campuchia, chia sẻ với phóng viên TTXVN một trải nghiệm gần đây liên quan câu chuyện kiểm chứng thông tin trên không gian mạng.

Hơn 10 năm gắn bó với nghề xây dựng, sửa chữa điện nước, điện lạnh ở Phnom Penh, ông Dũng cho biết trong bối cảnh căng thẳng biên giới giữa Campuchia và Thái Lan trong thời gian gần đây, qua thông tin trôi nổi trên các nền tảng truyền thông xã hội, người nhà ở Việt Nam lo lắng, giục gia đình ông thu xếp về nước. Trong lúc hoang mang, lưỡng lự, ông tìm đọc những thông tin xác thực từ TTXVN. Nhận thấy tình hình lắng dịu, không nghiêm trọng như tin đồn lan truyền trên không gian mạng, ông cảm thấy yên tâm, tiếp tục ở lại làm việc, duy trì sinh kế của bản thân và gia đình.

Nhân dịp 80 năm ngày thành lập TTXVN, ghi dấu hành trình 8 thập niên đồng hành cùng đất nước của cơ quan thông tấn quốc gia Việt Nam, Chủ tịch KVA Sim Chy bày tỏ tin tưởng với sự đồng hành, kết nối của TTXVN, mối liên kết giữa nhân dân trong nước và kiều bào tại Campuchia sẽ ngày càng khăng khít, tình hữu nghị Việt Nam-Campuchia ngày một vững chắc.

Về phần mình, bà Nguyễn Thị Thu Yến bày tỏ kỳ vọng TTXVN sẽ tiếp tục phát huy truyền thống, gần gũi đồng hành cùng cộng đồng bà con kiều bào, đóng góp ngày càng to lớn và hiệu quả hơn nữa cho công cuộc phát triển của đất nước, cũng như quan hệ hữu nghị Việt Nam-Campuchia./.

