Ngành Lạnh Việt Nam: Tiên phong chuyển đổi xanh, thúc đẩy tiết kiệm năng lượng

Bước vào nhiệm kỳ 2025-2030, trước yêu cầu chuyển đổi mô hình kinh tế từ chiều rộng sang chiều sâu, Tiến sỹ Tạ Quang Ngọc, Chủ tịch Hội Khoa học kỹ thuật Lạnh và Điều hòa không khí Việt Nam (VISRAE) nhấn mạnh mục tiêu cốt lõi là đổi mới và củng cố sức mạnh tổ chức.

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc nhiệm kỳ V (2025-2030), ngày 30/11, ông Ngọc khẳng định chiến lược nhân sự của ngành sẽ tập trung vào sự năng động và tính thực tiễn. Đặc biệt, công tác phản biện xã hội sẽ được thực hiện một cách thiết thực, dựa trên quyền lợi của người thụ hưởng cuối cùng.

“Phải nghe nhiều hơn về phía các doanh nghiệp và phải dùng nhiều người trẻ tham gia hơn, vì chính họ năng động và tiếp thu dễ hơn với những đổi mới từ bên ngoài”, ông Ngọc nói.

Cụ thể, Đại hội nhiệm kỳ V của ngành Lạnh đã xác định mục tiêu then chốt cho giai đoạn mới trở thành “cầu nối” vững chắc giữa Nhà nước, nhà khoa học và doanh nghiệp trong bối cảnh Việt Nam đang nỗ lực thực hiện cam kết Net Zero vào năm 2050.

Tiến sỹ Nguyễn Xuân Tiên, Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội cho biết nhiệm kỳ IV diễn ra trong bối cảnh Việt Nam có những bước chuyển mình mạnh mẽ về chính sách năng lượng và môi trường, điển hình là Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, Luật Bảo vệ môi trường và cam kết của Thủ tướng Chính phủ tại COP26.

Bám sát các chủ trương này, Hội đã phối hợp chặt chẽ với Bộ Công Thương, Bộ Tài nguyên và Môi trường để biên soạn các Nghị định, Thông tư về bảo vệ tầng ozone và giảm phát thải khí nhà kính. Đặc biệt, chuỗi sự kiện Cleanfact & RHVAC được tổ chức thường niên đã trở thành điểm nhấn, kết nối hiệu quả giới chuyên môn và doanh nghiệp trong, ngoài nước.

Về đối ngoại, vị thế của ngành lạnh Việt Nam cũng được nâng cao rõ rệt khi Hội chính thức gia nhập ASEAN J+5 (gồm Nhật Bản và 5 nước ASEAN) vào năm 2022 và tổ chức thành công Diễn đàn J+5 năm 2023. Theo đó, các biên bản ghi nhớ hợp tác với Hiệp hội Lạnh Nhật Bản (JSRAE), Hàn Quốc (SAREK) và Malaysia liên tiếp được ký kết, tạo tiền đề vững chắc cho sự hội nhập sâu rộng.

Vị thế của ngành lạnh Việt Nam cũng được nâng cao rõ rệt khi Hội chính thức gia nhập ASEAN J+5. (Ảnh: Vietnam+)

Nhằm cụ thể hóa phương hướng hoạt động khoa học công nghệ trong nhiệm kỳ tới, Tiến sỹ Nguyễn Xuân Tiên cho biết Hội sẽ tập trung tư vấn, phản biện để nâng cao hệ số hiệu suất năng lượng tối thiểu (MEPS) đối với máy điều hòa, đề xuất tiêu chuẩn năng lượng cho các dòng máy VRV/VRF và đẩy mạnh dán nhãn năng lượng. Nhiệm vụ trọng tâm là phổ biến kiến thức về tiết kiệm năng lượng, quản lý môi chất lạnh theo Nghị định 06/2022/NĐ-CP tới đội ngũ kỹ thuật viên và người sử dụng.

Tại Đại hội, tiếng nói từ khối doanh nghiệp và đào tạo cũng nhận được sự quan tâm lớn. Đại diện công ty Danfoss Việt Nam (từ Đan Mạch) kỳ vọng Hội sẽ trở thành một "Hub" - Trung tâm về khoa học kỹ thuật, tư vấn cho Nhà nước các chính sách ưu đãi thuế để doanh nghiệp mạnh dạn áp dụng công nghệ mới (như công nghệ lạnh CO2).

“Tôi mong muốn Hội trở thành như là một hub khoa học kỹ thuật để các doanh nghiệp có thể tương tác và hỗ trợ. Trên thực tế, một số doanh nghiệp đã tốn rất nhiều chi phí cho việc ứng dụng sai các môi chất lạnh, gây lãng phí lớn cho xã hội”, ông Nguyễn Đức Dân, đại diện của Danfoss nói.

Về khía cạnh đào tạo, Phó giáo sư, Tiến sỹ Đinh Văn Thuận, Chủ tịch Tập đoàn Polyco nhấn mạnh sự cấp thiết của việc chuẩn hóa tài liệu giảng dạy. Ông công bố kế hoạch xuất bản 3 cuốn sách chuyên ngành chất lượng cao vào cuối năm 2026, phục vụ trực tiếp cho công tác đào tạo và thực hành nghề.

Đại hội nhiệm kỳ V đã khép lại với quyết tâm cao độ trong việc xây dựng một Ban Chấp hành vừa có năng lực chuyên môn, vừa giàu nhiệt huyết. Bên cạnh đó, Hội Khoa học kỹ thuật Lạnh và Điều hòa không khí Việt Nam cam kết tiếp tục là “ngọn cờ” tập hợp lực lượng trí thức và doanh nghiệp, đóng góp thiết thực vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và mục tiêu tăng trưởng xanh của đất nước./.

Hội Khoa học kỹ thuật Lạnh và Điều hòa không khí Việt Nam cam kết tiếp tục là “ngọn cờ” tập hợp lực lượng trí thức và doanh nghiệp. (Ảnh: Vietnam+)

Viet Industry 2025: Nâng tầm ngành công nghiệp Việt trong hội nhập Triển lãm “CLEANFACT & RHVAC VIETNAM 2025” đóng vai trò cầu nối, giúp cộng đồng doanh nghiệp chủ động ứng dụng công nghệ xanh, nâng cao hiệu quả năng lượng và hướng tới phát triển bền vững.