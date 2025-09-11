Viet Industry 2025: Nâng tầm ngành công nghiệp Việt trong hội nhập

Trong bối cảnh Việt Nam đang đẩy mạnh công nghiệp hóa gắn với chuyển đổi xanh, đặt ra yêu cầu cấp thiết về giảm phát thải carbon, nâng cao hiệu quả năng lượng và bảo đảm môi trường sống cũng như các công trình công nghiệp.

Thông tin trên được đưa ra tại Triển lãm Công nghiệp Việt Nam - Triển lãm Phòng sạch & Nhà máy công nghệ cao - Lạnh, điều hòa, lọc không khí, thông gió và lọc bụi (Viet Industry – Cleanfact & RHVAC Vietnam 202) diễn ra ngày 11/9.

Yêu cầu cấp bách về tiết kiệm năng lượng

Theo Tiến sỹ Nguyễn Xuân Tiên, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội Khoa học Kỹ thuật Lạnh và Điều hòa Không khí Việt Nam (VISRAE), ngành lạnh & HVAC đang đứng trước yêu cầu cấp bách về tiết kiệm năng lượng, giảm phát thải và thích ứng với biến đổi khí hậu

Theo ông, con người dành phần lớn thời gian (chiếm đến 80%) sống và làm việc trong các không gian kín, khiến việc đảm bảo chất lượng không khí bên trong trở nên vô cùng quan trọng, bao gồm cả nhiệt độ và độ sạch. Do đó, cơ quan chức năng đã ban hành các quy định chặt chẽ về chất lượng không khí trong nhà để bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

Thêm vào đó, Tiến sỹ Nguyễn Xuân Tiên chỉ ra trong kỷ nguyên Cách mạng Công nghiệp 4.0 và AI, các trung tâm dữ liệu đóng vai trò "xương sống" cho sự phát triển kinh tế. Đến nay, Mỹ có khoảng 5.000 trung tâm dữ liệu, Nhật Bản có 500 trung tâm và Việt Nam cũng đang phát triển mạnh mẽ lĩnh vực này với các trung tâm dữ liệu quốc gia. Trong đó, hệ thống làm lạnh và điều hòa không khí là không thể thiếu cho hoạt động hiệu quả của các trung tâm này.

Ngoài ra, ngành lạnh và điều hòa không khí là yếu tố cốt lõi trong việc hiện thực hóa các khái niệm "ngôi nhà xanh" và "thành phố xanh." Cụ thể, ngành này đối mặt với thách thức lớn về tiêu thụ năng lượng, chiếm khoảng 20-30% tổng điện năng tiêu thụ và tác động đáng kể đến biến đổi khí hậu thông qua phát thải các chất làm suy giảm tầng ozone.

Theo đó, ông kêu gọi các doanh nghiệp không ngừng cải tiến kỹ thuật và công nghệ để tiết kiệm năng lượng, giảm thiểu tác động môi trường, hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050 và biến các quy định của Nhà nước thành hành động cụ thể.

Triển lãm CLEANFACT & RHVAC VIETNAM 2025, diễn ra trên diện tích lên tới 10.000m² và quy tụ gần 300 thương hiệu từ hơn 10 quốc gia, được tổ chức song hành cùng VIET INDUSTRY 2025. (Ảnh: Vietnam+)

Cơ hội hình thành chuỗi cung ứng trong khu vực

Ông Hoàng Quang Phòng, Phó Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), nhấn mạnh tầm quan trọng của các nền tảng kết nối trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam đẩy mạnh chiến lược phát triển công nghiệp theo hướng tự chủ, xanh hóa và nâng cao hàm lượng công nghệ.

Bởi vậy, ông cho rằng triển lãm “Viet Industry – Cleanfact & RHVAC Vietnam 2025” có ý nghĩa rất thiết thực giúp doanh nghiệp tiếp cận công nghệ mới, tìm kiếm đối tác, mở rộng thị trường, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành công nghiệp.

Với sự hiện diện của hơn 300 thương hiệu trong và ngoài nước cùng chuỗi hơn 10 hội thảo chuyên sâu, lãnh đạo VCCI cho rằng sự kiện đã trở thành không gian đối thoại, lan tỏa tri thức và khơi mở cơ hội hợp tác. Sự góp mặt của cộng đồng doanh nghiệp quốc tế từ Hàn Quốc, Trung Quốc, Đài Loan (Trung Quốc), Singapore, Thái Lan và châu Âu mở ra cơ hội để doanh nghiệp Việt tiếp cận công nghệ hiện đại và hình thành chuỗi cung ứng khu vực và toàn cầu.

Ông Phòng cũng đặc biệt nhấn mạnh ý nghĩa của các diễn đàn chuyên sâu về bán dẫn, hạ tầng dữ liệu, chuỗi cung ứng bền vững, nâng cao năng lực cạnh tranh và sản xuất công nghệ cao, coi đây là diễn đàn đối thoại trực tiếp giữa doanh nghiệp – chuyên gia – cơ quan hoạch định chính sách, giúp tháo gỡ vướng mắc, đề xuất giải pháp và cùng nhau xây dựng lộ trình phát triển gắn với chiến lược công nghiệp quốc gia. Ông đánh giá cao sự đa dạng của các ngành hàng tại triển lãm, từ công nghệ phòng sạch, điều hòa – thông gió – lạnh đến sản xuất chế tạo, tự động hóa và bán dẫn – những lĩnh vực nền tảng cho chuyển đổi công nghiệp Việt Nam.

“VCCI cam kết luôn đồng hành cùng doanh nghiệp, không chỉ thông qua việc phản ánh tiếng nói thực tiễn vào quá trình hoạch định chính sách, mà còn tích cực hỗ trợ xúc tiến thương mại, hội nhập quốc tế, đào tạo, tư vấn pháp lý và kết nối nguồn lực kinh doanh,” ông Phòng nói./.

Triển lãm Công nghiệp Việt Nam - Triển lãm Phòng sạch & Nhà máy công nghệ cao - Lạnh, điều hòa, lọc không khí, thông gió và lọc bụi (Viet Industry – CLEANFACT & RHVAC VIETNAM 2025) khai mạc ngày 11/9. (Ảnh: Vietnam+)

Triển lãm CLEANFACT & RHVAC VIETNAM 2025 quy tụ gần 300 thương hiệu từ hơn 10 quốc gia, được tổ chức song hành cùng VIET INDUSTRY 2025. Triển lãm có nhiều khu trưng bày chuyên biệt, như Khu Data Center, Khu Bán dẫn và Showcase Phòng sạch của INTECH Group, nơi khách tham quan có thể tiếp cận trực diện các công nghệ tiên tiến nhất. Đặc biệt, Khu HVAC & Cleanroom chiếm tới 50% diện tích, trình bày các giải pháp làm mát bền vững, kiểm soát chất lượng không khí và tối ưu năng lượng. Song song đó là chuỗi hội thảo Công nghệ Phòng sạch 2025 tập trung vào giải pháp phòng sạch cho ngành điện tử và bán dẫn, thu hút hơn 150 đại biểu và chuyên gia quốc tế; RHVAC Techshow 2025 & Tọa đàm sẽ xoay quanh chủ đề “Làm mát bền vững và Chất lượng không khí trong nhà,” phân tích chính sách tiết kiệm năng lượng, giải pháp giảm phát thải và việc triển khai Nghị định 119/2025/NĐ-CP, góp phần hiện thực hóa mục tiêu Net Zero 2050.