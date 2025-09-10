Vietnam iContent: Khích lệ nội dung số quảng bá hình ảnh đất nước

Ngày hội Sáng tạo nội dung số Việt Nam (Vietnam iContent 2025) đã trở lại với chủ đề “Rạng rỡ Việt Nam,” gắn liền với không khí tưng bừng của những sự kiện trọng đại như kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam và 80 năm thành lập nước.

Năm nay, Vietnam iContent sẽ lan tỏa tinh thần tự hào dân tộc, khích lệ đổi mới và khẳng định vai trò của nhà sáng tạo trong việc góp phần xây dựng hình ảnh đất nước.

Chiều 10/9, Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) phối hợp cùng Báo VnExpress và Công ty Cổ phần Dịch vụ trực tuyến FPT chính thức công bố sự kiện này.

Phát biểu tại lễ công bố, ông Lê Quang Tự Do, Cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử, cho hay từ năm 2023, Bộ Thông tin và Truyền thông đã khởi xướng chiến dịch tập hợp và kết nối các nhà sáng tạo nội dung, KOL, KOC cùng cơ quan, doanh nghiệp truyền thông và đơn vị quản lý, nhằm xây dựng một không gian mạng an toàn, lành mạnh.

Ông Lê Quang Tự Do, Cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử phát biểu tại lễ công bố. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Dưới sự dẫn dắt của Bộ, trực tiếp là Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử, nhiều chiến dịch truyền thông đã được triển khai, tạo tiếng vang lớn. Trong đó, những nhân tố nổi bật và đóng góp tích cực nhất chính là các công ty truyền thông tham gia thực hiện.

Theo ông Lê Quang Tự Do, chỉ trong vòng ba năm, diện mạo không gian mạng đã thay đổi rõ rệt: “Nếu trước đây khó có thể hình dung thì nay, những nội dung chính thống, mang giá trị tích cực cho cộng đồng đã dần trở thành dòng chảy chủ đạo trên các nền tảng mạng xã hội, thay thế cho các nội dung độc hại từng có lúc lấn át. Minh chứng rõ nét là trong hai đợt đại lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, dòng chảy nội dung tích cực không chỉ đến từ KOL, KOC mà còn lan tỏa mạnh mẽ từ chính người dân – điều mà chúng tôi gọi là ‘truyền thông nhân dân’.”

Cục trưởng Lê Quang Tự Do khẳng định Vietnam iContent 2025 sẽ tiếp tục duy trì đà phát triển, mang lại sự thú vị, độc đáo và chắc chắn thành công.

Vietnam iContent 2025 sẽ diễn ra từ tháng 9 đến tháng 11/2025 tại Thành phố Hồ Chí Minh với chuỗi hoạt động phong phú. Điểm nhấn là Giải thưởng Vietnam iContent Awards 2025 (với ba hạng mục: Nhà sáng tạo số, Sản phẩm số, Vì cộng đồng), gồm ba vòng: đề cử (4/9-25/9), bình chọn (3/10-24/10) và chung kết (30/10-18/11).

Đại diện cơ quan quản lý Nhà nước và các nhà sáng tạo nội dung số. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Song song, chương trình còn có Talkshow Insight Out bàn về chiến lược, xu hướng và trách nhiệm xã hội của sáng tạo nội dung; Creator Camp do Meta tổ chức giữa tháng Chín, quy tụ hàng trăm content creator để giao lưu, khám phá công cụ sáng tạo mới.

Ngày hội tổng kết vào cuối tháng 11 gồm hội thảo, diễn đàn, triển lãm, kết nối cơ quan quản lý-doanh nghiệp-nhà sáng tạo.

Đặc biệt, lần đầu tiên Vietnam iContent sẽ tổ chức phiên livestream bán hàng gây quỹ hỗ trợ những chương trình, dự án cộng đồng, với sự tham gia của các KOL, KOC uy tín.

Phiên livestream bán hàng sẽ được thực hiện trực tiếp tại sự kiện và được vận hành chuyên nghiệp bởi TikTok. Các sản phẩm được bán tại phiên livestream sẽ bao gồm những mặt hàng chính hãng, hàng nông sản, đặc sản địa phương và những sản phẩm quảng bá văn hóa đất nước. Đây không chỉ là hoạt động tăng tương tác thực tế mà còn là một cách để các nhà sáng tạo nội dung lan tỏa thông điệp nhân văn, nâng cao vai trò xã hội của nội dung số và thương hiệu trong kỷ nguyên mới.

Với hàng triệu lượt tiếp cận dự kiến trên môi trường trực tuyến và hàng ngàn lượt tham dự trực tiếp, Vietnam iContent 2025 hứa hẹn là điểm hẹn hàng đầu của ngành sáng tạo nội dung số tại Việt Nam./.

Ra mắt lần đầu vào năm 2024, Vietnam iContent nhanh chóng khẳng định vị thế là sự kiện uy tín dành cho cộng đồng sáng tạo nội dung số tại Việt Nam. Không chỉ là nơi ghi nhận và tôn vinh các cá nhân, tổ chức xuất sắc, sự kiện còn trở thành điểm hẹn giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm và kết nối giữa nhà sáng tạo, nền tảng công nghệ và doanh nghiệp.