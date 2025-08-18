Liên minh 'Niềm tin số' liệu có là vòng vây trói buộc người sáng tạo nội dung?

Sự ra đời của Liên minh “Niềm tin số” trong khuôn khổ Hội nghị “KOL với kỷ nguyên vươn mình của dân tộc” ngày 18/8 mang ý nghĩa to lớn, đánh dấu bước khởi đầu cho mạng lưới hợp tác chiến lược giữa KOL (người có ảnh hưởng trong xã hội), cơ quan quản lý, doanh nghiệp, nền tảng số và báo chí, hướng tới chuẩn mực ứng xử và môi trường mạng an toàn, lành mạnh.

Liên minh sẽ quy tụ các KOL uy tín, giúp công chúng nhận diện thông tin tích cực, bảo vệ niềm tin số và góp phần tăng cường sức mạnh mềm quốc gia, song liệu Liên minh có “trói buộc” phạm vi sáng tạo của KOL?

Sáng tạo theo định hướng tích cực

Vài năm trước, MC Khánh Vy bắt đầu công việc sáng tạo nội dung nhưng cô không biết đặt tên công việc của mình là gì, ai hỏi cũng chỉ trả lời rằng “mình làm những cái vui vui trên mạng xã hội.” Khánh Vy từng băn khoăn, không biết công việc đó sẽ đi về đâu, và cần tiếp tục như thế nào.

May mắn, nữ MC đã gặp được những người thầy, cô học hỏi, tiếp thu và dần trở thành người sáng tạo nội dung cho các kênh cá nhân của mình. Khánh Vy hướng tới những câu chuyện có thông điệp, thông tin tích cực, có khả năng truyền cảm hứng.

MC Khánh Vy là một nhà sáng tạo nội dung nổi tiếng trên mạng xã hội. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

“Tôi nhận ra rằng nếu sáng tạo nội dung, nhận quảng cáo thì mình sẽ kiếm được tiền nhưng nguồn thu này không bền vững bởi followers (người theo dõi) của mình sẽ sớm chuyển sang theo dõi những KOL khác. Vì vậy, tôi nghĩ rằng mình phải tạo ra được những giá trị tích cực, có ích cho người khác,” Khánh Vy chia sẻ.

Vậy là cô gái Nghệ An bắt đầu làm các video hướng dẫn học ngoại ngữ, trò chuyện với các chuyên gia, những người truyền cảm hứng trong xã hội để lan tỏa những điều tốt đẹp đến mọi người.

Do đó, với Khánh Vy thì sự ra đời của Liên minh “Niềm tin số” sẽ tạo định hướng tốt cho những nhà sáng tạo nội dung, là cây cầu để kết nối KOL với các nền tảng số.

Cùng quan điểm đó, Hoa hậu Việt Nam 2024 Hà Trúc Linh mong muốn lan tỏa tới các bạn trẻ tinh thần sống nhiệt huyết, có trách nhiệm. Đặc biệt, cô cho rằng những người trẻ có sức ảnh hưởng hiện nay cần lăn xả hơn nữa vào các công tác xã hội, từ thiện để tạo ra những sức ảnh hưởng có giá trị tới cộng đồng, thay vì chạy theo hào quang ảo.

Chia sẻ với phóng viên Báo Điện tử VietnamPlus, Hà Trúc Linh cho rằng nếu KOL hấp tấp chia sẻ thông tin sai thì sẽ gây ra ảnh hưởng xấu trong xã hội. Do đó, sự ra đời của Liên minh giúp các KOL như Trúc Linh quản trị rủi ro, tránh những sai lầm không đáng có.

“Tôi luôn muốn tạo ra giá trị tích cực, lan tỏa hình ảnh văn minh, tốt đẹp trong cộng đồng. Việc sáng tạo nội dung sẽ trở nên đúng mực, chuẩn chỉ hơn nếu chúng ta nằm trong khuôn khổ, có những định hướng đúng đắn,” Hà Trúc Linh chia sẻ.

Củng cố niềm tin trong xã hội

Bên cạnh việc định hướng cho các sáng tạo nội dung, các KOL cho rằng Liên minh “Niềm tin số” giúp họ củng cố niềm tin của xã hội bằng những giá trị thật mà bản thân họ có thể mang lại.

Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc cho rằng cuộc sống ảo nảy sinh những biến tướng, khi số like, lượt share có thể bị thao túng, dẫn dắt. Cô khẳng định KOL có sức ảnh hưởng trong cộng đồng nhưng sức mạnh ấy cần được tập trung để xây dựng “hệ giá trị của bản thân.” Mỗi người, khi có được sức ảnh hưởng, cần xây dựng uy tín, giá trị bền vững thay vì chạy theo những số liệu “ảo.”

Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc. (Ảnh: PV/Vietnam+)

“KOL không chỉ đơn thuần là người quảng bá sản phẩm hay chia sẻ trải nghiệm, mà đôi khi họ còn có khả năng định hướng dư luận, định hình lối sống, và thậm chí có thể thay đổi hành vi của cộng đồng. Mọi thứ đều có hai mặt tốt xấu. Nếu làm đúng, họ có thể tạo nên làn sóng tích cực và giá trị bền vững. Nếu làm sai, sức ảnh hưởng ấy có thể gây ra những hậu quả mà chính họ cũng không ngờ tới,” Lê Nguyễn Bảo Ngọc chia sẻ.

Cô cho rằng nếu không có sự quản lý và định hướng, mạng xã hội sẽ biến thành một “vùng xám” - nơi thông tin thật giả lẫn lộn, cảm xúc bị thao túng, và danh dự, uy tín của con người có thể bị tổn hại chỉ trong tích tắc. Một lời phán xét vội vàng, một thông tin chưa được kiểm chứng có thể gây ra hậu quả lâu dài, thậm chí không thể cứu vãn.

Cô cho rằng việc đặt ra tiêu chí đánh giá các KOL, KOC, tạo hành lang pháp lý cho họ hoạt động và thành lập Liên minh “Niềm tin số” là một bước đi rất cần thiết và ý nghĩa. Khi có tiêu chí rõ ràng và hành lang pháp lý, các KOL, KOC sẽ có định hướng để hoạt động một cách minh bạch, có trách nhiệm và bền vững hơn.

Sự ra đời của Liên minh Niềm tin số sẽ giống như việc chúng ta xây dựng một “ngôi nhà chung” - nơi tập hợp những người có ảnh hưởng với cùng một mục tiêu: Lan tỏa những giá trị tốt đẹp, kết nối cộng đồng, và tạo ra tác động tích cực không chỉ trên mạng mà còn trong đời sống thực.

Ca sỹ Đen Vâu là một trong hơn 300 KOL dự Hội nghị. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Chia sẻ bên lề hội nghị, ca sỹ Đen Vâu đánh giá cao ý nghĩa của việc thành lập Liên minh “Niềm tin số” bởi những quy định, hướng dẫn ngày càng rõ ràng từ cơ quan quản lý, người sáng tạo nội dung sẽ ngày càng hoàn thiện và có trách nhiệm hơn

Trong quá trình làm việc, anh ngày càng ý thức rõ vai trò và sức ảnh hưởng của một người nổi tiếng trong xã hội. Điều đó đồng nghĩa với việc anh phải có trách nhiệm hơn trong cách ứng xử, lan tỏa giá trị tích cực và hoàn thiện bản thân.

“Mỗi cú click chuột, một nội dung chia sẻ, tôi đều cân nhắc thật kỹ, thấu đáo xem có để lại hậu quả gì không, đặc biệt với các bạn trẻ - những đối tượng sử dụng công nghệ rất nhiều và từ rất sớm,” Đen Vâu chia sẻ.

Diễn viên Bảo Thanh tại Hội nghị. (Ảnh: NVCC)

Trao đổi với phóng viên Báo Điện tử VietnamPlus về vấn đề này, diễn viên Bảo Thanh cho rằng Liên minh “Niềm tin số” không phải là sợi dây trói buộc hay kìm hãm KOL mà ngược lại, là “ngôi nhà chung” cho những người có sức ảnh hưởng, bảo vệ họ khỏi các rủi ro pháp lý mà họ vô tình mắc phải.

Đây đó có những người nổi tiếng vướng vào lao lý do sai phạm trong quảng cáo. Bảo Thanh lựa chọn những nhãn hàng, doanh nghiệp uy tín, chất lượng đã được cơ quan quản lý Nhà nước chứng thực. Đó là cách cô tránh rủi ro cho mình đồng thời mang lại những giá trị có ích cho cộng đồng./.

