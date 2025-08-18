Phát huy sức ảnh hưởng tích cực của KOL, củng cố 'lá chắn niềm tin' của xã hội

Trong kỷ nguyên số, nơi biên giới quốc gia được mở rộng tới từng điểm truy cập Internet, những người có ảnh hưởng trên không gian mạng đã và đang trở thành một lực lượng đặc biệt, góp phần định hình nhận thức xã hội, dẫn dắt xu hướng, thúc đẩy sáng tạo và quảng bá, lan tỏa bản sắc, giá trị Việt Nam ra thế giới.

Đó là nhận định của Thiếu tướng Lê Xuân Minh, Cục trưởng Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05, Bộ Công an) tại Hội nghị “KOL với kỷ nguyên vươn mình của dân tộc” diễn ra ngày 18/8 tại Hà Nội.

Vai trò của những 'đại sứ số'

Đây là sự kiện quy mô quốc gia lần đầu tiên tổ chức tại Việt Nam nhằm tạo diễn đàn kết nối cộng đồng KOL (Key Opinion Leader, người dẫn dắt dư luận) với các nhà quản lý, doanh nghiệp và nền tảng, cùng đồng hành, lan tỏa giá trị, hướng tới sự phát triển bền vững của đất nước trong kỷ nguyên số.

Thiếu tướng Lê Xuân Minh, Cục trưởng Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Với chủ đề “KOL với kỷ nguyên vươn mình của dân tộc,” Hội nghị hướng tới mục tiêu phát huy vai trò tích cực của KOL trong xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước đồng thời khẳng định trách nhiệm của người có ảnh hưởng trong việc lan tỏa thông tin tích cực, nhân văn và giá trị bền vững cho cộng đồng.

Đánh giá vai trò của các KOL, Thiếu tướng Lê Xuân Minh cho rằng đây không chỉ là những gương mặt đại diện cho xu hướng mới, mà còn là những “đại sứ số” góp phần quan trọng trong bối cảnh Việt Nam thực hiện “bộ tứ trụ cột” và kiến tạo kỷ nguyên mới của dân tộc.

Trong bối cảnh đất nước đang thực hiện những bước chuyển mình quan trọng, chiến lược, KOL chính là nguồn lực đồng hành cùng Đảng, Nhà nước và nhân dân xây dựng nền kinh tế số, văn hóa số, xã hội số giàu bản sắc và bền vững. Đảng, Nhà nước luôn dành sự quan tâm đặc biệt, ban hành nhiều chủ trương, chính sách nhằm tạo môi trường phát triển lành mạnh cho KOL, nơi những giá trị chân-thiện-mỹ được lan tỏa mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Theo Thiếu tướng Lê Xuân Minh, ảnh hưởng càng lớn thì trách nhiệm càng cao, mỗi KOL cần ý thức sâu sắc tác động của từng phát ngôn, hình ảnh và hành động. Bên cạnh đó, các cơ quan quản lý, các nền tảng công nghệ phải cùng chung tay định hướng, bảo vệ cộng đồng trước thông tin sai lệch, loại bỏ tác động tiêu cực, củng cố “lá chắn niềm tin” của xã hội. Tạo môi trường số lành mạnh để KOL phát huy sức ảnh hưởng tích cực, thúc đẩy kinh tế, văn hóa, truyền thông quốc gia ngày một phát triển.

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Ở góc độ quản lý Nhà nước, bà Nguyễn Thị Thanh Huyền, Phó Cục trưởng Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch nhấn mạnh về việc quản lý KOL, người nổi tiếng, nghệ sỹ là trọng tâm của quản trị văn hóa-tư tưởng.

Bà lấy ví dụ tại Trung Quốc, người nổi tiếng có sức ảnh hưởng được coi như biểu tượng lối sống, văn hóa, vì vậy công tác quản lý rất nghiêm ngặt, nếu có biểu hiện vi phạm đạo đức, pháp luật hay dính bê bối cá nhân sẽ bị xử phạt, thậm chí “phong sát” - đồng nghĩa với việc chấm dứt sự nghiệp. Cơ chế này được áp dụng từ năm 2014. Quá trình phong sát với nghệ sỹ sống lệch chuẩn có thể kéo dài nhiều năm hoặc vĩnh viễn.

Nhìn sang công nghiệp giải trí của Hàn Quốc, bà Huyền cho hay quốc gia này cũng coi KOL, nghệ sĩ là tấm gương cho giới trẻ. Từ năm 2004, cơ chế “phong sát” đã xuất hiện, và đến năm 2011 trở thành quy định chặt chẽ. Tại đây, các cơ quan truyền thông lớn sẽ quyết định sự hạn chế hoạt động với nghệ sỹ lệch chuẩn dưới sự giám sát của các hiệp hội nghề nghiệp.

Đạo đức số là một vấn đề được thảo luận tại hội nghị. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Ở Việt Nam, hiện nay, việc quản lý các KOL chưa có quy định cụ thể về pháp lý. Trong khi, một số KOL có các hành vi vi phạm pháp luật, đạo đức, trái thuần phong mỹ tục. Bà Huyền cho rằng cơ quan quản lý cần phải có chế tài quản lý và xử lý nghiêm sai phạm của các KOL, bên cạnh đó cần có những tiêu chuẩn, quy tắc hoạt động; một trong những chế tài có thể là áp dụng biện pháp hạn chế biểu diễn, sự xuất hiện trên truyền thông. Để triển khai được cần có thời gian tuyên truyền, hướng dẫn và có sự phối hợp của các bộ ngành liên quan.

Mặt khác, người nổi tiếng, với sức ảnh hưởng của mình cần phát huy thế mạnh truyền thông để lan tỏa giá trị văn hóa, truyền cảm hứng, quảng bá hình ảnh đất nước và trở thành “đại sứ văn hóa” trong mắt công chúng.

Bên cạnh đó, các công ty quảng cáo và nhãn hàng được khuyến nghị ưu tiên hợp tác với những KOL có nội dung sáng tạo, tích cực, làm nội dung hay để đảm bảo an toàn và hiệu quả truyền thông.

Bảo vệ niềm tin trong xã hội số

Tại Hội nghị, các cơ quan liên quan đã ra mắt Liên minh “Niềm tin số” tập hợp các KOL/KOC uy tín, doanh nghiệp, cơ quan báo chí và nền tảng nhằm lan tỏa giá trị tích cực, dẫn dắt niềm tin, xây dựng chuẩn mực.

Đại diện cơ quan quản lý Nhà nước, doanh nghiệp và người nổi tiếng ra mắt Liên minh “Niềm tin số”. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Hội nghị cũng khởi động Chương trình “Tín nhiệm người có ảnh hưởng” - một sáng kiến nhằm thúc đẩy “ảnh hưởng trách nhiệm” thông qua các chiến dịch truyền thông, hình thành các tiêu chuẩn, quy tắc đạo đức của cộng đồng KOL và chương trình đánh giá, chứng nhận mức độ uy tín, minh bạch, niềm tin và trách nhiệm của KOL/KOC.

Trung tướng Nguyễn Minh Chính, Phó Chủ tịch thường trực Hiệp hội An ninh mạng quốc gia khẳng định đây là bước khởi đầu cho mạng lưới hợp tác chiến lược giữa KOL, cơ quan quản lý, doanh nghiệp, nền tảng số và báo chí, hướng tới chuẩn mực ứng xử và môi trường mạng an toàn, lành mạnh. Sự ra đời của Liên minh "Niềm tin số" sẽ quy tụ KOL uy tín, giúp công chúng nhận diện thông tin tích cực, bảo vệ niềm tin số và tăng cường sức mạnh mềm quốc gia.

Chương trình “Tín nhiệm người có ảnh hưởng” cũng góp phần hỗ trợ các cơ quan quản lý, doanh nghiệp, nhãn hàng trong việc lựa chọn đối tác truyền thông phù hợp, đồng thời bảo vệ người tiêu dùng khỏi nội dung sai lệch, quảng cáo trá hình.

CEO kênh Schannel Nguyễn Lạc Huy chia sẻ bên lề Hội nghị. (Ảnh: Minh Thu/Vietnam+)

Chia sẻ với phóng viên Báo Điện tử VietnamPlus, CEO kênh Schannel Nguyễn Lạc Huy cho rằng trước đây, công việc của những người sáng tạo nội dung không có tên gọi. Việc thành lập Liên minh “Niềm tin số” là bước ngoặt rất lớn.

“Chúng tôi được công nhận, đồng thời, được giao sứ mệnh, trách nhiệm với xã hội. Đó là tín hiệu rất đáng mừng. Bất cứ công việc nào khi chuyển hướng sang chuyên nghiệp hơn cũng cần hàng lang pháp lý, và sự kết nối như thế này,” ông Nguyễn Lạc Huy nói.

Phát huy vai trò tích cực của KOL trong xây dựng và phát triển đất nước Khi mỗi lượt xem, thích hay chia sẻ đều tác động mạnh đến nhận thức và hành vi của hàng triệu người, việc đặt giá trị cộng đồng lên hàng đầu chính là yếu tố quyết định để KOL giữ niềm tin của xã hội.

Đứng ở vị trí quản lý, CEO Tiktok Việt Nam Nguyễn Lâm Thanh cho biết ông đã chứng kiến sự phát triển vượt bậc của mạng xã hội, các nền tảng số tại Việt Nam. Mạng xã hội đã biến rất nhiều người “from zero to hero” (từ không có gì bỗng trở nên nổi tiếng).

Theo ông Nguyễn Lâm Thanh, đã đến lúc cần có bộ tiêu chí đánh giá các KOL “chuẩn” để phát huy sức mạnh của họ, đồng thời, để sức mạnh đó được tối ưu hóa đúng đường, đúng quy định pháp luật, đạo đức. Chỉ có như vậy, chúng ta mới có thể xây dựng được không gian số “sạch, mạnh,” tối ưu hóa hiệu quả./.

CEO Tiktok Việt Nam Nguyễn Lâm Thanh trình bày tham luận. (Ảnh: PV/Vietnam+)