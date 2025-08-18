Multimedia

Hội nghị KOL toàn quốc - Chung sức kiến tạo giá trị trong kỷ nguyên số

Hội nghị “KOL với kỷ nguyên vươn mình của dân tộc” quy tụ đông đảo KOL, nhà quản lý, doanh nghiệp, nền tảng, khẳng định vai trò cộng đồng KOL trong xây dựng niềm tin số và phát triển bền vững.

vna-potal-hoi-nghi-kol-toan-quoc-chung-tay-xay-dung-niem-tin-so-lan-toa-anh-huong-tich-cuc.jpg

Ngày 18/8/2025, Hội nghị “KOL với kỷ nguyên vươn mình của dân tộc” (KOL summit 2025) do Hiệp hội An ninh mạng quốc gia phối hợp Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao tổ chức diễn ra tại Hà Nội, quy tụ gần 400 KOL (người có sức ảnh hưởng lớn trong một lĩnh vực cụ thể và được cộng đồng, người theo dõi tin tưởng, tôn trọng) và các nhà quản lý, doanh nghiệp, nền tảng đại diện từ 34 tỉnh, thành trên cả nước.

Đây là sự kiện quy mô quốc gia lần đầu tiên tổ chức tại Việt Nam nhằm tạo diễn đàn kết nối cộng đồng KOL với các nhà quản lý, doanh nghiệp và nền tảng, cùng đồng hành, lan tỏa giá trị, hướng tới sự phát triển bền vững của đất nước trong kỷ nguyên số./.

#KOL #Hội nghị KOL 2025 #niềm tin số #ảnh hưởng tích cực #cộng đồng KOL
