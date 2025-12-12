Thái Nguyên: 12 cây chè shan tuyết được công nhận là Cây Di sản Việt Nam

Sáng 12/12, tại xã Đồng Phúc, tỉnh Thái Nguyên đã diễn ra Lễ công bố quyết định và đón nhận Bằng công nhận Cây Di sản Việt Nam - Cây chè Shan tuyết Bằng Phúc.

Tại buổi lễ, Tiến sỹ Nguyễn Ngọc Sinh, Chủ tịch Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam đã trao Bằng công nhận Cây Di sản Việt Nam đối với quần thể 12 cây chè shan tuyết cho xã Đồng Phúc.

Ban tổ chức cũng tổ chức lễ ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác trong đầu tư, liên kết sản xuất và bao tiêu sản phẩm chè Shan tuyết giữa Ủy ban Nhân dân xã Đồng Phúc cùng với các đơn vị đồng hành.

Đây là sự kiện có ý nghĩa hết sức đặc biệt, nhằm tôn vinh giá trị sinh học, văn hóa và lịch sử của những cây chè Shan tuyết cổ thụ - báu vật thiên nhiên đã gắn bó với đời sống, văn hóa và sinh kế của đồng bào Đồng Phúc từ bao đời nay.

Đánh giá về cây chè shan tuyết Bằng Phúc, ông Nguyễn Ngọc Bình, Phó Viện trưởng Viện Khoa học kỹ thuật Nông - Lâm nghiệp miền núi phía Bắc, Phó Chủ tịch Hiệp hội chè Việt Nam, Tổng Thư ký Hội Khoa học công nghệ chè Việt Nam cho biết về giá trị khoa học và nguồn gene, kết quả điều tra cho thấy quần thể chè Shan tuyết cổ thụ tại Bằng Phúc là nguồn gene bản địa đặc biệt quý hiếm, đã tồn tại hàng trăm năm, sinh trưởng tự nhiên trong điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng đặc trưng của vùng núi cao Đông Bắc.

Đây là nguồn vật liệu di truyền vô cùng giá trị cho công tác bảo tồn, chọn tạo giống chè chất lượng cao, nhất là trong bối cảnh biến đổi khí hậu và yêu cầu phát triển nông nghiệp bền vững hiện nay.

Về giá trị sinh thái, quản thế chè Shan có thụ không chỉ đơn thuần là cây trồng nông nghiệp, mà còn là một bộ phận quan trọng của hệ sinh thái rừng bản địa, góp phần giữ nước, chống xói mòn, ổn định đất đai và bảo vệ đa dạng sinh học.

Bảo tồn quần thể chè Shan cổ thụ cũng chính là bảo tồn môi trường sinh thái của địa phương.

Danh hiệu Cây Di sản Việt Nam là minh chứng cho nỗ lực gìn giữ, bảo tồn và phát huy giá trị cây chè Shan tuyết - niềm tự hào của quê hương Đồng Phúc, tỉnh Thái Nguyên.

Phát biểu khai mạc buổi lễ, ông Triệu Quang Hùng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đồng Phúc cho biết, việc 12 cây chè Shan tuyết cổ thụ của xã Đồng Phúc được Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam công nhận là Cây Di sản Việt Nam không chỉ là niềm tự hào của người trồng chè ở địa phương mà còn là vinh dự lớn lao đối với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Đồng Phúc.

Đây là sự khẳng định về giá trị sinh học độc đáo của giống chè Shan tuyết cũng như giá trị văn hóa - lịch sử gắn liền với cộng đồng các dân tộc nơi đây. Đồng thời cho thấy tiềm năng phát triển du lịch sinh thái, trải nghiệm, du lịch nông nghiệp của địa phương và khả năng phát triển kinh tế thành hàng hóa từ vùng chè cổ gắn với bản sắc, với sản phẩm OCOP và thương hiệu chè Shan tuyết Bằng Phúc.

Cũng theo ông Hùng để thực hiện tốt mục tiêu này, địa phương rất mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh; sự đồng hành của các sở, ngành trong công tác bảo tồn, tuyên truyền, xây dựng thương hiệu; sự hỗ trợ của Viện Khoa học Kỹ thuật Nông lâm nghiệp miền núi phía Bắc và các nhà khoa học trong nghiên cứu, chuyển giao kỹ thuật, sự gắn bó của các doanh nghiệp, hợp tác xã trong liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm từ cây chè Shan tuyết di sản nói riêng, cây chè shan tuyết Bằng Phúc nói chung.

Và đặc biệt là sự chung tay của toàn thể nhân dân Đồng Phúc trong bảo tồn và phát huy giá trị cây chè cổ thụ, cây chè di sản.

Nhân dịp này, Ban tổ chức thực hiện việc gắn biển cây di sản do đại diện Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam (VACNE) – đơn vị xét công nhận Cây Di sản Việt Nam cho quần thể 12 cây chè shan tuyết của xã Đồng Phúc./.

