Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tăng 8,5% trong 8 tháng của năm 2025

Tám tháng năm 2025, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 8,5% so với cùng kỳ năm 2024. Ngành chế biến, chế tạo tăng 10,0%; ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 9,1%; ngành sản xuất và phân phối điện tăng 4,9% và ngành khai khoáng giảm 1,1%./.
Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tăng 8,6% trong 7 tháng của năm 2025
Trong 7 tháng năm 2025, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp ước tăng 8,6% so với cùng kỳ năm trước, trong đó, ngành chế biến, chế tạo tăng 10,3%; ngành sản xuất và phân phối điện tăng 4,6%.