Multimedia

Infographics

Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tăng 8,5% trong 8 tháng của năm 2025

Ngành chế biến, chế tạo tăng 10,0%; ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 9,1%; ngành sản xuất và phân phối điện tăng 4,9% và ngành khai khoáng giảm 1,1%.

info-cong-nghiep.jpg

Tám tháng năm 2025, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 8,5% so với cùng kỳ năm 2024. Ngành chế biến, chế tạo tăng 10,0%; ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 9,1%; ngành sản xuất và phân phối điện tăng 4,9% và ngành khai khoáng giảm 1,1%./.

(TTXVN/Vietnam+)
#chỉ số sản xuất công nghiệp #ngành khai khoáng
Theo dõi VietnamPlus

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Khuyến cáo chiêu trò giả danh công an để lừa đảo

Khuyến cáo chiêu trò giả danh công an để lừa đảo

Thủ đoạn của các đối tượng không mới, phương tiện truyền thông đã nhiều lần thông tin cảnh báo nhưng nạn nhân vẫn thiếu hiểu biết, chủ quan, không tìm hiểu kỹ nên “sập bẫy” và mất số tiền lớn.

7 mặt hàng xuất khẩu đã cán mốc trên 10 tỷ USD

7 mặt hàng xuất khẩu đã cán mốc trên 10 tỷ USD

8 tháng đầu năm 2025, nhiều mặt hàng đã đạt giá trị xuất khẩu trên 10 tỷ USD như điện tử, máy tính và linh kiện; điện thoại các loại và linh kiện; máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác; hàng dệt, may...