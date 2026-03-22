Chính trị

Quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Liên bang Nga

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm chính thức Liên bang Nga từ ngày 22-25/3 nhằm tăng cường hợp tác toàn diện và đặt nền móng cho quan hệ chiến lược giữa hai nước.

Nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ Liên bang Nga Mikhail Mishustin, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Phạm Minh Chính dẫn đầu Đoàn Đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Liên bang Nga từ ngày 22-25/3.

Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh quan hệ Việt Nam-Nga tiếp tục được củng cố trên nhiều lĩnh vực. Hai nước vừa kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2025.

Chuyến thăm góp phần nâng tầm toàn diện các lĩnh vực hợp tác song phương, đặt nền móng cho hợp tác chiến lược giữa hai nước trong nhiều lĩnh vực quan trọng, tạo đột phá trong kỷ nguyên phát triển mới./.

(TTXVN/Vietnam+)
Tra cứu thông tin 500 người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI

500 người trúng cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI

