Tạo điều kiện để các đại biểu Quốc hội phát huy năng lực, thực hiện tốt nhiệm vụ

Chiều 21/3, Văn phòng Quốc hội tổ chức họp báo công bố Nghị quyết của Hội đồng Bầu cử quốc gia về kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Trả lời câu hỏi về những yếu tố góp phần làm nên sự thành công của cuộc bầu cử, bà Tạ Thị Yên, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu, Phó Chánh Văn phòng Thường trực Hội đồng Bầu cử quốc gia, cho biết sự thành công của cuộc bầu cử được tổng hòa từ nhiều yếu tố, trong đó có một số yếu tố then chốt. Trước hết là sự lãnh đạo toàn diện, sát sao của Đảng, sự chỉ đạo thống nhất, kịp thời của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Hội đồng Bầu cử quốc gia; sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị cùng với việc tổ chức triển khai rất sớm, kỹ lưỡng, bài bản và chặt chẽ trong tất cả các khâu.

Công tác tuyên truyền, vận động cử tri được thực hiện sâu rộng, tạo sự đồng thuận và nâng cao nhận thức của cử tri về ý thức, tinh thần trách nhiệm và sự tham gia tích cực của nhân dân thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân. Cùng với đó là công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn và sự chủ động trong việc xử lý các tình huống phát sinh.

“Có thể khẳng định đây là kết quả tổng hợp của sự lãnh đạo đúng đắn, tổ chức chặt chẽ và sự đồng thuận, ủng hộ của nhân dân,” bà Tạ Thị Yên nhấn mạnh.

Trả lời câu hỏi về những bước chuẩn bị để các đại biểu Quốc hội nhanh chóng bắt nhịp, bước vào nhiệm kỳ mới, bà Tạ Thị Yên cho biết sau khi có kết quả bầu cử, cơ quan chức năng của Quốc hội sẽ tiến hành các quy trình tiếp theo đúng quy định pháp luật. Trước hết là sẽ xác nhận tư cách đại biểu, cấp giấy chứng nhận đại biểu Quốc hội, chuẩn bị công tác tổ chức kỳ họp đầu tiên của Quốc hội khóa XVI để hoàn thiện bộ máy nhà nước.

Để hỗ trợ các đại biểu Quốc hội, nhất là đại biểu mới lần đầu trúng cử nhanh chóng bắt nhịp với các hoạt động, các cơ quan của Quốc hội và Hội đồng nhân dân sẽ tổ chức các hội nghị, lớp bồi dưỡng, tập huấn về kỹ năng lập pháp, giám sát các vấn đề quan trọng cũng như kỹ năng tiếp xúc cử tri và xử lý kiến nghị.

Bên cạnh đó, các cơ quan của Quốc hội, Hội đồng Nhân dân, cơ quan liên quan sẽ cung cấp tài liệu, thông tin và điều kiện bảo đảm để các đại biểu thực hiện tốt nhiệm vụ, tạo điều kiện để các đại biểu sớm thích ứng và phát huy năng lực, thực hiện tốt hơn vai trò, trách nhiệm trước cử tri và nhân dân.

Thông tin thêm về cơ cấu đại biểu, ông Nguyễn Hữu Đông, Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Ủy viên Hội đồng Bầu cử quốc gia, Phó Trưởng Tiểu ban Nhân sự thông tin Đại biểu nữ là 150 người (tỷ lệ 30%); đại biểu người dân tộc thiểu số là 76 người (tỷ lệ 15,2%); đại biểu ngoài Đảng là 18 người (tỷ lệ 3,6% - con số này có tăng hơn so với nhiệm kỳ trước); đại biểu có độ tuổi dưới 40 tuổi là 33 người (tỷ lệ 6,6%).

Về trình độ, đào tạo của đại biểu Quốc hội trẻ, ông Nguyễn Hữu Đông cho biết trình độ trên đại học (Thạc sỹ, Tiến sỹ) là 418 người (chiếm 83,6%); Đại học là 80 người (chiếm 16%).

Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội tin tưởng các đại biểu Quốc hội trẻ sẽ nhanh chóng bắt nhịp với môi trường nghị trường, để đóng góp cho đất nước qua việc tham gia vào xây dựng pháp luật, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước và thực hiện đúng những lời hứa của mình trước cử tri./.

Danh sách 500 người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI Chiều 21/3, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh đã chủ trì họp báo công bố Nghị quyết của Hội đồng Bầu cử quốc gia về kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.