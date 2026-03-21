Thủ tướng: Bảo vệ an ninh mạng là yêu cầu cấp bách, thường xuyên, trọng yếu

Sáng 21/3, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo An ninh mạng quốc gia (Ban Chỉ đạo) chủ trì Phiên họp thứ 1 năm 2026 của Ban Chỉ đạo để đánh giá tình hình, kết quả hoạt động của Ban Chỉ đạo; đưa ra các phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong thời gian tới nhằm đảm bảo an ninh mạng quốc gia, bảo vệ an toàn các hoạt động của cơ quan Nhà nước và nhân dân.

Phiên họp được tổ chức trực tiếp tại Trụ sở Chính phủ, trực tuyến tới 34 tỉnh, thành phố.

Dự phiên họp có các Ủy viên Bộ Chính trị: Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tướng Lương Tam Quang; Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung; Bí thư Thành uỷ Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc; lãnh đạo các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương; lãnh đạo 34 tỉnh, thành phố; lãnh đạo các tập đoàn, tổ chức trong lĩnh vực công nghệ; lãnh đạo các ngân hàng thương mại.

Phiên họp đánh giá năm 2025, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ và trực tiếp là Thủ tướng Chính phủ, hoạt động của Ban Chỉ đạo, Tiểu ban chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương được triển khai đạt nhiều kết quả tích cực.

Đặc biệt, trong bối cảnh toàn hệ thống chính trị sắp xếp tổ chức bộ máy, triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, các đơn vị đã hoàn thành xuất sắc nhiều nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, với khối lượng công việc lớn, cường độ cao, yêu cầu cấp bách.

Trong số đó, công tác lãnh đạo, chỉ đạo bảo đảm an ninh mạng của Ban Chỉ đạo, Văn phòng Ban Chỉ đạo và các Tiểu ban đạt nhiều kết quả nổi bật, mang tính dấu ấn, đóng góp quan trọng trong triển khai những chính sách, chiến lược của Đảng, Chính phủ; thể hiện vai trò tích cực, chủ động trong việc triển khai, thực hiện Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị.

Phiên họp thứ nhất của Ban Chỉ đạo An ninh mạng quốc gia. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, chính sách trên lĩnh vực an ninh mạng được xây dựng đồng bộ, bám sát chủ trương của Đảng, đưa thể chế, chính sách là một lợi thế trong phát triển kinh tế-xã hội đất nước, hỗ trợ tối đa cho người dân, doanh nghiệp.

Công tác hợp tác quốc tế triển khai đi vào chiều sâu, khẳng định cam kết, trách nhiệm của Việt Nam tham gia dẫn dắt giải quyết các vấn đề toàn cầu trên lĩnh vực an ninh mạng khi tổ chức thành công Lễ mở ký Công ước Hà Nội.

Công tác bảo đảm an ninh hệ thống mạng thông tin trong nước được định hình, triển khai đồng bộ, bài bản hơn, với năng lực kỹ thuật của một số cơ quan, đơn vị được tăng cường, hiệu quả ngày càng nâng cao, chủ động hơn trong việc phòng ngừa, ứng cứu, khắc phục các sự cố, nguy cơ gây mất an ninh mạng, an ninh dữ liệu.

Công tác bảo đảm an ninh trật tự trên không gian mạng được giữ vững, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm và vi phạm pháp luật trên không gian mạng. Công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật được tiến hành thường xuyên, bám sát tình hình; các đơn vị đã tập trung xây dựng, kiện toàn tổ chức lực lượng bảo đảm an ninh mạng.

Các đại biểu cho rằng bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số tồn tại, hạn chế, như: nhận thức của một bộ phận lãnh đạo, cán bộ, đảng viên và nhân dân về công tác bảo đảm an ninh mạng, an ninh dữ liệu còn hạn chế; công tác quản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông, Internet vẫn theo lối mòn cũ, thiếu sự phối hợp đồng bộ; nguy cơ mất an ninh, an toàn hệ thống mạng, bảo mật dữ liệu vẫn ở mức cao; hệ thống phương tiện kỹ thuật phục vụ công tác bảo đảm an ninh mạng cần đầu tư nhiều hơn; nhân lực cho công tác đảm bảo an ninh mạng còn hạn chế; xuất hiện nhiều tội phạm mạng, nhất là lừa đảo trên không gian mạng.

Các thành viên Ban Chỉ đạo cho rằng thời gian tới cần tiếp tục hoàn thiện thể chế, pháp luật liên quan an ninh mạng; tăng cường công tác chỉ đạo, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các nhiệm vụ bảo đảm an ninh mạng, an ninh dữ liệu; đầu tư, nâng cấp Trung tâm An ninh mạng quốc gia đủ năng lực, khả năng đáp ứng yêu cầu bảo đảm an ninh mạng trong toàn hệ thống chính trị; nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực an ninh mạng, đặc biệt khắc phục triệt để những điều kiện, nguyên nhân hoạt động của các loại tội phạm mạng, tội phạm sử dụng công nghệ cao.

Phát biểu tại phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh bối cảnh tình hình thế giới và khu vực diễn ra rất sôi động, phức tạp, đòi hỏi phải có tư duy mới, nhất là liên quan vấn đề an ninh, đặc biệt là an ninh mạng, trong đó có vấn đề tấn công, lừa đảo, gây nghi ngờ, mất ổn định chính trị, mất trật tự an toàn xã hội.

Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo An ninh mạng quốc gia phát biểu. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Đặt vấn đề an ninh mạng trong bối cảnh chung phát triển đất nước thời kỳ mới, Thủ tướng Chính phủ cho rằng phải có tư duy mới, hành động đột phá, kết quả phải được lan tỏa, lấy mục tiêu làm định hướng, lấy sản phẩm làm thước đo; chuyển mạnh từ tư duy nhiệm vụ sang tư duy kết quả, từ làm nhiều sang làm trúng, làm đúng, làm đến nơi, làm đến chốn, làm đến cùng, từ có hoạt động sang có sản phẩm cụ thể chứ không phải ở trên giấy.

Thủ tướng chỉ rõ Đại hội lần thứ XIV của Đảng đã xác định an ninh toàn diện là nền tảng chiến lược với trọng tâm là bảo vệ an ninh quốc gia, an ninh phi truyền thống, an ninh mạng và an ninh con người trong kỷ nguyên mới, với mục tiêu giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển kinh tế, tạo nền tảng vững chắc cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, trong đó có mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số trong giai đoạn tới là nhiệm vụ rất quan trọng nhưng đầy thách thức.

Theo Thủ tướng, thời gian qua Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 57 của Ban Bí thư đã được tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ, đạt được nhiều kết quả nổi bật: tăng cường đầu tư kỹ thuật, nâng cao năng lực bảo đảm hệ thống thông tin quan trọng; phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh với tội phạm mạng, nâng cao nhận thức xã hội về bảo vệ an ninh mạng, an ninh dữ liệu.

Điểm lại 6 kết quả nổi bật đảm bảo an ninh mạng, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chỉ rõ công tác lãnh đạo, chỉ đạo được triển khai quyết liệt, đồng bộ; thể chế, pháp luật được tập trung xây dựng, hoàn thiện; chủ quyền quốc gia trên không gian mạng, an ninh hệ thống thông tin trọng yếu được giữ vững; hợp tác quốc tế trên lĩnh vực an ninh mạng là một điểm sáng; huy động mọi nguồn lực xã hội trong bảo đảm an ninh mạng, an ninh dữ liệu; công tác tuyên truyền được triển khai bài bản, đồng bộ, hiệu quả.

Ghi nhận và biểu dương những nỗ lực, cố gắng và kết quả đạt được của các bộ, ngành, địa phương, sự đồng lòng, ủng hộ, tham gia tích cực của người dân, doanh nghiệp trong công tác bảo đảm an ninh mạng, an ninh dữ liệu, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội và giữ gìn cuộc sống bình yên cho người dân, Thủ tướng Chính phủ cũng chỉ rõ một số hạn chế trong công tác đảm bảo an ninh mạng về: nhận thức, tổ chức bộ máy, bố trí nhân sự, quản lý hệ thống an ninh mạng, an ninh dữ liệu; kinh phí và nhân lực; công tác bảo đảm an ninh mạng, an ninh dữ liệu trước sự phát triển như vũ bão của khoa học, công nghệ, nhất là trí tuệ nhân tạo; tình trạng lừa đảo qua mạng diễn biến phức tạp.

Phân tích bài học kinh nghiệm và bối cảnh, tình hình, nhiệm vụ phát triển thời gian tới, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Ban Chỉ đạo, các bộ, ngành, địa phương quán triệt sâu sắc và bám sát tuyệt đối sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, đứng đầu là Tổng Bí thư Tô Lâm và của Ban Chỉ đạo, bảo đảm chủ quyền quốc gia trên không gian mạng, bảo vệ an ninh mạng, an ninh dữ liệu là yêu cầu cấp bách, thường xuyên, trọng yếu, không thể tách rời trong tiến trình phát triển kinh tế-xã hội của đất nước.

Do đó, phải chuyển đổi mạnh mẽ tư duy từ triển khai theo đầu việc sang quản trị theo kết quả, lấy sản phẩm thực chất và niềm tin của người dân, doanh nghiệp làm thước đo hiệu quả cao nhất; tư tưởng phải thông, nhận thức phải đúng tâm, quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm, làm việc nào dứt việc đó; tổ chức thực hiện phải “rõ người, rõ việc, rõ kết quả, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền”; siết chặt kỷ luật, kỷ cương; huy động và sử dụng tối ưu các nguồn lực cho đảm bảo an ninh mạng; với phương châm: "Nâng tầm nhận thức - Làm chủ công nghệ - Phòng ngừa từ sớm - Bảo vệ từ xa - Ứng phó hiệu quả - Hiệp đồng chặt chẽ - Giữ vững chủ quyền."

Thủ tướng Chính phủ nêu rõ mục tiêu là ngăn chặn, đẩy lùi, vô hiệu hoá tội phạm an ninh mạng; bảo vệ vững chắc an ninh, an toàn, an dân; bảo vệ chủ quyền, lợi ích quốc gia và bình yên của nhân dân; đặt công tác an ninh mạng trong tổng thể an ninh quốc gia và phát triển đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo An ninh mạng quốc gia chủ trì Phiên họp thứ nhất của Ban Chỉ đạo. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Trên tinh thần đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính giao nhiệm vụ cụ thể cho từng bộ, ngành, địa phương trong việc: khẩn trương kiện toàn tổ chức và cơ chế phối hợp, hiệp đồng, bảo đảm chỉ đạo thông suốt từ Trung ương tới cơ sở trong công tác đảm bảo an ninh mạng; tập trung hoàn thiện thể chế, cơ chế chính sách về bảo vệ an ninh mạng, an ninh dữ liệu; nghiên cứu xây dựng chiến lược bảo vệ chủ quyền trên không gian mạng trong tình hình mới; triển khai tổng thể, đồng bộ các giải pháp về bảo vệ an ninh mạng, an ninh dữ liệu gắn với thực hiện Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 57-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường bảo đảm an ninh mạng, bảo mật thông tin, an ninh dữ liệu trong hệ thống chính trị và chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm; đẩy mạnh giải quyết các vấn đề tồn đọng, kéo dài liên quan an ninh mạng; tập trung đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, phát triển các sản phẩm, dịch vụ an ninh mạng, an ninh dữ liệu Việt Nam; tăng cường hợp tác quốc tế trong bảo vệ an ninh mạng, an ninh dữ liệu và triển khai Công ước Hà Nội.

Các đại biểu tham dự Phiên họp thứ nhất của Ban Chỉ đạo An ninh mạng quốc gia. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Giao Văn phòng Ban Chỉ đạo, các Tiểu ban tại các bộ, ngành, địa phương ngay trong tháng 4/2026 xây dựng và ban hành theo thẩm quyền Kế hoạch hành động năm 2026, xác định rõ mục tiêu, chỉ tiêu, tiến độ và trách nhiệm thực hiện, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tin tưởng thời gian tới, bằng sự nỗ lực, quyết tâm và sự chủ động, sáng tạo của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp, người dân, công tác bảo đảm an ninh mạng, an ninh dữ liệu sẽ tiếp tục đạt được nhiều thành tích, kết quả nổi bật hơn nữa, góp phần xây dựng niềm tin số, kiến tạo xã hội số, nền kinh tế số phát triển, góp phần phát triển đất nước giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, đời sống nhân dân ngày càng hạnh phúc, ấm no./.

