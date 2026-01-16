Việt Nam thúc đẩy hợp tác an ninh mạng, chuyển đổi số với Liên hợp quốc

Chiều 16/1, tại Hà Nội, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã tiếp ngài Amandeep Singh Gill, Phó Tổng Thư ký Liên hợp quốc, Đặc phái viên của Tổng Thư ký Liên hợp quốc về công nghệ.

Cùng dự có Điều phối viên Thường trú Liên hợp quốc tại Việt Nam Pauline Tamesis.

Tại buổi tiếp, Bộ trưởng Lương Tam Quang chào mừng ngài Amandeep Singh Gill tới làm việc với Bộ Công an Việt Nam; đồng thời, đánh giá cao vai trò và những nỗ lực của Liên hợp quốc trong hỗ trợ các quốc gia, trong đó có Việt Nam, thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững.

Bộ trưởng Lương Tam Quang cho biết Chính phủ Việt Nam đang đẩy mạnh triển khai khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số một cách quyết liệt, từng bước trở thành trụ cột mới của mô hình phát triển của đất nước.

Trên nền tảng đó, Bộ trưởng Lương Tam Quang khẳng định Bộ Công an Việt Nam luôn đề cao hợp tác và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan của Liên hợp quốc trong nâng cao năng lực phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia, gìn giữ hòa bình, bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ, chống khủng bố…

"Bộ Công an trân trọng cảm ơn Liên hợp quốc đã phối hợp chặt chẽ với Việt Nam tổ chức thành công Lễ mở ký Công ước của Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng (Công ước Hà Nội) vào tháng 10/2025, coi đây là một dấu mốc có ý nghĩa trong tăng cường hợp tác quốc tế về an ninh, an toàn không gian mạng," Bộ trưởng Lương Tam Quang nhấn mạnh.

Nhấn mạnh yêu cầu “chuyển đổi số phải đi cùng an toàn," Bộ trưởng Lương Tam Quang đề nghị Liên hợp quốc tiếp tục thúc đẩy các dự án tại Việt Nam theo hướng chuyển đổi số an toàn và bao trùm, tập trung vào nâng cao kỹ năng số, an toàn số cộng đồng; đồng thời phát triển năng lực về an ninh mạng và bảo vệ dữ liệu.

Bộ trưởng Lương Tam Quang cho biết Việt Nam mong muốn Liên hợp quốc tư vấn chính sách, chia sẻ kinh nghiệm quốc tế về thiết kế khung quản trị trí tuệ nhân tạo (AI) và quản trị dữ liệu, hướng tới các bộ hướng dẫn thực tiễn cho khu vực công-tư.

"Mục tiêu là giúp các nước đang phát triển tiếp cận nhanh chóng các thành tựu khoa học-công nghệ hiện đại của thế giới, đồng thời từng bước củng cố năng lực tự chủ về công nghệ," Bộ trưởng Lương Tam Quang nêu rõ.

Bên cạnh đó, Bộ trưởng Lương Tam Quang cũng đề xuất thiết lập cơ chế đối thoại thường kỳ giữa Việt Nam và các cơ quan Liên hợp quốc về công nghệ số và an ninh công nghệ. Cơ chế này nhằm thống nhất đầu mối phối hợp, chia sẻ đánh giá xu hướng rủi ro, cảnh báo sớm, trao đổi thực tiễn tốt; xem xét xây dựng gói hỗ trợ quốc gia.

Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an tiếp ngài Amandeep Singh Gill, Phó Tổng Thư ký Liên hợp quốc, Đặc phái viên của Tổng Thư ký Liên hợp quốc về công nghệ. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Nhân dịp này, Bộ trưởng Lương Tam Quang đề nghị Liên hợp quốc tạo điều kiện để Việt Nam tham gia sâu hơn vào các sáng kiến đa phương theo tinh thần Hiệp ước Kỹ thuật số toàn cầu; qua đó, thúc đẩy hợp tác phát triển các giải pháp AI, mô hình mạng riêng 5G, Open RAN an toàn, có kiểm chứng, phục vụ quản trị công và phát triển kinh tế-xã hội.

Trân trọng cảm ơn Bộ trưởng Lương Tam Quang đã dành thời gian tiếp, ngài Amandeep Singh Gill chúc mừng Việt Nam đã tổ chức thành công Lễ mở ký Công ước Hà Nội vừa qua; đồng thời đánh giá cao những nỗ lực của Chính phủ Việt Nam trong thúc đẩy khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Ngài Phó Tổng Thư ký cũng ghi nhận vai trò ngày càng tích cực của Việt Nam trong các thỏa thuận quốc tế, đặc biệt trong các lĩnh vực liên quan đến AI và an ninh mạng.

Ngài Amandeep Singh Gill nhấn mạnh Liên hợp quốc cam kết tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong xây dựng khung chính sách về chuyển đổi số, thiết lập tiêu chuẩn quản trị công nghệ và nâng cao năng lực phòng, chống tội phạm mạng; bày tỏ tin tưởng quan hệ hợp tác giữa Liên hợp quốc và Việt Nam sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, vì lợi ích chung của cộng đồng quốc tế./.

Công ước Hà Nội: Dấu ấn trong kiến tạo hệ sinh thái an ninh mạng toàn cầu Ngay tại Lễ mở ký, 72 quốc gia đã ký kết Công ước Hà Nội, tạo tiền đề quan trọng để văn kiện sớm có hiệu lực, đặt nền móng cho các chuẩn mực chung trong phòng ngừa, điều tra và xử lý tội phạm mạng.