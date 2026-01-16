Tăng cường hợp tác thúc đẩy các sáng kiến quản trị công nghệ toàn cầu

Ngày 16/1, Thứ trưởng Ngoại giao Đặng Hoàng Giang đã tiếp ông Amandeep Singh Gill, Phó Tổng Thư ký Liên hợp quốc, Đặc phái viên của Tổng Thư ký Liên hợp quốc về Công nghệ.

Tại buổi tiếp, Thứ trưởng Đặng Hoàng Giang đánh giá cao vai trò của Liên hợp quốc trong thúc đẩy hợp tác về khoa học, công nghệ, đặc biệt là những nỗ lực trong triển khai Văn kiện số toàn cầu, góp phần định hướng quản trị công nghệ toàn cầu theo hướng bao trùm, an toàn và bền vững.

Thứ trưởng nhấn mạnh, Việt Nam coi phát triển năng lực và tăng cường tự chủ về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là ưu tiên chiến lược.

Hoan nghênh việc Phó Tổng thư ký tham dự Hội nghị Bộ trưởng Số ASEAN lần thứ 6 (ADGMIN 6) tại Hà Nội, Thứ trưởng nhấn mạnh vai trò trung tâm của Liên hợp quốc và ASEAN trong thúc đẩy chủ nghĩa đa phương, tăng cường hợp tác quốc tế về khoa học-công nghệ, bảo đảm các tiến trình công nghệ được triển khai minh bạch, bao trùm, tôn trọng luật pháp quốc tế và mang lại lợi ích chung.

Thứ trưởng Đặng Hoàng Giang đề xuất Liên hợp quốc tăng cường sự tham gia của khu vực tư nhân trong lĩnh vực khoa học, công nghệ, đề xuất tổ chức các diễn đàn doanh nghiệp công nghệ dưới sự bảo trợ, ủng hộ của Liên hợp quốc, ASEAN.

Thứ trưởng cũng đề nghị Liên hợp quốc tạo điều kiện để Việt Nam tham gia sâu hơn vào các cơ chế nghiên cứu, tư vấn chính sách và quản trị Trí tuệ Nhân tạo (AI) của Liên hợp quốc, trong đó có Hội đồng Khoa học quốc tế độc lập về Trí tuệ Nhân tạo và Mạng lưới nâng cao năng lực về Trí tuệ Nhân tạo.

Phó Tổng Thư ký Amandeep Singh Gill đánh giá cao những thành tựu và nỗ lực của Việt Nam trong phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Phó Tổng Thư ký hoan nghênh Việt Nam tham gia Mạng lưới nâng cao năng lực Trí tuệ Nhân tạo và đăng cai đặt trụ sở Trung tâm Trí tuệ Nhân tạo khu vực dưới sự bảo trợ của Liên hợp quốc. Ông khẳng định Kế hoạch Tổng thể Số ASEAN 2030 (ADM 2030) tương thích cao với Văn kiện số toàn cầu.

Hai bên nhất trí tăng cường hợp tác thúc đẩy các sáng kiến quản trị công nghệ toàn cầu, cũng như thúc đẩy hợp tác ASEAN-Liên hợp quốc trong lĩnh vực khoa học, công nghệ, trí tuệ nhân tạo./.

