Việt Nam-Lào mở rộng hợp tác công nghệ, dữ liệu và chuyển đổi số

Trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2025 diễn ra ngày 25/11 tại Thành phố Hồ Chí Minh, Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn đã tiếp ông Saysana Sitthiphone, Thứ trưởng Bộ Công nghệ và Truyền thông Lào.

Hai bên tập trung thảo luận các định hướng tăng cường hợp tác trong lĩnh vực công nghệ thông tin, phát triển hạ tầng số và thúc đẩy kết nối số giữa Việt Nam-Lào trong giai đoạn mới.

Theo Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn, Việt Nam luôn coi trọng và không ngừng vun đắp quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện với Lào. Thời gian qua, hai bên duy trì trao đổi thường xuyên ở mọi cấp, nhất là cấp cao, đạt nhiều kết quả quan trọng, làm sâu sắc thêm quan hệ song phương.

Các cơ chế hợp tác cấp cao như Hội nghị Bộ Chính trị hai nước và Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Lào đã đề ra nhiều chương trình phối hợp cụ thể, góp phần thúc đẩy quan hệ Việt-Lào phát triển bền vững trên mọi lĩnh vực.

Phó Thủ tướng giới thiệu về một số điểm mới về Diễn đàn Kinh tế mùa thu năm nay, nêu rõ, sự kiện được phối hợp tổ chức chặt chẽ giữa Thành phố, Chính phủ và các đối tác quốc tế nhằm nâng tầm sự kiện, tạo diễn đàn đối thoại quan trọng về phát triển kinh tế-xã hội.

Chủ đề trọng tâm là “Chuyển đổi xanh trong kỷ nguyên số,” hướng tới xây dựng hạ tầng số nhằm thúc đẩy phát triển bền vững và kết nối số vùng. Đây cũng là nội dung mà Việt Nam-Lào đang quan tâm và hợp tác chặt chẽ.

Kết nối số và hạ tầng số là trụ cột quan trọng trong tổng thể kết nối giữa 2 nước, bên cạnh kết nối giao thông đường bộ, đường không và các hạ tầng kinh tế khác.

Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn đề nghị các bộ, ngành Việt Nam, đặc biệt là Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp chặt chẽ với các bộ liên quan của Lào để triển khai các văn kiện, thỏa thuận đã ký kết.

Về việc thúc đẩy hợp tác giữa doanh nghiệp công nghệ hai nước, Phó Thủ tướng cho biết, Việt Nam sẵn sàng tạo điều kiện để các tập đoàn như Viettel, VNPT, FPT và các doanh nghiệp công nghệ lớn khác sang trao đổi, làm việc với phía Lào nhằm cụ thể hóa chương trình hợp tác về phát triển hạ tầng số, chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ mới.

Liên quan đến việc phát triển nguồn nhân lực số, Phó Thủ tướng khẳng định đây là lĩnh vực có ý nghĩa chiến lược. Việt Nam sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng cho đội ngũ cán bộ trẻ của Lào về công nghệ thông tin, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo và các lĩnh vực công nghệ lõi khác; xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo, thúc đẩy hợp tác để hình thành hệ sinh thái khởi nghiệp, hệ sinh thái chuyển đổi xanh-chuyển đổi số, tạo nền tảng cho doanh nghiệp trẻ hai nước phát triển nhanh và bền vững…

Quang cảnh buổi tiếp. (Ảnh: Hứa Chung/TTXVN)

Về nội dung hợp tác trong thời gian tới, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn cho rằng việc phát triển hạ tầng dữ liệu và các trung tâm dữ liệu là hết sức quan trọng. Việt Nam sẵn sàng phối hợp chặt chẽ với Lào để xây dựng kho dữ liệu, trung tâm dữ liệu quốc gia và thúc đẩy kết nối dữ liệu giữa hai nước.

Gần đây, trong chuyến thăm chính thức Việt Nam, Chủ tịch nước Lào cũng đã khởi động chương trình hợp tác mà Việt Nam hỗ trợ xây dựng hệ thống dữ liệu dân cư - một dự án có ý nghĩa chiến lược đối với Lào.

Hiện tại, Việt Nam đang triển khai Đề án 06 về số hóa toàn bộ dữ liệu dân cư và đã đạt được kết quả rất tích cực.

Bộ Công an đang phối hợp cùng các bộ, ngành xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung, dự án sẽ được hoàn thành trong năm 2025. Việt Nam sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, công nghệ và hỗ trợ Lào trong quá trình xây dựng nền tảng dữ liệu số quốc gia; hợp tác tại các diễn đàn khu vực và quốc tế, đặc biệt về bảo đảm an toàn, an ninh mạng.

Thứ trưởng Bộ Công nghệ và Truyền thông Lào Saysana Sitthiphone bày tỏ cảm ơn Chính phủ và nhân dân Việt Nam, đặc biệt là chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh vì lời mời và sự đón tiếp nồng hậu.

Ông cũng thông tin và đề xuất một số nội dung liên quan đến lĩnh vực công nghệ thông tin trong mối quan hệ hợp tác song phương giữa 2 nước.

Doanh nghiệp và cơ quan 2 bên đã triển khai nhiều hoạt động hợp tác trong lĩnh vực công nghệ thông tin, chuyển đổi số và khoa học-công nghệ, bao gồm trao đổi chuyên gia, chương trình đào tạo cho cán bộ. Những chương trình này góp phần nâng cao năng lực nguồn nhân lực cho Lào.

Phía Lào đánh giá cao sự hỗ trợ của Việt Nam trong xây dựng hạ tầng khoa học-công nghệ, phát triển hệ thống dữ liệu dân cư, trung tâm dữ liệu, cũng như hỗ trợ kỹ thuật về an ninh mạng.

Ông Saysana Sitthiphone đề xuất một số ưu tiên hợp tác trong thời gian tới gồm phát triển hạ tầng điện toán đám mây và trung tâm dữ liệu; ứng dụng AI và giải pháp tính toán hiệu năng cao; thúc đẩy chuyển đổi số trong dịch vụ công và kinh tế; nâng cao năng lực an ninh mạng; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành công nghệ số.

Phía Lào mong muốn tiếp tục nhận được sự hợp tác, chuyển giao công nghệ và hỗ trợ đào tạo từ phía Việt Nam, cả về chính sách, kỹ thuật lẫn nguồn lực để góp phần vào quá trình phát triển kinh tế-xã hội./.

