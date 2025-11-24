Hàng loạt công nghệ trình diễn tại Hội chợ kết nối giao thương Việt Nam-Lào

Hội chợ kết nối giao thương và quảng bá sản phẩm doanh nghiệp Việt Nam - Lào năm 2025 diễn ra từ ngày 20/11 tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm quốc tế Lào (Lao Itecc) ở thủ đô Vientiane, Lào. Sự kiện thu hút sự tham gia của nhiều doanh nghiệp lớn từ Việt Nam và Lào, nhằm thúc đẩy hợp tác và giao thương giữa hai quốc gia.

Tập đoàn Viettel, với thương hiệu Unitel hoạt động tại Lào, giới thiệu một loạt các sản phẩm công nghệ tới người dân Lào, trong đó nổi bật là sản phẩm robot chia chọn ứng dụng trong lĩnh vực logistics.

Tại lễ khai mạc, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã đến thăm gian hàng của Viettel và lắng nghe giới thiệu chi tiết về sản phẩm.

Sự quan tâm của lãnh đạo Bộ Quốc phòng đối với sản phẩm công nghệ này thể hiện sự đánh giá cao đối với ứng dụng công nghệ số trong việc nâng cao hiệu quả lĩnh vực logistics và chuyển đổi số tại Lào.

Sản phẩm robot chia chọn tự động của Viettel, với thương hiệu Unitel tại Lào. (Ảnh: Viettel)

Hệ thống robot chia chọn tự động của Viettel có tốc độ di chuyển đạt 2m/s và tải trọng lên đến 1 tấn, tích hợp công nghệ cảm biến cùng mã QR định vị, có khả năng tránh va chạm và di chuyển chính xác trong không gian nhà kho, giảm thiểu sự can thiệp của con người.

Giải pháp công nghệ tiên tiến này giúp tối ưu hóa quy trình phân loại và chia chọn hàng hóa trong các kho vận chuyển, tăng hiệu quả và ước tính giảm thiểu 40% chi phí vận hành so với cách thức truyền thống.

Trước đó, vào tháng 10/2025, Viettel vừa cho ra mắt thương hiệu Unitel Logistics tại thị trường Lào. Unitel Logistics được định hướng trở thành doanh nghiệp logistics tích hợp, ứng dụng công nghệ số toàn diện trong quản lý và vận hành chuỗi cung ứng.

Từ đó, hình thành hệ sinh thái dịch vụ logistics hoàn chỉnh, mang đến trải nghiệm thuận tiện cho người dân và doanh nghiệp Lào, từ việc gửi, nhận hàng tận nhà đến lựa chọn các dịch vụ vận chuyển, lưu kho và gia tăng giá trị theo nhu cầu.

Trong khuôn khổ sự kiện, Viettel còn giới thiệu nhiều giải pháp công nghệ đang phục vụ chuyển đổi số hàng ngày tại Lào như ví điện tử U-Money với hơn 1,8 triệu người dùng, cung cấp dịch vụ thanh toán không tiền mặt, chuyển tiền, nạp tiền điện thoại và chi trả các dịch vụ công, góp phần thúc đẩy tài chính toàn diện và cải thiện chất lượng cuộc sống của người dân Lào.

Các sản phẩm, dịch vụ khác còn có siêu ứng dụng LaoApp do Viettel thiết kế được cá nhân hóa dành riêng cho người Lào, tích hợp nhiều tiện ích số như giải trí, tin tức, mua sắm và các dịch vụ đời sống; LaoTV - hệ thống dịch vụ truyền hình OTT đầu tiên tại Lào với kho nội dung video và truyền hình trực tuyến qua Internet; nền tảng LaoHealth phục vụ ngành Y tế hay hệ thống LaoEdu hỗ trợ chuyển đổi số ngành Giáo dục.

Hội chợ kết nối giao thương và quảng bá sản phẩm doanh nghiệp Việt Nam - Lào năm 2025 tổ chức từ ngày 20 đến ngày 23/11/2025 tại thủ đô Vientiane, Lào.

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng tham quan gian hàng của Viettel tại hội chợ. (Ảnh: Viettel)

Tham dự lễ khai mạc sáng 20/11 có Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng dự và phát biểu khai mạc. Cùng dự có đồng chí Nguyễn Minh Tâm, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Lào; Thượng tướng Vongsone Inpanphim, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Lào; đại diện lãnh đạo Bộ Công Thương, các bộ, ngành hai nước.

Đây là sự kiện quan trọng, nhằm tăng cường hợp tác kinh tế và tạo cơ hội giao thương giữa các doanh nghiệp của hai quốc gia. Sự tham gia của Viettel tại hội chợ không chỉ là cơ hội để giới thiệu các sản phẩm công nghệ mà còn khẳng định vai trò của Tập đoàn Viettel trong việc thúc đẩy chuyển đổi số và phát triển kinh tế, xã hội không chỉ ở Việt Nam mà còn ở nước láng giềng Lào./.

