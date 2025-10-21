Lần đầu thiết bị viễn thông của Việt Nam chinh phục 'tiêu chuẩn vàng' toàn cầu

Việc xuất hiện trong báo cáo đánh giá của tổ chức phân tích công nghệ hàng đầu thế giới Gartner, không chỉ là dấu mốc thể hiện năng lực cạnh tranh, sáng tạo và uy tín quốc tế của một doanh nghiệp, mà còn mở ra những cơ hội hợp tác xuyên biên giới với những thị trường tiềm năng nhất. Nhưng hành trình để được ghi nhận, đặc biệt với doanh nghiệp từ Việt Nam, không đơn giản.

Theo Forbes, báo cáo Gartner Magic Quadrant (MQ) được xem như "tiêu chuẩn vàng" để đánh giá vị thế thị trường của các nhà cung cấp công nghệ, dù đó là ông lớn kỳ cựu hay startup mới nổi.

Viettel với hệ sinh thái 5G của Tổng Công ty Công nghiệp Công nghệ cao Viettel (Viettel High Tech) mới được ghi nhận trong chính báo cáo danh giá này. Viettel High Tech là doanh nghiệp duy nhất đến từ Đông Nam Á được công nhận ở nhóm Niche Player - nhóm các nhà cung cấp có năng lực chuyên biệt, thể hiện vai trò tiên phong trong thương mại hóa trạm gốc 5G Open RAN.

Thành tựu này trực tiếp xác nhận việc chỉ cần làm đúng cách, doanh nghiệp Việt Nam sẽ có vị trị trên bản đồ công nghệ quốc tế.

Từ sản phẩm “Make in Vietnam” đến đánh giá toàn cầu

Cách đây gần một thập kỷ, khi hạ tầng viễn thông thế giới vẫn do vài "ông lớn" chi phối, việc một doanh nghiệp Việt Nam có thể tự thiết kế, sản xuất và vận hành hệ thống mạng lõi 5G gần như là điều không tưởng. Nhưng Viettel đã chọn con đường khó nhất: làm chủ công nghệ từ phần cứng, phần mềm đến chipset, thay vì chỉ nhập khẩu và triển khai.

ASản phẩm 5G do Việt Nam sản xuất được chứng nhận ở cấp độ toàn cầu bởi tổ chức uy tín bậc nhất, Gartner. (Ảnh: Viettel)

Thay đổi lớn bắt đầu đến vào năm 2019-2020, khi doanh nghiệp viễn thông này quyết định triển khai nghiên cứu 5G với mục tiêu làm chủ. Năm 2022, ba sản phẩm chủ lực của Viettel - trạm phát sóng 5G gNodeB, hệ thống tính cước vOCS 4.0 và hạ tầng mạng 5G Core - được Gartner Peer Insights, nền tảng đánh giá từ người dùng thực tế, ghi nhận.

Việc được Gartner ghi nhận bước đầu này là minh chứng cho sự đánh giá khách quan từ khách hàng và đối tác toàn cầu về các giải pháp công nghệ, đồng thời khẳng định giải pháp công nghệ thực sự được thị trường chấp nhận mới có trong danh sách.

Sau 3 năm, "ông lớn viễn thông" Việt Nam giờ đã được ghi nhận ở cấp độ cao nhất với báo cáo Magic Quadrant. Sự đánh giá từ Gartner không chỉ chứng minh chất lượng sản phẩm của Viettel, mà còn thể hiện năng lực nghiên cứu phát triển (R&D) và tư duy chiến lược của một doanh nghiệp Việt Nam đã vươn tới chuẩn mực quốc tế. Viettel, từ một nhà mạng trở thành nhà sản xuất và cung cấp công nghệ có thể cạnh tranh với các tập đoàn toàn cầu.

Từ lợi thế vừa là nhà mạng, vừa là nhà sản xuất thiết bị, Viettel tiếp tục xây dựng hệ sinh thái 5G "Make in Vietnam, Made by Viettel."

Năm 2021, ông Nguyễn Mạnh Hùng - Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông (nay là Bộ Khoa học và Công nghệ) đã nhấn mạnh vai trò của 5G với nền kinh tế Việt Nam: "Lần đầu tiên hạ tầng thông tin liên lạc trở thành hạ tầng của nền kinh tế. Và nó thay đổi cơ bản cuộc sống chúng ta. Đây là sứ mạng của 5G, và sứ mạng ấy đặt lên vai ngành ICT Việt Nam."

Giờ thì Viettel có thể xem là đã thể hiện vai trò tiên phong trong hành trình ấy khi vừa làm chủ hạ tầng viễn thông thế hệ mới với việc đưa vào triển khai diện rộng hệ thống 5G "Make In Việt Nam" vừa đưa Việt Nam trở thành một trong 5 quốc gia trên thế giới làm chủ được mạng viễn thông hoàn chỉnh.

Trên nền tảng này, Viettel đã phát triển hệ sinh thái với hơn 100 dịch vụ, giải pháp ứng dụng trong các lĩnh vực sản xuất, giao thông, y tế, giáo dục, năng lượng và thành phố thông minh, mang sức mạnh của 5G vào từng lĩnh vực đời sống, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia.

Viettel High Tech được Gartner ghi nhận trong báo cáo Magic Quadrant for CSP 5G RAN Infrastructure Solutions 2025, được công bố tại sự kiện quốc tế Open RAN Connect 2025, do Viettel tổ chức tại Hà Nội. (Ảnh: PV/Vietnam+)

"Con đường mở" cho doanh nghiệp Việt

Gartner không chỉ đánh giá sản phẩm tốt, mà quan tâm đến tổng thể năng lực của doanh nghiệp, đặc biệt là hai yếu tố: tầm nhìn công nghệ và khả năng thực thi. Viettel được ghi nhận chính vì hội tụ cả hai.

Thứ nhất, Viettel có tầm nhìn rõ ràng về công nghệ. Từ sớm, tập đoàn này xác định công nghệ không chỉ là công cụ kinh doanh, mà là nền tảng của độc lập, tự chủ quốc gia. Thay vì đi theo xu hướng, Viettel chọn phát triển và làm chủ các lĩnh vực công nghệ lõi cho tương lai: AI, điện toán đám mây, chipset, an ninh mạng và 5G theo nền tảng chuẩn mở (Open RAN). Mục tiêu không chỉ để cung cấp dịch vụ, mà là kiến tạo hạ tầng số cho đất nước và khu vực.

Thứ hai, Viettel có năng lực thực thi mạnh mẽ. Trong năm 2025, Viettel triển khai 2.500 trạm 5G Open RAN 32T32R trên toàn quốc, sử dụng chipset Qualcomm tiết kiệm năng lượng tới 24% so với thiết bị truyền thống. Nhờ kiến trúc mở của Open RAN, Viettel rút ngắn một nửa thời gian phát triển sản phẩm, chỉ còn 12 tháng thay vì 24 tháng theo quy trình thông thường.

Đặc biệt, nhờ tiên phong ứng dụng chipset ASIC của Qualcomm trong sản phẩm 5G gNodeB, doanh nghiệp này là đối tác được tiếp cận sớm nhất, hoàn thiện thiết kế nhanh nhất và triển khai sớm nhất trong số các doanh nghiệp hợp tác cùng Qualcomm.

Những kỹ sư Việt Nam được đánh giá cao khi giải được bài toán cực khó từ đó đáp ứng nhu cầu của thị trường. (Ảnh: Viettel)

Hiện nay, ông lớn viễn thông Việt Nam cũng là đơn vị triển khai nhiều nhất các trạm 5G Open RAN sử dụng chipset ASIC này, qua đó khẳng định năng lực làm chủ công nghệ và vị thế trên bản đồ nghiên cứu 5G toàn cầu của Gartner.

Theo chuyên gia Gartner, các doanh nghiệp được ghi nhận thường phải đạt ba tiêu chí: đổi mới công nghệ thực chất, không chỉ dừng ở ý tưởng; trải nghiệm khách hàng tốt, được chứng minh qua phản hồi thị trường và chiến lược dài hạn, minh bạch và tạo tác động tích cực đến xã hội.

Viettel đã đáp ứng cả ba tiêu chí. Các sản phẩm của tập đoàn không chỉ giải quyết bài toán công nghệ mà còn mang lại lợi ích cụ thể cho cộng đồng: từ giúp doanh nghiệp tăng năng suất, đến hỗ trợ các đô thị chuyển đổi số hiệu quả hơn.

Đó là lý do Gartner đánh giá Viettel không chỉ là một nhà cung cấp công nghệ, mà là một người kiến tạo hệ sinh thái số thực thụ.

Hành trình của Viettel trực tiếp chỉ ra cách để các doanh nghiệp Việt Nam muốn được ghi nhận quốc tế.

Thứ nhất, tự chủ công nghệ là điều kiện tiên quyết. Khi doanh nghiệp có thể tự thiết kế, sản xuất và phát triển sản phẩm, họ kiểm soát được chất lượng, bảo mật và có thể sáng tạo liên tục.

Thứ hai, đặt con người và quốc gia ở trung tâm. Viettel phát triển công nghệ với triết lý “Công nghệ vì con người”, nghĩa là công nghệ chỉ có giá trị khi phục vụ phát triển xã hội, giúp người dân và doanh nghiệp hưởng lợi.

Thứ ba, minh bạch và hội nhập quốc tế. Việc đáp ứng tiêu chuẩn toàn cầu, công khai dữ liệu và hợp tác với các tổ chức uy tín như Liên minh ORAN (ORAN Alliance), GSMA hay Qualcomm giúp Viettel đứng trên vai người khổng lồ để bước ra thế giới.

Hành trình Viettel được Gartner ghi nhận không đến từ may mắn, mà là kết quả của một tầm nhìn dài hạn, đầu tư bài bản, cam kết vững chắc vào đổi mới công nghệ và chiến lược hợp tác quốc tế. Đó cũng là lời khẳng định Việt Nam hoàn toàn có thể sánh ngang với các cường quốc công nghệ nếu dám đặt mục tiêu cao và đủ kiên trì để thực hiện.

Từ những trạm phát sóng đầu tiên đến hệ sinh thái 5G tự chủ, từ sản phẩm gNodeB đến chipset ASIC, Viettel đã cho thấy con đường Việt Nam ra thế giới không chỉ bằng thương mại, mà bằng công nghệ và trí tuệ.

Phó Tổng Giám đốc Qualcomm, doanh nghiệp đồng hành cùng Viettel trong hành trình phát triển hệ sinh thái 5G, nhấn mạnh về việc Viettel được Gartner ghi nhận: "Công nghệ Viettel triển khai trong hệ sinh thái 5G rất phức tạp, đòi hỏi nhiều nỗ lực và chuyên môn sâu. Việc Viettel làm được điều này chứng minh rằng kỹ sư Việt Nam có trình độ đẳng cấp thế giới. Viettel đã thực hiện thành công trong một thời gian ngắn, đưa công nghệ vào vận hành thương mại, và tôi tin rằng trong tương lai, Viettel sẽ mở rộng quy mô này ra toàn cầu với vị thế một trong những nhà dẫn đầu thế giới. Qualcomm rất tự hào khi được đồng hành cùng Viettel, và tôi nghĩ đây mới chỉ là khởi đầu."

Viettel đứng thứ 2 thế giới tại Giải thưởng International Business IBA là giải thưởng danh tiếng và lâu năm tôn vinh những tổ chức sáng tạo trên toàn cầu, được đánh giá bởi hơn 250 chuyên gia quốc tế. 2025 là lần thứ 22 giải thưởng được tổ chức.