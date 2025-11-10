Việt Nam mang sản phẩm công nghệ cao đến triển lãm quốc phòng tại Thái Lan

Triển lãm Quốc phòng và An ninh 2025 - sự kiện triển lãm, hội nghị và hội họp hàng đầu của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) trong lĩnh vực quốc phòng và an ninh, đã chính thức khai mạc ngày 10/11 tại Trung tâm Triển lãm và Hội nghị Impact ở Muang Thong Thani, tỉnh Nonthaburi của Thái Lan.

Triển lãm năm nay có sự tham gia của hơn 617 công ty và thương hiệu trong các lĩnh vực trên bộ, trên biển, trên không, trên vũ trụ và an ninh mạng từ 38 quốc gia trên toàn thế giới.

Việt Nam có 2 công ty tham gia triểm lãm là Viettel Manufacturing và Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên 76 (Z76).

Đoàn đại biểu Bộ Quốc phòng Việt Nam do Thiếu tướng Nguyễn Bá Lực - Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, làm trưởng đoàn dự triển lãm. Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Phạm Việt Hùng dự lễ khai mạc cùng một số hoạt động khác của đoàn.

Phát biểu khai mạc sự kiện, Đại tướng Nattaphon Narkphanit - Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan, cho biết triển lãm năm nay mang chủ đề “Sức mạnh của Quan hệ Đối tác," phản ánh nhu cầu cấp thiết của hợp tác quốc tế, trao đổi công nghệ và phối hợp chiến lược giữa các quốc gia. Chủ đề này cũng phản ánh bối cảnh đang thay đổi của những thách thức an ninh đa dạng, xuyên quốc gia và ngày càng phức tạp, đòi hỏi những nỗ lực chung được xây dựng trên nền tảng tin cậy lẫn nhau và quan hệ đối tác thực sự. Do đó, triển lãm là nền tảng kịp thời và phù hợp cho sự hợp tác đó.

Trong lĩnh vực quốc phòng, triển lãm giới thiệu hàng loạt các hệ thống vũ khí, súng, tên lửa, xe tăng, thiết bị bay không người lái (UAV), phương tiện vận tải và tàu thuyền, vệ tinh và viễn thông, công nghệ quốc phòng điện tử, hệ thống kiểm soát hỏa lực, bệ phóng và các hệ thống phần cứng và phần mềm quân sự quan trọng khác cho an ninh mạng và quản lý thảm họa cứu hộ.

Trong lĩnh vực an ninh nội địa, triển lãm trưng bày các công nghệ mới nhất về camera quan sát, báo động đột nhập, an ninh điện tử và truy cập, súng ngắn cá nhân, áo giáp, thiết bị kiểm soát bạo loạn, găng tay bảo vệ, công nghệ nhìn ban đêm, thiết bị gây nhiễu thông tin liên lạc.

Bên cạnh đó, Triển lãm Quốc phòng và An ninh 2025 cũng nhấn mạnh những tiến bộ trong an ninh mạng và trí tuệ nhân tạo (AI) sử dụng trong lĩnh vực quốc phòng.

Chia sẻ với phóng viên TTXVN tại Bangkok, ông Tăng Trường Sơn - Phó Tổng Giám đốc Viettel Manufacturing, cho biết năm nay Viettel mang đến triển lãm 3 hệ sinh thái sản phẩm là Viettel AI, mạng viễn thông 5G và các sản phẩm về hạ tầng viễn thông, trong đó có hệ thống 5G Private dành riêng cho quốc phòng.

Riêng trong lĩnh vực AI, Viettel giới thiệu 4 nền tảng chính là Cyberbot (trợ lý ảo dành cho giới công chức, tòa án…), Data (cung cấp các phân tích dữ liệu lớn để cấu thành các báo cáo mang tính tổng hợp cho các cấp chính quyền), Digital Twin (đem đến những bản sao kỹ thuật số cho trạm viễn thông, điều khiển ăngten viễn thông từ xa, cũng như cho các thành phố thông minh), và AI (cung cấp những sản phẩm dạng API - giao diện lập trình ứng dụng-chuyển đổi giọng nói thành văn bản hoặc ngược lại).

Ông Tăng Trường Sơn cũng cho biết quan khách tham dự triển lãm quan tâm đến các sản phẩm chính của Viettel là mạng 5G Private dành riêng cho quốc phòng, năng lực sản xuất của Viettel trong lĩnh vực quốc phòng và vũ trụ, cũng như sản phẩm cáp quang dành cho quốc phòng và UAV. Lãnh đạo Viettel Manufacturing cho rằng triển lãm là cơ hội rất tốt để kết nối với các khách hàng tiềm năng, đặc biệt từ Thái Lan và Ấn Độ.

Thiếu tướng Nguyễn Bá Lực, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam (thứ 3, trái sang) thăm gian hàng của Công ty Z76 tại triển lãm. (Ảnh: Đỗ Sinh/TTXVN)

Trong khi đó, tại lần đầu tiên tham gia triển lãm với gian hàng riêng, Đại tá Nguyễn Hữu Lợi - Phó Giám đốc kinh doanh Công ty Z76, cho biết công ty mang tới triển lãm những sản phẩm có hàm lượng công nghệ cao do đơn vị tự nghiên cứu chế tạo như vật liệu ngụy trang, áo ngụy trang cho bắn tỉa, áo ngụy trang phát xạ thấp, sơn ngụy trang cho quốc phòng, các sản phẩm quân y phục vụ cứu chữa thương bệnh binh…

Đại tá Nguyễn Hữu Lợi bày tỏ mong muốn các sản phẩm của nhà máy, đặc biệt là các sản phẩm ngụy trang, nhận được nhiều sự quan tâm của các đối tác và bạn bè quốc tế tại triển lãm.

Trong khuôn khổ triển lãm từ ngày 10-13/11, các đại biểu và khách tham quan sẽ được cập nhật và có thêm góc nhìn mới thông qua một số phiên họp hướng đến tương lai, bao gồm bài phát biểu chính và hội thảo chuyên đề về “Hệ thống Vũ khí tự động sát thương (LAWS)."

Phiên họp này sẽ khám phá các xu hướng công nghệ hiện tại và tương lai, đặc biệt là AI, vũ khí tự động, an ninh mạng và UAV, cũng như các mối đe dọa và cơ hội trong việc phát triển công nghệ. Chuyên đề cũng sẽ góp phần nâng cao nhận thức về đạo đức, luật pháp quốc tế, đặc biệt là Luật Nhân đạo Quốc tế (IHL) và các công ước quốc tế khác, cũng như việc quản trị./.

