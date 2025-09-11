Việt Nam tham dự Triển lãm Thiết bị Quốc phòng và An ninh Quốc tế 2025

Từ ngày 9-11/9, đoàn Bộ Quốc phòng Việt Nam đã tham dự Triển lãm Thiết bị Quốc phòng và An ninh Quốc tế 2025 được tổ chức tại Trung tâm Triển lãm ExCel London, ở thủ đô London, Vương quốc Anh.

Từ ngày 9-11/9, nhận lời mời của Bộ Kinh doanh và Thương mại Vương quốc Anh, đoàn đại biểu Bộ Quốc phòng Việt Nam do Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam làm Trưởng đoàn đã tham dự Triển lãm Thiết bị Quốc phòng và An ninh Quốc tế 2025 (DSEI UK 2025).

Triển lãm Quốc tế về Thiết bị Quốc phòng và An ninh do Bộ Kinh doanh và Thương mại Vương quốc Anh tổ chức hai năm một lần là một trong những triển lãm quốc tế có uy tín trên thế giới.

Triển lãm năm nay có sự tham gia của khoảng 1.600 doanh nghiệp quốc phòng quốc tế đến từ 50 quốc gia và vùng lãnh thổ, đón hàng nghìn lượt khách tham quan mỗi ngày./.