Đoàn Bộ Quốc phòng Việt Nam tham dự Triển lãm quốc phòng và an ninh tại Anh

Đoàn đại biểu Bộ Quốc phòng Việt Nam tham gia Triển lãm quốc tế về thiết bị quốc phòng và an ninh tại Anh, mở rộng hợp tác quốc tế và nâng cao vị thế quốc phòng.

Hữu Tiến
Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn tham quan khu trưng bày các thiết bị hỗ trợ bộ binh trong chiến đấu. (Ảnh Hữu Tiến/TTXVN)
Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn tham quan khu trưng bày các thiết bị hỗ trợ bộ binh trong chiến đấu. (Ảnh Hữu Tiến/TTXVN)

Từ ngày 9-11/9, nhận lời mời của Bộ Kinh doanh và Thương mại Vương quốc Anh, đoàn đại biểu Bộ Quốc phòng Việt Nam do Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam làm Trưởng đoàn đã tham dự Triển lãm quốc tế về thiết bị quốc phòng và an ninh 2025 (DSEI UK 2025).

Sự kiện được tổ chức tại Trung tâm Triển lãm ExCel London, Anh.

Theo phóng viên TTXVN tại London, đoàn Bộ Quốc phòng Việt Nam đã tham quan các gian hàng và khu trưng bày sản phẩm của các tập đoàn công nghiệp quốc phòng của Anh cũng như khu trưng bày sản phẩm nổi bật của một số tập đoàn công nghiệp quốc phòng và doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực quốc phòng và an ninh lớn của các nước trên thế giới.

Trong thời gian diễn ra triển lãm, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam và đoàn đại biểu của Bộ Quốc phòng Việt Nam cũng đã có các cuộc gặp gỡ, trao đổi với các đối tác, đại diện của các doanh nghiệp quốc tế hoạt động trong lĩnh vực quốc phòng và an ninh về các vấn đề cùng quan tâm và quan hệ hợp tác song phương.

Nhân dịp này, Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn đã cảm ơn Bộ Quốc phòng và các doanh nghiệp, tập đoàn công nghiệp quốc phòng của các nước đã tham dự, trưng bày sản phẩm tại Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2024, qua đó đóng góp quan trọng vào thành công chung của triển lãm.

ttxvn-doan-bo-quoc-phong-viet-nam-tham-du-trien-lam-quoc-phong-tai-anh-1109-2.jpg
Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn tham quan khu trưng bày sản phẩm của Công ty IrvinGQ. (Ảnh Hữu Tiến/TTXVN)

Đồng thời, Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn cũng bày tỏ mong muốn Bộ Quốc phòng, Quân đội và các tập đoàn công nghiệp quốc phòng, doanh nghiệp quốc phòng và an ninh của các nước sẽ tiếp tục ủng hộ, tham dự Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam trong thời gian tới.

Triển khai chủ trương của Đảng, Nhà nước về xây dựng, phát triển nền công nghiệp quốc phòng Việt Nam theo hướng chủ động, tự lực, tự cường, lưỡng dụng, hiện đại, trong những năm vừa qua, Bộ Quốc phòng Việt Nam đã tích cực, chủ động đẩy mạnh hợp tác về công nghiệp quốc phòng với các đối tác quốc tế; tổ chức thành công 2 đợt Triển lãm quốc phòng quốc tế Việt Nam tại thủ đô Hà Nội, qua đó tiếp tục xây dựng hình ảnh và vị thế của nền công nghiệp quốc phòng Việt Nam trên trường quốc tế và khu vực.

Triển lãm quốc tế về thiết bị quốc phòng và an ninh do Bộ Kinh doanh và Thương mại Vương quốc Anh tổ chức hai năm một lần là một trong những triển lãm quốc tế có uy tín trên thế giới.

Theo thông tin từ Ban tổ chức, triển lãm năm nay có sự tham gia của khoảng 1.600 doanh nghiệp quốc phòng quốc tế đến từ 50 quốc gia và vùng lãnh thổ. Mỗi ngày triển lãm đã đón hàng nghìn lượt khách tham quan là các đại biểu cấp cao của bộ quốc phòng và quân đội các nước, cũng như đại diện của các doanh nghiệp và người dân./.

(TTXVN/Vietnam+)
